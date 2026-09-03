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SSC JE Recruitment 2026: इंजीनियर्स ध्यान दें! स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकली बंपर भर्तियां, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

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SSC JE Recruitment 2026: इंजीनियर्स ध्यान दें! स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकली बंपर भर्तियां, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विभिन्न संगठनों और ऑफिसों में 1,748 जूनियर इंजीनियर पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं. जानें कौन कर सकता है आवेदन और सिलेक्शन के बाद कितनी मिलेगी सैलरी...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 03, 2026, 10:22 AM IST

SSC JE Recruitment 2026: इंजीनियर्स ध्यान दें! स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकली बंपर भर्तियां, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

SSC ने शुरू की जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्तियां. (Image: AI)

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  • इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लाया बड़ा मौका
  • जूनियर इंजीनियर के कुल 1,748 पदों पर होंगी भर्तियां
  • ssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन भरना होगा फॉर्म
  • इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा धारक कर सकेंगे आवेदन

SSC JE 2026: अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो एसएससी आपके लिए बढ़िया मौका लाया है. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने विभिन्न संगठनों और ऑफिसों में 1,748 जूनियर इंजीनियर पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं. इस भर्ती के तहत भारतीय मौसम विभाग में साइंटिफिक असिस्टेंट पदों पर भी भर्तियां की जाएंगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 सितंबर से 22 सितंबर 2026 तक एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं.

SSC JE 2026: कितना लगेगा आवेदन शुल्क?

जो उम्मीदवार एसएससी जूनियर इंजीनियर पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें 100 रुपये आवेदन शुल्क भरना होगा. महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी, दिव्यांग और पूर्व सर्विसमैन कैटिगरी के उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं भरना होगा. यह शुल्क उम्मीदवार BHIM यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो और रूपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं. आवेदन शुल्क भरने की आखिरी तारीख 23 सितंबर 2026 को रात में 11 बजे तक निर्धारित है. 

SSC JE 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

अलग-अलग पदों के लिए योग्यता मानदंड अलग-अलग हैं. जूनियर इंजीनियर सिविल पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए. साथ ही डिप्लोमा धारकों के लिए निर्धारित पदों के लिए अनुभव भी अनिवार्य है.

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) पद के लिए उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए.

दूरसंचार विभाग के जूनियर इंजीनियर (टेलीकॉम) पद के लिए पात्रता में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, टेलीकम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए. 

आईएमडी में साइंटिफिक असिस्टेंट पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास फिजिक्स के साथ साइंस में ग्रेजुएशन डिग्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन डिग्री या टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए.

SSC JE 2026: कितनी होनी चाहिए उम्र?

SSC जूनियर इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल है. अधिकतर पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 साल है, जबकि सीपीडब्ल्यूडी और डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइटहाउसेस एंड लाइटशिप्स पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 32 साल हो सकती है. आयु की गणना 1 अगस्त, 2026 तक की जाएगी.

सरकारी नियमों के मुताबिक आरक्षित कैटिगरी के लिए आयु में छूट भी लागू है. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पांच साल और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन साल की छूट मिलेगी. दिव्यांग उम्मीदवारों को अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस कैटिगरी में 10 साल, ओबीसी में 13 साल और एससी एसटी कैटगरी में 15 साल की छूट मिलेगी. पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद तीन साल की छूट मिलेगी.

पात्र उम्मीदवारों में भारत के नागरिक, नेपाल और भूटान के नागरिक और भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से दूसरे देशों से आए भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं. बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन के लिए एक प्रतिबंध भी है कि बीआरओ में जूनियर इंजीनियर पदों के लिए सिर्फ पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं.

SSC JE 2026: कितनी मिलेगी सैलरी?

भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान के स्तर-6 के अंतर्गत समूह 'बी' पदों पर नियुक्त किया जाएगा. इन पदों के लिए निर्धारित वेतनमान 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक है. चयनित उम्मीदवारों को मिलने वाला वेतन सरकारी नियमों के अनुसार लागू भत्तों और नियुक्ति की जगह पर निर्भर करेगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक
SSC JE 2026 के लिए आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक
 

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