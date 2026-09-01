स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दे रही 2.18 करोड़ रुपये की फेलोशिप, जानें कौन कर सकता है अप्लाई और क्या है लास्ट डेट

अगर आप पीएचडी कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आपके पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से करीब 2.28 करोड़ रुपये तक की फेलोशिप पाने का मौका है, जानें डिटेल्स...

अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है, तो आपके पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से करीब 2.18 करोड़ रुपये तक की फेलोशिप पाने का शानदार मौका है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हूवर इंस्टीट्यूशन ने हूवर फेलो प्रोग्राम के लिए दुनियाभर से आवेदन मांगे हैं. इस प्रोग्राम का मकसद अपने करियर के शुरुआती चरण के लिए रिसर्चर्स को आर्थिक सहायता और अकादमिक प्रोत्साहन मुहैया कराना है जिससे वे अपने रिसर्च को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें.

किसे मिलेगी यह फेलोशिप?

यह फेलोशिप उन रिसर्चर्स को मिलेगी जिन्होंने अपनी पीएचडी या इसके समकक्ष की डॉक्टोरल डिग्री पूरी कर ली है. इसके अलावा जो उम्मीदवार 1 सितंबर 2027 तक अपनी डॉक्टोरल स्टडीज पूरी करने की उम्मीद रखते हैं, वे भी इसके लिए पात्र हैं. इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक पॉलिसी जैसे विषयों में महारत रखने वाले रिसर्चर्स को आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

चुने गए फेलो को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल लेवल के एक्सपर्ट्स के साथ काम करने और हूवर इंस्टीट्यूशन के बेहतरीन अकादमिक माहौल का फायदा उठाने का मौका मिलेगा.

इस फेलोशिप में क्या होगा अलग?

पारंपरिक एकेडमिक और टीचिंग जॉब्स से अलग इस फेलोशिप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें रिसर्चर्स पर पढ़ाने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. इसमें रिसर्चर्स को पूरी तरह से एडवांस्ड रिसर्च करने, मशहूर जर्नल्स में रिसर्च पेपर छपवाने और पब्लिक पॉलिसी से जुड़े मुद्दों पर किताब लिखने पर फोकस करने की पूरी आजादी मिलती है.

यह दो साल का एक फुल-टाइम रेजिडेंशियल फेलोशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत फेलो को स्टैनफोर्ड कैंपस में रहकर ही अपना रिसर्च पूरा करना होता है.

किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत?

चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदकों को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे. इसमें एक डिटेल्ड कवर लेटर जिसमें एकेडमिक बैकग्राउंड और रिसर्च एक्सपीरियंस का पूरा ब्योरा हो, हाल ही में छपा रिसर्च पेपर या ड्राफ्ट, एक अपडेटेट सीवी, भविष्य के रिसर्च प्लान की दो पन्नों की रूपरेखा, उम्मीदवारों के क्षमताओं का मूल्यांकन करने वाले 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना होगा.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार हूवर इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हूवर फेलो प्रोग्राम पेज के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. उम्मीदवारों को अपना नाम और ईमेल आईडी एंटर करके रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके 17 नवंबर को रात 11:59 बजे तक अपना आवेदन पूरा करना होगा.

आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

