FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
₹7.17 लाख की फूड पॉलिसी से बचने के लिए खुद को जैन बताते हैं स्टेनफोर्ड के स्टूडेंट्स, क्या है ऑप्टिमाइजेशन कल्चर जिसपर मचा बवाल?

₹7.17 लाख की फूड पॉलिसी से बचने के लिए खुद को जैन बताते हैं स्टेनफोर्ड के स्टूडेंट्स, जानें क्या है ऑप्टिमाइजेशन कल्चर जिसे लेकर मचा बवाल

Valentine's Day Week: लव वीक में किस दिन दें गुलाब और किस दिन चॉकलेट-टैडी, यहां पढ़ें 7 से 14 फरवरी तक का वेलेंटाइन डे प्लान

लव वीक में किस दिन दें गुलाब और किस दिन चॉकलेट-टैडी, यहां पढ़ें 7 से 14 फरवरी तक का वेलेंटाइन डे प्लान

प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर SC ने WhatsApp, Meta को लगाई फटकार, कहा- आम आदमी नहीं समझ पाता आपकी शर्तें

प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर SC ने WhatsApp, Meta को लगाई फटकार, कहा- आम आदमी नहीं समझ पाता आपकी शर्तें

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Mardaani 3 नहीं! 'हिचकी' से 'ब्लैक' तक, OTT पर देखें रानी मुखर्जी की ये 7 दमदार फिल्में

Mardaani 3 नहीं! 'हिचकी' से 'ब्लैक' तक, OTT पर देखें रानी मुखर्जी की ये 7 दमदार फिल्में

NASA ने दिखाई आसमान में चमकती 'ईश्वर की आंख', ब्रह्मांड के रहस्यमयी चेहरे में छिपा है सूर्य का अंजाम

NASA ने दिखाई आसमान में चमकती 'ईश्वर की आंख', ब्रह्मांड के रहस्यमयी चेहरे में छिपा है सूर्य का अंजाम

Surya Gochar: इन 6 राशियों पर राहु-सूर्य की युति बनेगी खतरनाक, पैसे से लेकर रिश्ते और नौकरी तक पर मार्च तक रहेगा ग्रहण

इन 6 राशियों पर राहु-सूर्य की युति बनेगी खतरनाक, पैसे से लेकर रिश्ते और नौकरी तक पर मार्च तक रहेगा ग्रहण

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

₹7.17 लाख की फूड पॉलिसी से बचने के लिए खुद को जैन बताते हैं स्टेनफोर्ड के स्टूडेंट्स, क्या है ऑप्टिमाइजेशन कल्चर जिसपर मचा बवाल?

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स लगभग 7,944 डॉलर (लगभग ₹7.17 लाख) के अनिवार्य मील प्लान से बचने के लिए खुद को जैन धर्म का अनुयायी बताते हैं. जानें आखिर इस दावे के पीछे क्या है पूरी कहानी...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Feb 03, 2026, 01:43 PM IST

₹7.17 लाख की फूड पॉलिसी से बचने के लिए खुद को जैन बताते हैं स्टेनफोर्ड के स्टूडेंट्स, क्या है ऑप्टिमाइजेशन कल्चर जिसपर मचा बवाल?

University of Stanford

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों के बारे में हाल में एक दावा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है कि वे लगभग 7,944 डॉलर (लगभग ₹7.17 लाख) के अनिवार्य मील प्लान से बचने के लिए खुद को जैन धर्म का अनुयायी बताते हैं. इस दावे का सोर्स एक ओपिनियन Essey है जिसे स्टैनफोर्ड के एक छात्र सेबेस्टियन कॉनॉली ने The New York Times में लिखा है. कॉनॉली अपने लेख में यह तर्क देते हैं कि कैंपस में एक 'ऑप्टिमाइजेशन' संस्कृति है, जहां छात्र नियमों को कैसे नेविगेट या बायपास किया जाए इस पर खुलकर चर्चा करते हैं. 

खुद को जैन बताने के पीछे क्या है वजह?

उन्होंने बताया कि कुछ छात्रों ने खुद को जैन बताकर धार्मिक आहार संबंधी छूट लेने की कोशिश की जिससे उन्हें विश्वविद्यालय के मील प्लान में भाग लेने की आवश्यकता न पड़े. इसके बाद छात्र अपने मील प्लान से मिले भोजन के धन को कैंपस के बाहर जैसे कि Whole Foods जैसी किराना दुकानों में इस्तेमाल करते हैं, जहां उन्हें लगता है कि ताजा और उनकी पसंद का खाना उपलब्ध होता है. हालांकि ये दावे मुख्य रूप से व्यक्तिगत अनुभवों और छात्रों के साथ हुई बातचीत पर आधारित हैं, न कि किसी आधिकारिक रिकॉर्ड या अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित हैं.

