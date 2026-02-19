FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Phulera Dooj Vrat Katha: आज फुलेरा दूर पर इस कथा को पढ़नें पर ही पूर्ण माना जाएगा व्रत, मिलेगा राधा रानी और श्रीकृष्ण का आशीर्वाद

आज फुलेरा दूर पर इस कथा को पढ़नें पर ही पूर्ण माना जाएगा व्रत, मिलेगा राधा रानी और श्रीकृष्ण का आशीर्वाद

AI में भारत को डर नहीं, भविष्य दिखता है.. पीएम मोदी ने AI Impact Summit में पेश किया MANAV विजन

AI में भारत को डर नहीं, भविष्य दिखता है.. पीएम मोदी ने AI Impact Summit में पेश किया MANAV विजन

BPSC Revised Exam Calendar 2026: BPSC ने जारी किया 2026 की सरकारी परीक्षाओं का कैलेंडर, जानें किस दिन होगा कौन सा एग्जाम

BPSC ने जारी किया 2026 की सरकारी परीक्षाओं का कैलेंडर, जानें किस दिन होगा कौन सा एग्जाम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Friday OTT Release: मर्डर मिस्ट्री और खूनी खेल से कांप जाएगी रूह; 'कैनेडी' से 'लकी द सुपरस्‍टार' तक, ओटीटी पर रिलीज हो रहीं ये फिल्में

Friday OTT Release: मर्डर मिस्ट्री और खूनी खेल से कांप जाएगी रूह; 'कैनेडी' से 'लकी द सुपरस्‍टार' तक, ओटीटी पर रिलीज हो रहीं ये फिल्में

कितनी पढ़ाई के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनीं नेहा सिंह? जानें उनकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी

कितनी पढ़ाई के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनीं नेहा सिंह? जानें उनकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी

Salim Khan की दूसरी पत्नी Helen से उनके कितने बच्चे? जानें सलमान खान की सगी मां कौन हैं

Salim Khan की दूसरी पत्नी Helen से उनके कितने बच्चे? जानें सलमान खान की सगी मां कौन हैं

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

SSC GD Exam Date 2026: SSC ने जीडी कांस्टेबल के 25,487 पदों के लिए परीक्षा की स्थगित, जानें डिटेल्स

SSC GD Exam Date 2026: SSC ने कांस्टेबल (जीडी) की परीक्षा 2026 को स्थगित कर दिया है. यह भर्ती प्रकिया 25,487 खाली पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है, जानें अब कब होगा इसका एग्जाम...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Feb 19, 2026, 10:36 AM IST

SSC GD Exam Date 2026: SSC ने जीडी कांस्टेबल के 25,487 पदों के लिए परीक्षा की स्थगित, जानें डिटेल्स

SSC GD Exam Date 2026 (सांकेतिक तस्वीर)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

SSC GD Exam Date 2026: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) और असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी) के लिए एसएससी कांस्टेबल (जीडी) की परीक्षा 2026 को स्थगित कर दिया है. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 का एडमिट कार्ड रिवाइज्ड एग्जाम डेट से दो से तीन दिन पहले आयोग की वेबसाइट ssc.gov.in पर उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा.

SSC GD Constable 2026: कब होगा एग्जाम?

सीएपीएफ, एसएसएफ और असम राइफल्स में 25,487 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है. एसएससी के दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप एग्जाम शुरू होने से 8 से 10 दिन पहले जारी की जाएगी. परीक्षा पहले 23 फरवरी 2026 को निर्धारित थी, लेकिन आयोग ने बताया है कि परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी. 

लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को फाइनल सिलेक्शन से पहले चयन प्रक्रिया के अगले चरणों से गुजरना होगा, जिसमें फिजिकल एफिसिएंशी टेस्ट (पीईटी), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (पीएसटी), मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल हैं.

SSC GD Constable 2026: कितनी होगी सैलरी?

एसएससी जीडी भर्ती के अंतर्गत सभी पदों का वेतनमान पे लेवल-3 पर है, जो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक है. इस बीच SSC  ने 2026-27 भर्ती चक्र के लिए ऑफिशियल डेटशीट भी जारी कर दी है. आयोग की ऑफिशियल कैलेंडर के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तारीख और उन महीनों की संभावित समयरेखा है जिनमें CGL, CHSL, JE, MTS, स्टेनोग्राफर, सब-इंस्पेक्टर GD कांस्टेबल जैसी अहम एसएससी परीक्षाएं आयोजित होने की उम्मीद है.

