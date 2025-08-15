Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण के इन 7 मंत्रों का जाप करने से दूर हो जाएंगे संकट, प्रसन्न होंगी राधारानी
स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश कुमार ने दिया बिहार के युवाओं को बड़ा उपहार, अब 100 रूपये में भर पाएंगे हर परीक्षा का फॉर्म
14 की उम्र में बस 2500 रुपये से शुरू किया था लड्डू बेचने का काम, आज खड़ा कर दिया 200 करोड़ का कारोबार
Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत
Numerology: इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज
भगवान कृष्ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' का शुभारंभ, पीएम मोदी ने कहा- जल्दी होगा देश का अपना स्पेस स्टेशन
Obesity in India: मोटापा बन रहा है बड़ा खतरा... PM Modi ने लाल किले से देशवासियों से की ये खास अपील
Diabetes Solution: डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?
Krishna Janmashtami Vrat: जन्माष्टमी के व्रत करने मात्र से मिलती है संतान और धन संपत्ति, श्रीकृष्ण की कृपा से बन जाते हैं सारे काम
Brain Cloting: दिमाग की नसों में जब फंस जाता है खून का थक्का तो नजर आते हैं ये संकेत
एजुकेशन
आज कहानी बिहार के एक ऐसे शख्स की है, जिसने आर्थिक तंगी के कारण महज 14 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दी. ठेले से लड्डू बेचकर अपने करियर की शुरुआत की. सिर्फ 2500 रुपये से शुरू हुआ यह कारोबार आज 200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
बिहार वैसे तो आज भी कई पैमानों पर देश के बाकी राज्यों से बहुत पीछे है. लेकिन जब आप में किसी काम को कर गुजरने की ताकत हो तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता है. एक ऐसी ही कहानी है बिहार के गया के रहने वाले प्रमोद कुमार भदानी की. इस पूरी कहानी में संघर्ष, मेहनत और लगन की एक शानदार मिसाल दिखती है. घर की आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दिया और आज करोड़ों के कारोबार के मालिक हैं. प्रमोद लड्डू भंडार के नाम से मशहूर उनका ब्रांड न सिर्फ बिहार, बल्कि झारखंड समेत कई पड़ोसी राज्यों में अपनी पहचान बना चुका है. उनकी यह कहानी बताती है कि सही मेहनत और जुनून से हर सपने को हकीकत में तब्दील किया जा सकता है.
प्रमोद भदानी का जन्म एक बेहद ही साधारण परिवार में हुआ था. जब वो छोटे थे तो, उनके पिता ठेले पर लड्डू बेचकर घर चलाते थे. प्रमोद की पढ़ाई गरीबी के कारण अधूरी रह गई और 14 साल की उम्र में पिता के साथ ही ठेले पर लड्डू बेचने का काम शुरू कर दिये. बाद में उन्होंने शहर में ठेले पर अपना लड्डू बेचने का काम शुरू कर दिया.
दरअसल, धीरे-धीरे लोगों को उनके लड्डू इतने पसंद आए कि ग्राहकों की भारी भीड़ जुटने लगी. जिसके बाद प्रमोद ने अपने कारोबार को ऊंचाई पर ले जाने के लिए दिन में 19 घंटे काम करना शुरू कर दिया. उन्होंने रात में लड्डू बनाना और उसे दिन में बेचना उनकी दिनचर्या बन गई. उनकी यह मेहनत रंग लाई और ठेले का काम आगे चलकर एक दुकान में बदल गया. प्रमोद का व्यापार तेजी से बढ़ा और उन्होंने बिहार, झारखंड और पड़ोसी राज्यों में लड्डू की सप्लाई शुरू कर दी.
यह भी पढ़ें: GST में राहत, युवाओं के लिए रोजगारः लाल किले से PM मोदी ने जनता को दिए ये बड़े उपहार
आपको जानकारी हैरानी होगी कि, धीरे-धीरे प्रमोद का व्यवसाय एक फैक्ट्री में तब्दील हो गया, जहां बड़े स्तर पर लड्डू बनाए जाने लगे. आज उनके पास 8 आउटलेट हैं और प्रमोद लड्डू भंडार का सालाना टर्नओवर 200 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. वह अब केवल लड्डू ही नहीं, बल्कि मिठाई, नमकीन और बेकरी प्रोडक्ट भी बेचते हैं. बहरहाल, प्रमोद कुमार भदानी की यह यात्रा साबित करती है कि अगर मेहनत, धैर्य और सही दिशा हो, तो छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता में बदल सकती है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.