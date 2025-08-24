दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों का SSC के खिलाफ फूटा गुस्सा, कई गिरफ्तार
एजुकेशन
SSC Protest: SSC परीक्षाओं की अनियमितताओं के खिलाफ रामलीला मैदान में जुटे छात्रों का विरोध देर रात पुलिस कार्रवाई में बदल गया. बिजली काटने और धक्का-मुक्की के बीच कई छात्रों व शिक्षकों को हिरासत में ले लिया गया.
SSC Protest: दिल्ली का रामलीला मैदान रविवार को हजारों अभ्यर्थियों की आवाज से गूंज उठा. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में जुटे छात्र देर रात तक धरने पर बैठे रहे. लेकिन यह प्रदर्शन उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब पुलिस ने छात्रों को हटाने की कार्रवाई शुरू की. अभ्यर्थियों के मुताबिक, देश के अलग-अलग हिस्सों से हजारों छात्र-छात्राएं दिल्ली पहुंचे थे. कई लोग रात में ठहरने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद अफरा-तफरी मच गई और छात्र इधर-उधर भागने लगे.
रामलीला मैदान में मौजूद छात्रों का आरोप है कि उन्हें दो दिन तक धरना देने की अनुमति थी, इसके बावजूद रविवार शाम को अचानक बिजली काट दी गई. अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस ने सिविल ड्रेस में पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को मैदान से हटाने का प्रयास किया. छात्रों का कहना है कि पुलिस ने महिलाओं के साथ भी धक्का-मुक्की की और कई लोगों को जबरन घसीटकर ले जाया गया.
प्रदर्शन में शामिल शिक्षक विक्रमजीत और आदित्य रंजन सर समेत कई छात्रों को हिरासत में लिया गया. वहीं मिली जानकारी के अनुसार कई मीडियाकर्मी को भी हिरासत में ले लिया गया . अभ्यर्थियों ने दावा किया कि इस दौरान कई साथी चोटिल भी हुए. शिक्षक गौरव सिंह ने कहा कि छात्रों की लड़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए है. पुलिस ने क्या कहा मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस उपायुक्त निधिन वाल्सन ने बताया कि मैदान में लगभग 1500 लोग जुटे थे. कई बार समझाने के बाद भी करीब 100 लोग नहीं हटे. ऐसे में 44 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और बाकी अपने-अपने घर चले गए.