क्या हैं जैन धर्म के सख्त आहार नियम

जैन धर्म के सख्त आहार नियमों में अहिंसा के सिद्धांत पर जोर दिया जाता है और इसके अनुयायी आमतौर पर न केवल मांस, मछली और अंडे से परहेज करते हैं, बल्कि कई अनुयायी उन सब्ज़ियों जैसे प्याज, लहसुन, आलू और गाजर से भी बचते हैं जिनके खोदने से पौधे को नुकसान हो सकता है. इसी वजह से कुछ विश्वविद्यालय जिनमें स्टैनफोर्ड भी शामिल है, ऐसे धार्मिक आहार आवश्यकताओं के लिए उपवास योजनाओं में छूट देते हैं जब कैंपस के खाने से उनकी धार्मिक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल होता है. इस छूट के तहत योग्य छात्रों को मानक मील प्लान से बाहर रहने और अपने भोजन के पैसे को कहीं और खर्च करने की अनुमति मिल सकती है.

क्या है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का अनिवार्य मील प्लान?

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अधिकांश ऐसे छात्रों के लिए अनिवार्य मील प्लान का नियम बनाती है जो कैंपस में रहते हैं और यह भी बताती है कि मेडिकल या धार्मिक कारणों के लिए छूट दी जा सकती है. लेकिन विश्वविद्यालय सार्वजनिक रूप से कोई डेटा प्रकाशित नहीं करता कि कितने छात्रों ने धार्मिक आहार छूट का दावा किया है, उन दावों की समीक्षा कैसे की जाती है या क्या किसी दुरुपयोग की जांच की जाती है. इस वजह से यह समझ पाना मुश्किल है कि ऐसे दावे कितने गलत या कितने सही हैं.

यह विवाद न केवल स्टैनफोर्ड के अंदर बल्कि सोशल मीडिया पर भी व्यापक चर्चा का विषय बन गया है, जहां लोगों ने महंगे मील प्लान, कैंपस भोजन की गुणवत्ता और धार्मिक आहार छूट के उपयोग-दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर अलग-अलग राय दी है. कुछ ने इसे छात्रों के बढ़ते खर्च और नियमों के बोझ के प्रति निराशा के रूप में देखा है, जबकि कुछ ने चेतावनी दी है कि बिना पुष्टि किए गए आरोपों को धार्मिक प्रथाओं से जोड़ना अनुचित हो सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Mardaani 3 नहीं! 'हिचकी' से 'ब्लैक' तक, OTT पर देखें रानी मुखर्जी की ये 7 दमदार फिल्में
Mardaani 3 नहीं! 'हिचकी' से 'ब्लैक' तक, OTT पर देखें रानी मुखर्जी की ये 7 दमदार फिल्में
NASA ने दिखाई आसमान में चमकती 'ईश्वर की आंख', ब्रह्मांड के रहस्यमयी चेहरे में छिपा है सूर्य का अंजाम
NASA ने दिखाई आसमान में चमकती 'ईश्वर की आंख', ब्रह्मांड के रहस्यमयी चेहरे में छिपा है सूर्य का अंजाम
Surya Gochar: इन 6 राशियों पर राहु-सूर्य की युति बनेगी खतरनाक, पैसे से लेकर रिश्ते और नौकरी तक पर मार्च तक रहेगा ग्रहण
इन 6 राशियों पर राहु-सूर्य की युति बनेगी खतरनाक, पैसे से लेकर रिश्ते और नौकरी तक पर मार्च तक रहेगा ग्रहण
अंतरिक्ष से दिखता है दुनिया का सबसे बड़ा बीवर बांध, साइलेंट बिल्डर्स ऑफ नेचर ने किया है ये कमाल
अंतरिक्ष से दिखता है दुनिया का सबसे बड़ा बीवर बांध, साइलेंट बिल्डर्स ऑफ नेचर ने किया है ये कमाल
280 करोड़ का बजट और 3.5 घंटे का रोमांच! वो भारतीय फिल्म, जिसे देखने के लिए पाकिस्तान में मची है होड़
280 करोड़ का बजट और 3.5 घंटे का रोमांच! वो भारतीय फिल्म, जिसे देखने के लिए पाकिस्तान में मची है होड़
MORE
Advertisement
धर्म
क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण
क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण
Shubh Muhurat: फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग
फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी  
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं प्लानिंग की होती हैं मास्टमाइंड, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी
Budget 2026: हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
MORE
Advertisement