SSC GD Constable 2026: कब होगी SSC की कौन सी परीक्षा?

एसएससी के एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक अधिकतर अहम भर्ती परीक्षाएं मार्च 2026 में शुरू होंगी और 2027 के शुरुआत तक चलेंगी. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर शेड्यूल देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

साल 2026 के लिए JSA/LDC ग्रेड, SSA/UDC ग्रेड और ASO ग्रेड लिमिटेड की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाएं मई 2026 में आयोजित होने की संभावना है. कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) और जूनियर इंजीनियर (JE) जैसी प्रमुख भर्तियां मई-जून 2026 में होंगी, जबकि सिलेक्शन पोस्ट (चरण-XIV) परीक्षा मई से जुलाई 2026 तक चलेगी.

साल के दूसरे भाग में कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल (CHSL) की परीक्षा जुलाई-सितंबर 2026 में आयोजित होने वाली है. इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 'सी' और 'डी' और कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षाएं अगस्त-सितंबर 2026 में आयोजित की जाएंगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Friday OTT Release: मर्डर मिस्ट्री और खूनी खेल से कांप जाएगी रूह; 'कैनेडी' से 'लकी द सुपरस्‍टार' तक, ओटीटी पर रिलीज हो रहीं ये फिल्में
Friday OTT Release: मर्डर मिस्ट्री और खूनी खेल से कांप जाएगी रूह; 'कैनेडी' से 'लकी द सुपरस्‍टार' तक, ओटीटी पर रिलीज हो रहीं ये फिल्में
कितनी पढ़ाई के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनीं नेहा सिंह? जानें उनकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी
कितनी पढ़ाई के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनीं नेहा सिंह? जानें उनकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी
Salim Khan की दूसरी पत्नी Helen से उनके कितने बच्चे? जानें सलमान खान की सगी मां कौन हैं
Salim Khan की दूसरी पत्नी Helen से उनके कितने बच्चे? जानें सलमान खान की सगी मां कौन हैं
हर समय गले में रहती है खराश और बलगम से हैं परेशान तो ये नुस्खे आ सकते हैं काम, झट से मिल जाएगा आराम
हर समय गले में रहती है खराश और बलगम से हैं परेशान तो ये नुस्खे आ सकते हैं काम, झट से मिल जाएगा आराम
Luxury Lifestyle: जन्म से ही अमीर होते हैं इन 4 राशियों के जातक, ऐशो आराम में बीतता है इनका पूरा जीवन
जन्म से ही अमीर होते हैं इन 4 राशियों के जातक, ऐशो आराम में बीतता है इनका पूरा जीवन
MORE
Advertisement
धर्म
Trigrahi Yog: सूर्य शनि और शुक्र मिलकर बनाएंगे त्रिग्रही योग, इन 5 राशियों के जातकों की चमक जाएगी किस्मत, बनेंगे सभी काम
सूर्य शनि और शुक्र मिलकर बनाएंगे त्रिग्रही योग, इन 5 राशियों के जातकों की चमक जाएगी किस्मत, बनेंगे सभी काम
Neem Karoli Baba:गांठ बांध ली बाबा नीम करौली की ये 5 बातें तो जीवन में कभी नहीं आएगा दुख, दिनदोगुनी तेजी से बढ़ेगी सुख समृद्धि
गांठ बांध ली बाबा नीम करौली की ये 5 बातें तो जीवन में कभी नहीं आएगा दुख, दिनदोगुनी तेजी से बढ़ेगी सुख समृद्धि
Phulera Dooj 2026 Date: आज या कल कब मनाई जाएगी फुलेरा दूज, जानें इसकी सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व
आज या कल कब मनाई जाएगी फुलेरा दूज, जानें इसकी सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व
Ramzan 2026: 19 या 20 फरवरी रमज़ान का महीना कब शुरू हो रहा है? यहां देखें सेहरी और इफ़्तार का समय
19 या 20 फरवरी रमज़ान का महीना कब शुरू हो रहा है? यहां देखें सेहरी और इफ़्तार का समय
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा
इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा
MORE
Advertisement