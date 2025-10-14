Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

SSC GD Constable PET Result 2025: एसएससी ने जारी किया रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं परफेक्ट कपल, रिश्तों में हमेशा बना रहता है प्यार और मिठास

Clean Toilet Picture Challenge: टोल प्लाजा पर दिखे गंदा टॉयलेट तो NHAI को भेजिए फोटो, मिलेगा 1000... जानें निमय

वो शख्स जो करियर स्विच कर डेंटिस्ट से बना इंजीनियर, Apple ने मोटे पैकेज पर किया हायर

Silver Ring Wearing Benefits: इन राशियों के लोगों की चांदी का छल्ला पहनने से चमकती है किस्मत, छप्पर फाड़कर आता है पैसा

कौन है KBC 17 से सुर्खियों में आया Ishit Bhatt? क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है Parenting?

Indian Railway सीनियर सिटीजनस को देती हैं ये 5 सुविधाएं, क्या जानते हैं आप?

Lakshmi-Ganesh Murti: धनतेरस या दिवाली, किस दिन खरीदनी चाहिए पूजा के लिए गणेश-लक्ष्मी जी की मूर्तियां?

वो लड़की जो रील्स बनाते-बनाते 22 साल की उम्र में बनी डिप्टी कलेक्टर, जानें हर्षिता दवे की सक्सेस स्टोरी

Ind vs Wi 2nd Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, एक टीम के खिलाफ जीती सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
SSC GD Constable PET Result 2025: एसएससी ने जारी किया रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

SSC GD Constable PET Result 2025: एसएससी ने जारी किया रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

Clean Toilet Picture Challenge: टोल प्लाजा पर दिखे गंदा टॉयलेट तो NHAI को भेजिए फोटो, मिलेगा 1000... जानें निमय

Clean Toilet Picture Challenge: टोल प्लाजा पर दिखे गंदा टॉयलेट तो NHAI को भेजिए फोटो, मिलेगा 1000... जानें निमय

कौन है KBC 17 से सुर्खियों में आया Ishit Bhatt? क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है Parenting?

कौन है KBC 17 से सुर्खियों में आया Ishit Bhatt? क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है Parenting?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं परफेक्ट कपल, रिश्तों में हमेशा बना रहता है प्यार और मिठास

इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं परफेक्ट कपल, रिश्तों में हमेशा बना रहता है प्यार और मिठास

वो शख्स जो करियर स्विच कर डेंटिस्ट से बना इंजीनियर, Apple ने मोटे पैकेज पर किया हायर

वो शख्स जो करियर स्विच कर डेंटिस्ट से बना इंजीनियर, Apple ने मोटे पैकेज पर किया हायर

Silver Ring Wearing Benefits: इन राशियों के लोगों की चांदी का छल्ला पहनने से चमकती है किस्मत, छप्पर फाड़कर आता है पैसा

इन राशियों के लोगों की चांदी का छल्ला पहनने से चमकती है किस्मत, छप्पर फाड़कर आता है पैसा

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

SSC GD Constable PET Result 2025: एसएससी ने जारी किया रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

SSC ने Constable GD PET Result 2025 जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें नतीजे...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Oct 14, 2025, 02:57 PM IST

SSC GD Constable PET Result 2025: एसएससी ने जारी किया रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

SSC GD Constable PET Result 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

SSC GD Constable PET Result 2025: SSC ने Constable GD PET Result 2025 जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. पीईटी/पीएसटी परीक्षाएं 20 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक आयोजित की गईं.

विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कुल 3,94,121 उम्मीदवार इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे. पीईटी/पीएसटी में सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवार अब डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयन हेतु पात्र होंगे. 

SSC GD Constable PET Result 2025: कैसे करें चेक?

जो उम्मीदवार SSC कांस्टेबल GD PET का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
1: एसएससी के रिजल्ट पेज पर SSC कांस्टेबल GD PET रिजल्ट 2025 लिस्ट 1 लिस्ट 2 का लिंक खोजें.
2: उस लिंक पर क्लिक करें जिसे आप खोलना चाहते हैं.
3: एक पीडीएफ फाइल खुलेगी जिसमें पास उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर होंगे.
4: पीडीएफ फाइल को अपने डिवाइस पर डाउनलोड करें.
5: भविष्य में इस्तेमाल के लिए पीडीएफ की एक हार्ड कॉपी रखें.

SSC GD Constable PET Result 2025 इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके देखें

SSC GD Constable PET Result 2025: परीक्षा अवलोकन

एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 का लक्ष्य 53,690 वैकेंसी को भरना है, जिसमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए 48,320 और महिला उम्मीदवारों के लिए 5,370 पद शामिल हैं. शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) कई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और संगठनों में भर्ती के लिए आयोजित की गई थी, जिनमें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), असम राइफल्स (एआर), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) शामिल हैं.

कुल पास उम्मीदवारों में से 13,073 महिला अभ्यर्थी (विशेष श्रेणियों के अंतर्गत 21 अभ्यर्थी) और 1,13,311 पुरुष उम्मीदवार (विशेष श्रेणियों के अंतर्गत 331 अभ्यर्थी) सफलतापूर्वक परीक्षा पास करने में सफल रहे.

संदिग्ध गतिविधियों के कारण 20 महिला उम्मीदवारों और 260 पुरुष उम्मीदवारों के परिणाम रोक दिए गए हैं. फाइनल रूप देने से पहले इन रिजल्ट की और जांच की जाएगी. अधिक जानकारी और अपडेट के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी जाती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं परफेक्ट कपल, रिश्तों में हमेशा बना रहता है प्यार और मिठास
इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं परफेक्ट कपल, रिश्तों में हमेशा बना रहता है प्यार और मिठास
वो शख्स जो करियर स्विच कर डेंटिस्ट से बना इंजीनियर, Apple ने मोटे पैकेज पर किया हायर
वो शख्स जो करियर स्विच कर डेंटिस्ट से बना इंजीनियर, Apple ने मोटे पैकेज पर किया हायर
Silver Ring Wearing Benefits: इन राशियों के लोगों की चांदी का छल्ला पहनने से चमकती है किस्मत, छप्पर फाड़कर आता है पैसा
इन राशियों के लोगों की चांदी का छल्ला पहनने से चमकती है किस्मत, छप्पर फाड़कर आता है पैसा
Indian Railway सीनियर सिटीजनस को देती हैं ये 5 सुविधाएं, क्या जानते हैं आप?
Indian Railway सीनियर सिटीजनस को देती हैं ये 5 सुविधाएं, क्या जानते हैं आप?
वो लड़की जो रील्स बनाते-बनाते 22 साल की उम्र में बनी डिप्टी कलेक्टर, जानें हर्षिता दवे की सक्सेस स्टोरी
वो लड़की जो रील्स बनाते-बनाते 22 साल की उम्र में बनी डिप्टी कलेक्टर, जानें हर्षिता दवे की सक्सेस स्टोरी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE