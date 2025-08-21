15 की उम्र में शुरू की लॉ की पढ़ाई 21 में बनीं सॉलिसिटर, 'अंग्रेजों की धरती' पर यूं चमकी भारत की बेटी

Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

Baby Girl Names: बेटी के लिए A अक्षर से रखना है नाम, यहां देखें मीनिंगफुल प्यारे नाम की लिस्ट

बार-बार पेशाब आने की समस्या से हैं परेशान तो इन उपायों से करें कंट्रोल, मिलेगी राहत

11,000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, फिर दो साल में की 70 लाख रुपये की कमाई; आप भी ले सकते हैं आइडिया

इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की आखिरी गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज, यहां देखें पूरी लिस्ट

Rashifal 21 August 2025: इन लोगों पर पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज का मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 विकेटकीपर, लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं

Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, विराट कोहली से भी आगे है ये बल्लेबाज

Asia Cup 2025: इस दिग्गज की वजह से शुभमन गिल को मिली है उपकप्तानी, जानिए क्या है पूरा माजरा

हमले के बाद दिल्ली CM Rekha Gupta का पहला स्टेटमेंट, कहा- ऐसे हमले मेरे हौसले को तोड़ नहीं सकते

Google Pixel 10 Series का इंतज़ार कर रहें हैं तो जान लें कितनी होगी कीमत? Pixel Watch 4 का रेट भी जान लें

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बार-बार पेशाब आने की समस्या से हैं परेशान तो इन उपायों से करें कंट्रोल, मिलेगी राहत

बार-बार पेशाब आने की समस्या से हैं परेशान तो इन उपायों से करें कंट्रोल, मिलेगी राहत

Rashifal 21 August 2025: इन लोगों पर पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज का मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इन लोगों पर पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज का मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Asia Cup 2025: इस दिग्गज की वजह से शुभमन गिल को मिली है उपकप्तानी, जानिए क्या है पूरा माजरा

Asia Cup 2025: इस दिग्गज की वजह से शुभमन गिल को मिली है उपकप्तानी, जानिए क्या है पूरा माजरा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Baby Girl Names: बेटी के लिए A अक्षर से रखना है नाम, यहां देखें मीनिंगफुल प्यारे नाम की लिस्ट

बेटी के लिए A अक्षर से रखना है नाम, यहां देखें मीनिंगफुल प्यारे नाम की लिस्ट

11,000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, फिर दो साल में की 70 लाख रुपये की कमाई; आप भी ले सकते हैं आइडिया

11,000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, फिर दो साल में की 70 लाख रुपये की कमाई; आप भी ले सकते हैं आइडिया

इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की आखिरी गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज, यहां देखें पूरी लिस्ट

इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की आखिरी गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज, यहां देखें पूरी लिस्ट

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

15 की उम्र में शुरू की लॉ की पढ़ाई 21 में बनीं सॉलिसिटर, 'अंग्रेजों की धरती' पर यूं चमकी भारत की बेटी

कृशांगी मेश्राम ने 21 साल की उम्र में ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनकर इतिहास रच दिया है, जानें उनकी सफलता की कहानी...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Aug 21, 2025, 05:37 AM IST

15 की उम्र में शुरू की लॉ की पढ़ाई 21 में बनीं सॉलिसिटर, 'अंग्रेजों की धरती' पर यूं चमकी भारत की बेटी

Krishangi Meshram 

TRENDING NOW

भारतीय मूल की एक लड़की ने इंग्लैंड और वेल्स के हालिया इतिहास में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनने की खास उपलब्धि हासिल की है. कृशांगी मेश्राम 21 साल की उम्र में ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर हैं. हालांकि वह वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में रह रही हैं. इंग्लैंड के मिल्टन कीन्स की ओपन यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर उनपर एक लेख छापा जिसका शीर्षक 'लॉ ग्रेजुएट कृषांगी ने एक बार फिर इतिहास रचा' था.

कौन हैं कृशांगी मेश्राम?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कृशांगी मेश्राम का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था और उनका पालन-पोषण उनके परिवार ने नहीं बल्कि इस्कॉन मायापुर समुदाय ने किया था. रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि उन्होंने कुछ साल पहले कानून की पढ़ाई के लिए द ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था. वह इतनी मेधावी थी कि उन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में इस्कॉन मायापुर यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास में ग्रेजुएशन की उपाधि हासिल की. 

एक इंटरव्यू में कृशांगी ने बताया कि उन्होंने 15 की उम्र में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली थी. फिर उन्होंने यूके की लॉ यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री के साथ-साथ एलपीसी भी शुरू किया. 20 साल की उम्र में कृशांगी ने एलपीसी की पढ़ाई डिस्टिंक्शन के साथ पूरी की और बिज़नेस, लॉ और मैनेजमेंट में एमएससी की डिग्री डिस्टिंक्शन के साथ हासिल की. मास्टर डिग्री के तुरंत बाद उन्हें 2022 में एक इंटरनेशनल लॉ फर्म में नौकरी का पहला मौका मिला.
 

सबसे युवा वकील कैसे बनीं कृशांगी मेश्राम?

ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उनके हवाले से लिखा गया है, 'मैंने क़ानून की पढ़ाई इसलिए चुनी क्योंकि मैं एक ऐसी डिग्री चाहती थी जिससे मुझे व्यापक ज्ञान मिल सके. मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं उन मूल्यवान कौशलों को हासिल कर पाऊंगी जो ओयू ने मुझे आत्म-अनुशासन से लेकर संगठन तक सिखाए हैं. ओयू से डिग्री हासिल करने से मुझे सिंगापुर में रिमोट जॉब हासिल करने में मदद मिली.'

इस साल अप्रैल 2025 में वह इंग्लैंड और वेल्स में सॉलिसिटर बन गईं. गौरतलब है कि कृशांगी मेश्राम हाल के इतिहास में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनी हैं. उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि वह यूके और यूएई की प्रमुख फर्मों के लिए काम करना चाहती हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Shah Rukh Khan के बर्थडे पर फैंस को मिला बड़ा सरप्राइज, Fauji 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज
Shah Rukh Khan के बर्थडे पर फैंस को मिला बड़ा सरप्राइज, Fauji 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज
Chalazion Causes: आंखों की पलकों पर क्यों होती है गांठ? जानें कारण और बचाव के उपाय
Chalazion Causes: आंखों की पलकों पर क्यों होती है गांठ? जानें कारण और बचाव के उपाय
IPL 2025 में नहीं खेलेगा इंग्लैंड का ये धाकड़ ऑलराउंडर, बैन से डरकर लिया फैसला!
IPL 2025 में नहीं खेलेगा इंग्लैंड का ये धाकड़ ऑलराउंडर, बैन से डरकर लिया फैसला!
एक पाव आलू हुआ चोरी तो बुला ली पुलिस, सोशल मीडिया पर मजेदार Video Viral
एक पाव आलू हुआ चोरी तो बुला ली पुलिस, सोशल मीडिया पर मजेदार Video Viral
Bhool Bhulaiyaa box office collection day 1: कार्तिक की फिल्म डराने के साथ हंसाने में हुई कामयाब, पहले दिन की इतनी कमाई
कार्तिक की Bhool Bhulaiyaa डराने के साथ हंसाने में हुई कामयाब, पहले दिन की इतनी कमाई
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Baby Girl Names: बेटी के लिए A अक्षर से रखना है नाम, यहां देखें मीनिंगफुल प्यारे नाम की लिस्ट
बेटी के लिए A अक्षर से रखना है नाम, यहां देखें मीनिंगफुल प्यारे नाम की लिस्ट
11,000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, फिर दो साल में की 70 लाख रुपये की कमाई; आप भी ले सकते हैं आइडिया
11,000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, फिर दो साल में की 70 लाख रुपये की कमाई; आप भी ले सकते हैं आइडिया
इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की आखिरी गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज, यहां देखें पूरी लिस्ट
इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की आखिरी गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज, यहां देखें पूरी लिस्ट
Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 विकेटकीपर, लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं
Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 विकेटकीपर, लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं
Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, विराट कोहली से भी आगे है ये बल्लेबाज
Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, विराट कोहली से भी आगे है ये बल्लेबाज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE