सेरेब्रल पाल्सी की चुनौती, दिहाड़ी मजदूर का बेटा… जानें UPSC में चमकने वाले Abdullah Afridh की कहानी

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

आज हम आपको जिस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं उन्होंने दिव्यांग होने के बावजूद हार नहीं मानी और अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास कर लिया. जानें कोयंबटूर के अब्दुल्ला अफरीद की सफलता की कहानी...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 13, 2026, 06:04 PM IST

Abdullah Afridh UPSC (Image Credit: NDTV)

कई लोग अपनी जिंदगी की कठिन परिस्थितियों के लिए अक्सर भाग्य को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हालात से लड़कर अपनी अलग पहचान बना लेते हैं. ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी तमिलनाडु के कोयंबटूर के 25 वर्षीय अब्दुल्ला अफरीद की है. मल्टीपल डिसएबिलिटी से जूझने के बावजूद उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाने वाली UPSC की परीक्षा को अपने पहले ही प्रयास में पास कर लिया. अफरीद सेरेब्रल पाल्सी, चलने-फिरने में कठिनाई और कम दृष्टि जैसी कई शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं लेकिन इन कठिनाइयों ने उनके हौसले को कमजोर नहीं किया.

अफरीद का कहना है कि उन्हें हमेशा विश्वास था कि वह इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं. उन्होंने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि शुरुआत से ही उन्हें भरोसा था कि कड़ी मेहनत के दम पर वह पहले ही प्रयास में यूपीएससी पास कर सकते हैं. उनका यह आत्मविश्वास उनकी लगातार मेहनत और मजबूत इच्छाशक्ति का परिणाम था. अफरीद के पिता अब्दुल्ला अज़ीम आभूषण बनाने का काम करते हैं और दिहाड़ी मजदूर के रूप में परिवार का पालन-पोषण करते हैं. सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद परिवार ने अफरीद की पढ़ाई और सपनों को पूरा करने में पूरा साथ दिया.

अब्दुल्ला अफरीद की यूपीएससी की तैयारी

अपनी तैयारी के दौरान अफरीद ने अनुशासन और मेहनत को सबसे बड़ा हथियार बनाया. प्रीलिम्स की तैयारी के समय वह रोज लगभग नौ घंटे पढ़ाई करते थे, जबकि मेन्स परीक्षा के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई का समय बढ़ाकर करीब 14 घंटे प्रतिदिन कर दिया. कमज़ोर दृष्टि होने की वजह से उन्होंने ऑडियो कंटेंट का सहारा लिया. वह अपनी पढ़ाई की सामग्री को सुनकर तैयार करते थे. कई बार उनके पिता भी उन्हें किताबें और नोट्स पढ़कर सुनाते थे. अफरीद का मानना है कि मॉक इंटरव्यू और लगातार अभ्यास ने उनकी तैयारी को और मजबूत बनाया.

अफरीद कहते हैं कि कई तरह की शारीरिक चुनौतियों के साथ बड़े होने का अनुभव ही उनके जीवन का उद्देश्य तय करने में मददगार बना. उनके मुताबिक एक दिव्यांग व्यक्ति के रूप में समाज से मिली मदद और समर्थन ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. अब वह सिविल सेवा में जाकर समाज और देश के लिए काम करना चाहते हैं, ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें और समाज का कर्ज चुका सकें.

उनकी तैयारी में कोयंबटूर की मक्का मस्जिद द्वारा संचालित आईकेएलएएस (IKLAS) केंद्र ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यह संस्थान खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के स्टूडेंट्स को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करता है. इस केंद्र ने अफरीद को प्रीलिम्स परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी प्रक्रिया में शैक्षणिक मार्गदर्शन और कुछ हद तक आर्थिक सहयोग भी दिया.

जिजीविषा की मिसाल है अफरीद का जीवन

अफरीद का जीवन संघर्ष और जिजीविषा की मिसाल है. जब वह पैदा हुए थे तब डॉक्टरों ने उनके परिवार से कहा था कि उनकी जिंदगी शायद ज्यादा लंबी नहीं होगी. लेकिन अफरीद ने अपने हौसले और जिद से इन आशंकाओं को गलत साबित कर दिया. उनका कहना है कि शारीरिक अक्षमता किसी व्यक्ति की क्षमता को तय नहीं करती. उनके अनुसार एक अच्छे प्रशासक के लिए सबसे जरूरी चीज मजबूत मानसिकता और समाज के प्रति संवेदनशील सोच है.

अफरीद ने यूपीएससी परीक्षा तमिल भाषा में देने का विकल्प चुना था. उनका मानना है कि मातृभाषा में परीक्षा देने से अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से व्यक्त करना आसान हो जाता है. वह कहते हैं कि अंग्रेजी का ज्ञान उपयोगी जरूर है, लेकिन सफलता के लिए यह अनिवार्य नहीं है. अगर उम्मीदवार अपनी मातृभाषा में बेहतर तरीके से सोच और लिख सकता है तो वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है.

सिविल सेवा में शामिल होकर जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं अफरीद

अफरीद का सपना सिविल सेवा में शामिल होकर समाज के वंचित और जरूरतमंद लोगों की मदद करना है. उनका मानना है कि प्रशासनिक सेवाओं में समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए. इससे न केवल नीति निर्माण में विविधता आती है बल्कि समाज के अलग-अलग वर्गों की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने और हल करने में भी मदद मिलती है. उनकी सफलता यह साबित करती है कि मजबूत इच्छाशक्ति, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती.

