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IMA से पास आउट होने वाली पहली महिला अफसर की कहानी, वर्दी पहनने का सपना यूं बना हकीकत

आज हम आपको 23 साल की उस लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने आईएमए से पास आउट होकर सैन्य इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है. वह इस इंस्टीट्यूट से पास होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं, जानें उनकी सफलता की कहानी...

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Jaya Pandey

Updated : May 27, 2026, 01:37 PM IST

IMA से पास आउट होने वाली पहली महिला अफसर की कहानी, वर्दी पहनने का सपना यूं बना हकीकत

Sai Jadhav Success Story (Image Credit: Social Media)

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आज के समय में महिलाएं हर फील्ड में नाम रोशन कर रही हैं. चाहे आसमान में प्लेन उड़ाने की बात हो या फिर जमीन पर बढ़िया रेस्टोरेंट चलाने की, महिलाओं का हर क्षेत्र में कोई सानी नहीं है. इतना ही नहीं, आर्मी की जिस नौकरी से महिलाओं को दूर रखा गया, आज वहां भी महिलाएं ऐसे आयाम गढ़ रही हैं कि देश उनपर गर्व कर रहा है. आज हम आपको ऐसी ही एक 23 साल की लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने सैन्य इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है. 

हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट साई जाधव की. वह दिसंबर 2025 में देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग पूरी कर यहां से पास होने वाली पहली महिला अधिकारी कैडेट बनी थीं. आईएमए की स्थापना साल 1932 में हुई थी और तब से अब तक 93 साल में इस इंस्टीट्यूट ने 67,000 से ज्यादा अधिकारियों को ट्रेनिंग दी है, लेकिन इनमें से सभी पुरुष थे. ऐसे में एक महिला का यहां से पास होकर अधिकारी बनना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है. 

आर्मी वालों की फैमिली से आती हैं साईं जाधव

साई जाधव एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां देशसेवा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है. वह चौथी पीढ़ी की आर्मी ऑफिसर हैं. उनके परदादा ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रहे, दादा इंडियन आर्मी में अधिकारी थे और उनके पिता मेजर संदीप जाधव टेरिटोरियल आर्मी में सेवारत अधिकारी हैं. परिवार के कई और मेंबर्स भी डिफेंस सर्विस में हैं. बचपन से ही साई की दिलचस्पी इंडियन आर्मी की वर्दी में थी. उनकी मां ज्योति जाधव बताती हैं, 'साई को छोटी उम्र से ही आर्मी की वर्दी और इसका अनुशासन आकर्षित करता था. धीरे-धीरे यही सपना उनके जीवन का लक्ष्य बन गया.'

साई की पढ़ाई-लिखाई देश के कई शहरों में हुई है. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कर्नाटक के बेलगावी में की. जब उनके पापा का ट्रांसफर टेरिटोरियल आर्मी बटालियन के साथ अंडमान-निकोबार में हुआ, तो उनका परिवार भी वहां उनके साथ गया और साई के आगे की पढ़ाई यहीं से हुई. बाद में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से एमबीए किया और इसके अलावा वह प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करती रहीं. 

साई जाधव का आर्मी में सफर

साई जाधव की आर्मी में एंट्री भी आसान नहीं थी. दिसंबर 2023 में उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी का एंट्रेंस एग्जाम दिया और मेरिट में टॉप पोजीशन हासिल की. उसके बाद उन्होंने एसएसबी इंटरव्यू को भी क्रैक किया. उस वक्त महिला अधिकारी के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट थी और अपनी टॉप की रैंक की वजह से साई का सिलेक्शन हुआ. इसके बाद उन्हें IMA देहरादून में खास प्री-कमीशनिंग ट्रेनिंग के लिए भेजा गया.

जुलाई 2025 में साई की आईएमए में छह महीने की कठिन ट्रेनिंग शुरू हुई. वह अपने बैच में एकमात्र महिला अधिकारी कैडेट थीं. ट्रेनिंग में वही कठोर मानक अपनाए गए जो पुरुष कैडेटों के लिए लागू होते हैं. शारीरिक सहनशक्ति, मानसिक मजबूती, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन की कड़ी परीक्षा के बीच साई ने खुद को साबित किया. इस अनुभव ने उनकी सिर्फ ट्रेनिंग ही पूरी नहीं करवाई बल्कि उनकी पर्सनालिटी को भी निखारा. उन्होंने कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व करना, दबाव में निर्णय लेना और टीम भावना के साथ आगे बढ़ना सीखा.

13 दिसंबर 2025 को साई जाधव को इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला. इसके बाद उन्हें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित कुमाऊं रेजिमेंट की 130 टेरिटोरियल आर्मी (इकोलॉजिकल) बटालियन में नियुक्त किया गया. आज साई देशभर की लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा है. उन्होंने यह साबित किया है कि मेहनत, लगन और योग्यता के दम पर कोई भी बाधा तोड़ी जा सकती है. साई की सफलता इंडियन आर्मी में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और समान अवसरों की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.

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