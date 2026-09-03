SSC GD Result 2026: कब आएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल का रिजल्ट? जानें पास होने के बाद अगला स्टेप क्या होगा

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कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही अपने ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर एसएससी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के सीबीटी एग्जाम का रिजल्ट जारी करेगा. जानें डिटेल्स...
SSC GD Result 2026: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की जनरल ड्यूटी पदों के लिए हुई परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आयोग जल्द ही अपने ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर एसएससी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के सीबीटी एग्जाम का रिजल्ट जारी करेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एसएससी जीडी कांस्टेबल के नतीजे सितंबर के दूसरे हफ्ते में जारी किए जाने की संभावना है. हालांकि, आयोग की ओर से अभी नतीजे जारी होने की किसी ऑफिशियल तारीख की जानकारी नहीं दी गई है.
एसएससी जीडी कांस्टेबल के नतीजे पीडीएफ फॉर्मेट में जारी करेगा. बता दें, एसएससी जीडी कांस्टेबल की यह भर्ती सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPFs), सेक्रेटेरियट सिक्योरिटी फोर्स (SSF), असम राइफल्स और दूसरे बलों में कुल 25,487 पदों को भरने के लिए निकाली गई थी.
जो उम्मीदवार एसएससी जीडी के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी को क्वॉलिफाई करेंगे, वे चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए आगे बढ़ेंगे. चयन प्रक्रिया में आगे फिजिकल एफिसिएंशी टेस्ट (PET), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है. एक बार सारी प्रक्रिया खत्म होने के बाद एसएससी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेगा, जिसमें सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों का नाम होगा.
एक बार लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना एसएससी जीडी कांस्टेबल का रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे-
एसएससी जीडी 2026 का रिजल्ट फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार किया जाएगा. रिजल्ट के साथ कैटिगरी वाइज कटऑफ मार्क्स भी जारी किए जाएंगे.
एसएससी ने कांस्टेबल जीडी की परीक्षाएं 27 अप्रैल से 30 मई के बीच देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की थी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखना होगा.