Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों का SSC के खिलाफ फूटा गुस्सा, कई गिरफ्तार

सरकार की इस योजना से हर महीने पाएं 5000 रूपये की पेंशन, जानें पूरी डिटेल

Rashifal 25 August 2025: सिंह और धनु वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले 5 बल्लेबाज, इस नाम से चौंक जाएंगे आप

करियर ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं फील्ड स्विच? अपनाएं ये 7 टिप्स

ODI में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत, लिस्ट में दो बार है टीम इंडिया का नाम

Greater Noida Nikki Murder Case: पुलिस के हत्थे चढ़ी कातिल सास, बहू निक्की को जलाने में की थी बेटे की मदद

दहेज में स्कॉर्पियो, बुलेट और लाखों कैश', फिर भी दरिंदों ने मेरी बेटी को जला दिया, सामने आया निक्की के पिता का दर्द

निक्की हत्याकांड में बहन कंचन ने खोले कई बड़े राज, विपिन का अन्य महिलाओं के साथ था अफेयर

Test क्रिकेट में 10 सबसे धीमे दोहरे शतक, एक ने ली थी 600 से ज्यादा गेंदें

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों का SSC के खिलाफ फूटा गुस्सा, कई गिरफ्तार

दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों का SSC के खिलाफ फूटा गुस्सा, कई गिरफ्तार

Rashifal 25 August 2025: सिंह और धनु वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

सिंह और धनु वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Greater Noida Nikki Murder Case: पुलिस के हत्थे चढ़ी कातिल सास, बहू निक्की को जलाने में की थी बेटे की मदद

पुलिस के हत्थे चढ़ी कातिल सास, बहू निक्की को जलाने में की थी बेटे की मदद

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
सरकार की इस योजना से हर महीने पाएं 5000 रूपये की पेंशन, जानें पूरी डिटेल

सरकार की इस योजना से हर महीने पाएं 5000 रूपये की पेंशन, जानें पूरी डिटेल

Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले 5 बल्लेबाज, इस नाम से चौंक जाएंगे आप

Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले 5 बल्लेबाज, इस नाम से चौंक जाएंगे आप

करियर ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं फील्ड स्विच? अपनाएं ये 7 टिप्स

करियर ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं फील्ड स्विच? अपनाएं ये 7 टिप्स

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों का SSC के खिलाफ फूटा गुस्सा, कई गिरफ्तार

SSC Protest: SSC परीक्षाओं की अनियमितताओं के खिलाफ रामलीला मैदान में जुटे छात्रों का विरोध देर रात पुलिस कार्रवाई में बदल गया. बिजली काटने और धक्का-मुक्की के बीच कई छात्रों व शिक्षकों को हिरासत में ले लिया गया.

Latest News

राजा राम

Updated : Aug 24, 2025, 11:08 PM IST

दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों का SSC के खिलाफ फूटा गुस्सा, कई गिरफ्तार

SSC Protest

Add DNA as a Preferred Source

SSC Protest: दिल्ली का रामलीला मैदान रविवार को हजारों अभ्यर्थियों की आवाज से गूंज उठा. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में जुटे छात्र देर रात तक धरने पर बैठे रहे. लेकिन यह प्रदर्शन उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब पुलिस ने छात्रों को हटाने की कार्रवाई शुरू की. अभ्यर्थियों के मुताबिक, देश के अलग-अलग हिस्सों से हजारों छात्र-छात्राएं दिल्ली पहुंचे थे. कई लोग रात में ठहरने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद अफरा-तफरी मच गई और छात्र इधर-उधर भागने लगे. 

महिलाओं के साथ भी धक्का-मुक्की

रामलीला मैदान में मौजूद छात्रों का आरोप है कि उन्हें दो दिन तक धरना देने की अनुमति थी, इसके बावजूद रविवार शाम को अचानक बिजली काट दी गई. अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस ने सिविल ड्रेस में पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को मैदान से हटाने का प्रयास किया. छात्रों का कहना है कि पुलिस ने महिलाओं के साथ भी धक्का-मुक्की की और कई लोगों को जबरन घसीटकर ले जाया गया. 

प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया

प्रदर्शन में शामिल शिक्षक विक्रमजीत और आदित्य रंजन सर समेत कई छात्रों को हिरासत में लिया गया. वहीं मिली जानकारी के अनुसार कई मीडियाकर्मी को भी हिरासत में ले लिया गया . अभ्यर्थियों ने दावा किया कि इस दौरान कई साथी चोटिल भी हुए. शिक्षक गौरव सिंह ने कहा कि छात्रों की लड़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए है. पुलिस ने क्या कहा मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस उपायुक्त निधिन वाल्सन ने बताया कि मैदान में लगभग 1500 लोग जुटे थे. कई बार समझाने के बाद भी करीब 100 लोग नहीं हटे. ऐसे में 44 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और बाकी अपने-अपने घर चले गए. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND vs AUS: टीम इंडिया पर लगा 'बॉल टेंपरिंग' का आरोप, मुश्किल में फंसा ये स्टार प्लेयर
टीम इंडिया पर लगा 'बॉल टेंपरिंग' का आरोप, मुश्किल में फंसा ये स्टार प्लेयर
सेहत के लिए वरदान है ये जड़ी बूटी, गठिया से लेकर पेट दर्द तक दूर करती है कई बीमारियां
सेहत के लिए वरदान है ये जड़ी बूटी, गठिया से लेकर पेट दर्द तक दूर करती है कई बीमारियां
Nail Spots Sign: नाखूनों पर सफेद-पीले या काले धब्बे इन विटामिनों की कमी का हैं संकेत
नाखूनों पर सफेद-पीले या काले धब्बे इन विटामिनों की कमी का हैं संकेत
IND vs NZ 3rd Test: एजाज पटेल ने रचा इतिहास... वानखेड़े स्टेडियम में बनाया महारिकॉर्ड
एजाज पटेल ने रचा इतिहास... वानखेड़े स्टेडियम में बनाया महारिकॉर्ड
शख्स ने बनाया ऐसा जूता कि चुटकियों में हुआ Video viral, लोग बोले-इसमें थोड़ा छोटा साइज है क्या भइया?
शख्स ने बनाया ऐसा जूता कि चुटकियों में हुआ Video viral, लोग बोले-इसमें थोड़ा छोटा साइज है क्या भइया?
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सरकार की इस योजना से हर महीने पाएं 5000 रूपये की पेंशन, जानें पूरी डिटेल
सरकार की इस योजना से हर महीने पाएं 5000 रूपये की पेंशन, जानें पूरी डिटेल
Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले 5 बल्लेबाज, इस नाम से चौंक जाएंगे आप
Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले 5 बल्लेबाज, इस नाम से चौंक जाएंगे आप
करियर ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं फील्ड स्विच? अपनाएं ये 7 टिप्स
करियर ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं फील्ड स्विच? अपनाएं ये 7 टिप्स
ODI में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत, लिस्ट में दो बार है टीम इंडिया का नाम
ODI में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत, लिस्ट में दो बार है टीम इंडिया का नाम
Test क्रिकेट में 10 सबसे धीमे दोहरे शतक, एक ने ली थी 600 से ज्यादा गेंदें
Test क्रिकेट में 10 सबसे धीमे दोहरे शतक, एक ने ली थी 600 से ज्यादा गेंदें
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE