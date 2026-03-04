SSC MTS Answer Key 2026: एसएससी ने जारी की मल्टी टास्टिंग स्टाफ परीक्षा की आंसर की, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

SSC MTS Answer Key 2026: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मल्टी टास्टिंग स्टाफ और हवलदार पदों के लिए आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

SSC MTS Answer Key 2026: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मल्टी टास्टिंग स्टाफ और हवलदार पदों के लिए आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एसएससी एमटीएस और हवलदार परीक्षा की आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 20 सितंबर से 24 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य मल्टी-टास्किंग (नॉन टेक्निकल) स्टाफ और हवलदार पदों की कई वैकेंसी को भरना था. उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in से आंसर की और रिस्पॉन्स शीट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं.

आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डॉक्यूमेंट तक पहुंच के लिए रजिस्टर्ड डिटेल्स जरूरी हैं इसलिए उम्मीदवारों के लिए अपने लॉगइन डिटेल्स को सुरक्षित रखना अनिवार्य है.

SSC MTS Answer Key 2026: कैसे डाउनलोड करें आंसर की?

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से एसएससी एमटीएस आंसर की 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

- Latest Updates के अंतर्गत दिए गए SSC MTS Tier 1 Answer Key 2025 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपने रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें.

- डैशबोर्ड पर अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट देखें.

- पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे सेव कर लें.

उम्मीदवार यहां दिए गए लिंक पर क्लिक करके एसएससी एमटीएस 2026 की आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं.

SSC MTS Answer Key 2026: चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदम

जिन उम्मीदवारों को किसी जवाब में गड़बड़ी लग रही है और वो उसके लिए ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, ऐसे उम्मीदवारों के लिए आयोग ने ऑब्जेक्शन विंडो भी खोल दी है. इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन उठाना होगा. ऑब्जेक्शन के समर्थन में आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे और फीस पेमेंट भी करना होगा,

एसएससी एमटीएस आंसर की 2026 को लेकर ऑब्जेक्शन उठाने के लिए उम्मीदवार यहां दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं.

