FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
मक्का पैक्ट में शामिल होगा ईरान? रूस ने दिया ऑफर, अगर ऐसा हुआ तो क्या बदलेगा

मक्का पैक्ट में शामिल होगा ईरान? रूस ने दिया ऑफर, अगर ऐसा हुआ तो क्या बदलेगा

बढ़ रही है भारत की परमाणु ताकत, तैयार हो रहीं नई मिसाइलें, अमेरिकी रिपोर्ट से चीन-पाकिस्तान सहमे

बढ़ रही है भारत की परमाणु ताकत, तैयार हो रहीं नई मिसाइलें, अमेरिकी रिपोर्ट से चीन-पाकिस्तान सहमे

CJP प्रोटेस्ट में बच्ची पर हमले और धमाकने के मामले पर SC सख्त, बोले CJI- हिंसा करने वाले कैसे खुले घूम रहे...

CJP प्रोटेस्ट में बच्ची पर हमले और धमाकने के मामले पर SC सख्त, बोले CJI- हिंसा करने वाले कैसे खुले घूम रहे...

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री

Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

SSC GD Result 2026 कब होगा जारी? जानें लिखित परीक्षा पास करने वालों को आगे क्या करना होगा

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के 25,487 पदों के लिए परीक्षा देने वाले 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवार अपने नतीजों के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, जानें कब आएगा रिजल्ट...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Sep 10, 2026, 03:21 PM IST

SSC GD Result 2026 कब होगा जारी? जानें लिखित परीक्षा पास करने वालों को आगे क्या करना होगा

SSC GD Result 2026 कब होगा जारी? (Image Credit: ANI File Photo)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

SSC GD Result 2026: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC GD कांस्टेबल 2026 के रिजल्ट को सितंबर के दूसरे से चौथे हफ्ते में जारी कर सकता है. कमीशन ने अभी तक रिजल्ट जारी करने को लेकर किसी ऑफिशियल तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पिछले भर्ती चक्रों के आधार पर रिजल्ट जल्द जारी होने का अनुमान लगाया जा रहा है. 

इस भर्ती चक्र के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 31 मई को खत्म हुई थी. इसके लिए आंसर की चैलेंज विंडो 20 जून को बंद किया जा चुका है जिसके बाद मूल्यांकन की प्रक्रिया जोरशोर से चल रही है. पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए नतीजे अलग मेरिट लिस्ट पीडीएफ में जारी किए जाएंगे. 

SSC GD Result 2026: लिखित परीक्षा पास करने वालों को आगे क्या करना होगा?

एसएससी जीडीएस के रिजल्ट में अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम मौजूद रहेंगे. रिजल्ट के साथ कैटिगरी वाइज कटऑफ मार्क्स भी जारी किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा को पास करेंगे, वे फिजिकल एफिसिएंशी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आगे बढ़ेंगे. फिजिकल टेस्ट अक्टूबर-नवंबर 2026 में आयोजित किए जाने की संभावना है, हालांकि कमीशन की ओर से किसी शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया है. 

उम्मीदवारों को सिर्फ ऑफिशियल एसएससी वेबसाइट पर जारी किए गए अपडेट्स पर ही भरोसा करना चाहिए. सोशल मीडिया पर कंफर्म रिजल्ट डेट का दावा करने वाले पोस्टों से सावधान रहें. चयन प्रक्रिया में मेडिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शामिल है. इन सभी चरणों को पास करने के बाद ही फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी.

SSC GD Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे एसएससी जीडी का रिजल्ट?

उम्मीदवार एसएससी जीडी की रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
 
- सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
- अब होमपेज पर मौजूद Results सेक्शन में जाएं और CTGD (Constable GD) टैब पर जाएं.
- यहां Constable (GD) in Central Armed Police Forces (CAPFs), SSF, and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करें और Ctrl+F का इस्तेमाल करके अपना रोल नंबर या नाम सर्च करें. 

एसएससी जीडी की परीक्षा में करीब 48,83,309 उम्मीदवार शामिल हुए थे. यह परीक्षा 25,487 वैकेंसी  के लिए आयोजित किया गया था. इनमें से 23,467 पद पुरुषों और 2,020 पर महिलाओं के लिए हैं. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement