Delhi Police Constable Answer Key 2025: SSC ने जारी की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की, ऐसे करें डाउनलोड

Delhi Police Constable Answer Key 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) भर्ती परीक्षा 2025 की प्रोविजनल आंसर की अपनी आफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी कर दी है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. आंसर की के अलावा उम्मीदवारों की आंसर शीट भी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है. इस आंसर की के जरिए उम्मीदवार फाइनल रिजल्ट से पहले अपने प्रदर्शन की समीक्षा कर सकते हैं और अपने संभावित नंबरों का अनुमान लगा सकते हैं.
आंसर की जारी होने के साथ आयोग ने 13 से 16 जनवरी 2026 तक ऑब्जेक्शन करने की विंडो भी एक्टिव कर दी है. इस अवधि के दौरान प्रोविजनल आंसर की में गड़बड़ी पाने वाले उम्मीदवार एसएससी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं. आंसर की और आंसर शीट सीमित समय के लिए ही ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है वे किसी टेक्निकल दिक्कत से बचने के लिए समय से पहले आंसर शीट को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025-26 की आंसर की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. आंसर की और अपने दर्ज किए गए उत्तरों को देखने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर के साथ पासवर्ड या जन्मतिथि का इस्तेमाल करके लॉगइन करना होगा.
इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें Delhi Police Constable Answer Key 2025
16 जनवरी 2026 को ऑब्जेक्शन करने की समयसीमा खत्म होने के बाद SSC उम्मीदवारों की सभी आपत्तियों को चेक करेगा और इसपर विचार करने के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी. दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025-26 का रिजल्ट इसी फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार और जारी किया जाएगा.
उम्मीदवार अपने मार्क्स का अनुमान लगाने के लिए इस फाइनल आंसर की का इस्तेमाल कर सकते हैं. प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा जबकि प्रत्येक गलत जवाब के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे. उम्मीदवारों ने जिस सवाल का जवाब नहीं दिया है, उसके लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फाइनल आंसर की और रिजल्ट के ऐलान से जुड़ी अपडेट्स के लिए नियमित तौर पर SSC की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें.
