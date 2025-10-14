SSC GD Constable PET Result 2025: एसएससी ने जारी किया रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

SSC ने Constable GD PET Result 2025 जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें नतीजे...

SSC GD Constable PET Result 2025: SSC ने Constable GD PET Result 2025 जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. पीईटी/पीएसटी परीक्षाएं 20 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक आयोजित की गईं.

विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कुल 3,94,121 उम्मीदवार इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे. पीईटी/पीएसटी में सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवार अब डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयन हेतु पात्र होंगे.

SSC GD Constable PET Result 2025: कैसे करें चेक?

जो उम्मीदवार SSC कांस्टेबल GD PET का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

1: एसएससी के रिजल्ट पेज पर SSC कांस्टेबल GD PET रिजल्ट 2025 लिस्ट 1 लिस्ट 2 का लिंक खोजें.

2: उस लिंक पर क्लिक करें जिसे आप खोलना चाहते हैं.

3: एक पीडीएफ फाइल खुलेगी जिसमें पास उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर होंगे.

4: पीडीएफ फाइल को अपने डिवाइस पर डाउनलोड करें.

5: भविष्य में इस्तेमाल के लिए पीडीएफ की एक हार्ड कॉपी रखें.

SSC GD Constable PET Result 2025 इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके देखें

SSC GD Constable PET Result 2025: परीक्षा अवलोकन

एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 का लक्ष्य 53,690 वैकेंसी को भरना है, जिसमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए 48,320 और महिला उम्मीदवारों के लिए 5,370 पद शामिल हैं. शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) कई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और संगठनों में भर्ती के लिए आयोजित की गई थी, जिनमें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), असम राइफल्स (एआर), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) शामिल हैं.

कुल पास उम्मीदवारों में से 13,073 महिला अभ्यर्थी (विशेष श्रेणियों के अंतर्गत 21 अभ्यर्थी) और 1,13,311 पुरुष उम्मीदवार (विशेष श्रेणियों के अंतर्गत 331 अभ्यर्थी) सफलतापूर्वक परीक्षा पास करने में सफल रहे.

संदिग्ध गतिविधियों के कारण 20 महिला उम्मीदवारों और 260 पुरुष उम्मीदवारों के परिणाम रोक दिए गए हैं. फाइनल रूप देने से पहले इन रिजल्ट की और जांच की जाएगी. अधिक जानकारी और अपडेट के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी जाती है.

