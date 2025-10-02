इस राज्य में क्यों बढ़ी गधी के दूध की डिमांड? वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे!
Kantara Chapter 1: रिलीज होते ही छाने लगा ‘कांतारा: चैप्टर 1’ का जादू, धड़ाधड़ कमाई ने तोड़े सिनेमाघरों के कई रिकॉर्ड
भारत के लिए क्यों खास है 96KM की 'सर क्रीक' जलधारा? जिसके लिए राजनाथ सिंह ने कराची में घुसने की दे डाली चेतावनी
MP में कफ सिरप ने फिर निगल ली 6 बच्चों की जिंदगी, किडनी खराब कर दी ये 2 दवा
इतना छोटा सा सिम कार्ड और उसमें भी एक कोना कटा हुआ, जानें इसके पीछे की स्मार्ट टेक्नोलॉजी
10 Demons of Mind: गंभीर मानसिक बीमारियों से रहना है दूर, तो कर दें दिमाग के इन 10 'रावण' का भी दहन
दशहरा पर रावण के पुतले बने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, झज्जर में बाहुबली तो सिरसा में जलेबी मूंछ वाला; देखें अजब-गजब तस्वीरें
DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान
Fatty Liver Signs: घर बैठे ही कर पाएंगे फैटी लिवर की पहचान, बस डॉक्टर के बताए इन लक्षणों पर दें ध्यान
IND vs WI: अहमदाबाद में सिराज और बुमराह के सामने बेबस दिखी वेस्टइंडीज, 162 रन पर सिमट गई पहली पारी
एजुकेशन
मोबाइल इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति ने सिम कार्ड का भी इस्तेमाल किया होगा. लेकिन ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि सिम कार्ड का एक कोना कटा हुआ क्यों होता है?
कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज का लगातार इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं लेकिन उसके बारे में कुछ बातें नहीं जानते. जैसे हर किसी ने अपने मोबाइल में सिम कार्ड इस्तेमाल किया होगा. लेकिन 99 प्रतिशत लोगों को यह नहीं पता होगा कि इसका एक कोना कटा हुआ क्यों होता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ज़्यादातर लोगों ने जानने की कोशिश भी नहीं की होगी. अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि सिम कार्ड का एक कोना कटा हुआ क्यों होता है तो आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह.
यह भी पढ़ें- CISF के नए बॉस IPS Praveer Ranjan के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम
सिम कार्ड एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोग करते हैं. टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिम कार्ड को इस तरह डिज़ाइन करने के पीछे एक खास वजह है. सिम कार्ड का एक कोना इसलिए काटा जाता है ताकि वह फोन में ठीक से फिट हो सके. इससे लोगों को यह समझने में आसानी होती है कि वे सिम कार्ड सीधा लगा रहे हैं या उल्टा. अगर सिम कार्ड उल्टा लगा दिया जाए तो वह काम नहीं करेगा. इससे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएगा और सिम कार्ड के खराब होने का भी खतरा रहता है.
यह भी पढ़ें- प्रिंसिपल साहब से चेक भरने में हो गई बड़ी गलती, बैंक ने किया बाउंस और सोशल मीडिया पर मच गया शोर
सिम कार्ड का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है. इसका काम मोबाइल डिवाइस को सेलुलर नेटवर्क से जोड़ना होता है. यह इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी (IMSI) नंबर और उससे जुड़ी की को स्टोर करता है. इनकी मदद से किसी मोबाइल नेटवर्क के यूजर की पहचान और प्रमाणीकरण किया जाता है. स्विच ऑन होने के बाद मोबाइल सिम कार्ड का डेटा पढ़ता है और उसे मोबाइल नेटवर्क को भेजता है. इस प्रक्रिया के बाद नेटवर्क यूजर की पहचान वेरिफाई करता है. इससे उसे पता चलता है कि यूजर नेटवर्क एक्सेस कर सकता है या नहीं. इसी वजह से एक कंपनी का सिम कार्ड दूसरी कंपनी के नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाता.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.