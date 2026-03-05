FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
MPSC State Service Notification 2026: इस राज्य में ग्रुप A और B के बंपर पदों पर भर्तियां, जानें क्या होनी चाहिए योग्यता और फीस

MPSC State Service Notification 2026: इस राज्य में ग्रुप A और B के बंपर पदों पर भर्तियां, जानें क्या होनी चाहिए योग्यता और फीस

India Post GDS Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है ग्रामीण डाक सेवक का रिजल्ट, सिर्फ इन वेबसाइट्स पर ही करें भरोसा

India Post GDS Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है ग्रामीण डाक सेवक का रिजल्ट, सिर्फ इन वेबसाइट्स पर ही करें भरोसा

SSC GD Exam Date 2026: कब होंगी एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं? जानें एडमिट कार्ड को लेकर लेटेस्ट अपडेट

SSC GD Exam Date 2026: कब होंगी एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं? जानें एडमिट कार्ड को लेकर लेटेस्ट अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Remove Holi Color Stains: कपड़ों से रंग हटाने में छूट रहा है पसीना तो आजमा लें ये ट्रिंक, साफ हो जाएंगे कपड़े

कपड़ों से रंग हटाने में छूट रहा है पसीना तो आजमा लें ये ट्रिंक, साफ हो जाएंगे कपड़े

Holi Bhai Dooj 2026: आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व

आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व

Best Eid Shopping Markets: सूट से लेकर कुर्ता-पजामा तक… ईद की शॉपिंग के लिए ये हैं दिल्ली के 5 सबसे सस्ते मार्केट्स

Best Eid Shopping Markets: सूट से लेकर कुर्ता-पजामा तक… ईद की शॉपिंग के लिए ये हैं दिल्ली के 5 सबसे सस्ते मार्केट्स

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

SSC GD Exam Date 2026: कब होंगी एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं? जानें एडमिट कार्ड को लेकर लेटेस्ट अपडेट

SSC GD Exam Date 2026: SSC जल्द ही कांस्टेबल (GD) परीक्षा 2026 की नई तारीखों का ऐलान कर सकता है. जानें कब जारी होंगे इस परीक्षा के एडमिट कार्ड...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 05, 2026, 10:29 AM IST

SSC GD Exam Date 2026: कब होंगी एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं? जानें एडमिट कार्ड को लेकर लेटेस्ट अपडेट

SSC GD Exam Date 2026 (File Photo)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

SSC GD Exam Date 2026: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC जल्द ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF), SSF और असम राइफल्स में राइफलमैन (GD) के लिए कांस्टेबल (GD) परीक्षा 2026 की नई तारीखों का ऐलान कर सकता है. बता दें पहले ये परीक्षा 23 फरवरी 2026 को शुरू होने वाली थी लेकिन आयोग ने प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया था. आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस परीक्षा में स्लॉट चयन की सुविधा नहीं होगी. 

परीक्षा की तारीख और हॉल टिकट मार्च के पहले और दूसरे सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है. ऑफिशियल नोटिस के अनुसार रिवाइज्ड परीक्षा कार्यक्रम शुरू होने से 8 से 10 दिन पहले शहर की सूचना पर्ची उपलब्ध करा दी जाएगी. इसके बाद एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे. एसएससी की पॉलिसी के मुताबिक आमतौर पर एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से 2 से 3 दिन पहले जारी किए जाते हैं. 

SSC GD Exam Date 2026: कैसे डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से एसएससी जीडी 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर मौजूद Admit Card टैब पर क्लिक करें.
- अपने संबंधित SSC की रीजनल वेबसाइट को सिलेक्ट करें. 
- 'SSC GD Constable 2026 Admit Card' लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्म तिथि एंटर करें. 
- अपने डिटेल्स सबमिट करें और अपना एडमिट कार्ड चेक करें.
- अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन के लिए इसका एक प्रिंटआउट निकाल लें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एसएससी जीडी एडमिट कार्ड 2026 से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Remove Holi Color Stains: कपड़ों से रंग हटाने में छूट रहा है पसीना तो आजमा लें ये ट्रिंक, साफ हो जाएंगे कपड़े
कपड़ों से रंग हटाने में छूट रहा है पसीना तो आजमा लें ये ट्रिंक, साफ हो जाएंगे कपड़े
Holi Bhai Dooj 2026: आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
Best Eid Shopping Markets: सूट से लेकर कुर्ता-पजामा तक… ईद की शॉपिंग के लिए ये हैं दिल्ली के 5 सबसे सस्ते मार्केट्स
Best Eid Shopping Markets: सूट से लेकर कुर्ता-पजामा तक… ईद की शॉपिंग के लिए ये हैं दिल्ली के 5 सबसे सस्ते मार्केट्स
T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, फिन एलन ने 33 गेंदों में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, फिन एलन ने 33 गेंदों में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस
हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस
MORE
Advertisement
धर्म
Richest Temples In India: भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
इतिहास में कहीं गुम हो गए वो देवता जो कभी घर-घर जाते थे पूजे, अब केवल ग्रंथों में रह गया है इनका नाम 
इतिहास में कहीं गुम हो गए वो देवता जो कभी घर-घर जाते थे पूजे, अब केवल ग्रंथों में रह गया है इनका नाम
Chandra Grahan 2026: आज दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, सिर्फ 20–25 मिनट के लिए भारत में दिखेगा ‘ग्रहण लगा चांद’
आज दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, सिर्फ 20–25 मिनट के लिए भारत में दिखेगा ‘ग्रहण लगा चांद’
Chandra Grahan 2026: गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
Chandra Grahan Effects: जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?
जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?
MORE
Advertisement