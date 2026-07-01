UPPSC पास कर GST अफसर बनने के बाद भी नहीं रुका तैयारी का सफर, फिर किसान की बेटी बनीं BPSC टॉपर, जानें पूरी कहानी

श्रद्धा पांडेय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर असिस्टेंट कमिश्नर का पद हासिल किया था. इसके बाद भी उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी. अब उन्होंने बीपीएससी टॉप कर इतिहास रच दिया है, जानें उनकी सफलता की कहानी...

सरकारी नौकरी मिलने के बाद ज्यादा उम्मीदवार जहां रुक जाते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की एक लड़की ने कभी भी अपने सपने सीमित नहीं किए. वह लगातार अपनी तैयारी में जुटी रहीं और हाल ही में बीपीएससी टॉपर बनकर उन्होंने खुद का और अपने परिवार का मान बढ़ाया है. श्रद्धा पांडेय ने पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर असिस्टेंट कमिश्नर (ट्रेड टैक्स/GST) का पद हासिल किया. इसके बाद भी उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी. उनकी मेहनत और लगन का नतीजा यह रहा कि उन्होंने BPSC 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में 593 नंबर लाकर पहला स्थान हासिल किया है.

श्रद्धा पांडेय का फैमिली बैकग्राउंड क्या है?

श्रद्धा पांडे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज के पचरास गांव की रहने वाली हैं. उनका परिवार सामान्य पृष्ठभूमि से जुड़ा है. उनके पिता संतोष पांडे किसान होने के साथ-साथ वकालत भी करते हैं. वहीं, उनकी मां सुनीता पांडेय गृहिणी हैं. परिवार ने हमेशा शिक्षा को महत्व दिया और श्रद्धा को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरा सहयोग दिया.

श्रद्धा पांडेय ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई?

श्रद्धा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई रानीगंड में मनीष मेमोरियल स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने संगम इंटरनेशनल स्कूल से इंटरमीडिएट किया. साल 2021 में उन्होंने प्रयागराज के स्वामी करपात्री जी महाराज राजकीय महाविद्यालय से इतिहास और इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया. कॉलेज के दौरान ही उन्होंने सिविल सेवा में जाने का फैसला कर लिया था और ग्रेजुएशन पूरा होते ही पूरी गंभीरता के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी.

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श्रद्धा पांडेय की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का कैसा रहा सफर?

श्रद्धा पांडेय की सफलता की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने किसी महंगी कोचिंग पर निर्भर रहने के बजाय सेल्फ स्टडी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया. उन्होंने इंटरनेट पर उपलब्ध फ्री लेक्चर, स्टैंडर्ड बुक्स, अखबारों, करंट अफेयर्स और सरकारी वेबसाइट्स से नियमित अध्ययन किया. इसके साथ ही उन्होंने पिछले कई साल के पेपर भी सॉल्व किए, आंसर राइटिंग की रेगुलर प्रैक्टिस की और नियमित मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को मजबूत बनाया. इस अनुशासित रणनीति ने उन्हें कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की.

श्रद्धा पांडेय की सफलता का रास्ता इतना भी आसान नहीं था. तैयारी के दौरान उन्हें कई बार फेल्योर का भी सामना करना पड़ा. वह UPSC सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स को महज 4 नंबरों से पास नहीं कर पाईं. इसके अलावा उत्तराखंड PCS परीक्षा में भी उन्हें सफलता नहीं मिली. लेकिन उन्होंने इन असफलताओं को हार नहीं माना. उन्होंने अपनी कमियों को समझने की कोशिश की, तैयारी की रणनीति में बदलाव किया और पहले से अधिक मेहनत के साथ आगे बढ़ती रहीं.

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क्या सिखाती है श्रद्धा पांडेय की सफलता की कहानी?

श्रद्धा का मानना है कि असफलता किसी व्यक्ति की क्षमता तय नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि तैयारी में कहां सुधार की जरूरत है. इसी सोच ने उन्हें हर चुनौती के बाद और मजबूत बनाया. उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया और लगातार सीखते हुए आगे बढ़ती रहीं. आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने BPSC 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में 593 नंबर टॉप रैंक हासिल की.

उनकी सफलता उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं. श्रद्धा पांडे की कहानी यह साबित करती है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि सही रणनीति, निरंतर मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से मिलती है. अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और सीखने का जज्बा बना रहे, तो असफलताएं भी आगे बढ़ने की सीढ़ी बन जाती हैं.