SSC GD Exam Date 2026: SSC ने जीडी कांस्टेबल के 25,487 पदों के लिए परीक्षा की स्थगित, जानें डिटेल्स

SSC GD Exam Date 2026: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) और असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी) के लिए एसएससी कांस्टेबल (जीडी) की परीक्षा 2026 को स्थगित कर दिया है. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 का एडमिट कार्ड रिवाइज्ड एग्जाम डेट से दो से तीन दिन पहले आयोग की वेबसाइट ssc.gov.in पर उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा.
सीएपीएफ, एसएसएफ और असम राइफल्स में 25,487 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है. एसएससी के दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप एग्जाम शुरू होने से 8 से 10 दिन पहले जारी की जाएगी. परीक्षा पहले 23 फरवरी 2026 को निर्धारित थी, लेकिन आयोग ने बताया है कि परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी.
लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को फाइनल सिलेक्शन से पहले चयन प्रक्रिया के अगले चरणों से गुजरना होगा, जिसमें फिजिकल एफिसिएंशी टेस्ट (पीईटी), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (पीएसटी), मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल हैं.
एसएससी जीडी भर्ती के अंतर्गत सभी पदों का वेतनमान पे लेवल-3 पर है, जो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक है. इस बीच SSC ने 2026-27 भर्ती चक्र के लिए ऑफिशियल डेटशीट भी जारी कर दी है. आयोग की ऑफिशियल कैलेंडर के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तारीख और उन महीनों की संभावित समयरेखा है जिनमें CGL, CHSL, JE, MTS, स्टेनोग्राफर, सब-इंस्पेक्टर GD कांस्टेबल जैसी अहम एसएससी परीक्षाएं आयोजित होने की उम्मीद है.
एसएससी के एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक अधिकतर अहम भर्ती परीक्षाएं मार्च 2026 में शुरू होंगी और 2027 के शुरुआत तक चलेंगी. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर शेड्यूल देख और डाउनलोड कर सकते हैं.
साल 2026 के लिए JSA/LDC ग्रेड, SSA/UDC ग्रेड और ASO ग्रेड लिमिटेड की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाएं मई 2026 में आयोजित होने की संभावना है. कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) और जूनियर इंजीनियर (JE) जैसी प्रमुख भर्तियां मई-जून 2026 में होंगी, जबकि सिलेक्शन पोस्ट (चरण-XIV) परीक्षा मई से जुलाई 2026 तक चलेगी.
साल के दूसरे भाग में कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल (CHSL) की परीक्षा जुलाई-सितंबर 2026 में आयोजित होने वाली है. इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 'सी' और 'डी' और कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षाएं अगस्त-सितंबर 2026 में आयोजित की जाएंगी.
