'उनका योगदान खत्म...' वर्ल्ड कप 2027 से पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने रोहित शर्मा-विराट कोहली को लेकर ठोका बड़ा दावा

ये हैं दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर, टॉप-5 में भारत की 2 सिटी, चौंका देगा पहले नंबर का नाम

ODI में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली 10 टीमें, एक ने 342 रनों से जीता था मैच

बिहार में चुनाव से पहले निकली क्लर्क की बंपर भर्तियां, 12वीं पास के लिए शानदार मौका, जानें कितनी होगी सैलरी

SSC CPO Final Result 2025: एसएससी ने जारी किया सीपीओ का फाइनल रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के लिए BCCI ने किया टीम इंडिया का ऐलान, ऋषभ पंत बने कप्तान; यहां देखें पूरा स्क्वाड

रेलवे की NTPC नौकरियों के लिए कौन कर सकता है अप्लाई? क्लर्क से लेकर स्टेशन मास्टर तक बनने का मौका

Dark Circle Facial Yoga: डॉर्क सर्कल्स के लिए नहीं लगाना होगा कोई क्रीम या पेस्ट, ये एक्सरसाइज चेहरे पर करेंगे जादू

कौन हैं दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी की पत्नी? ऐसे पूरी की पति की आखिरी इच्छा

ये है दुनिया की सबसे लंबी नॉनस्टॉप फ्लाइट, उतरने से पहले नेटफ्लिक्स की एक सीरीज निपटा देंगे आप!

एजुकेशन

एजुकेशन

SSC CPO Final Result 2025: एसएससी ने जारी किया सीपीओ का फाइनल रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

SSC ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए केंद्रीय पुलिस संगठन (CPO) 2024 भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Oct 21, 2025, 03:24 PM IST

SSC CPO Final Result 2025: एसएससी ने जारी किया सीपीओ का फाइनल रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

SSC CPO  Final Result 2025 (सांकेतिक तस्वीर)

SSC CPO  Final Result 2025: SSC ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए केंद्रीय पुलिस संगठन (CPO) 2024 भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. आयोग के नोटिस के अनुसार कुल 4,841 पुरुष और 455 महिला उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चरणों में सफलतापूर्ण पास होने के बाद नियुक्ति के लिए रिकमंड किया गया है.

SSC CPO  Final Result 2025: कितने उम्मीदवार हुए सिलेक्ट?

एसएससी सीपीओ 2024 मेडिकल परीक्षा 15 सितंबर से 27 सितंबर 2025 के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें चयन प्रक्रिया के पहले चरणों से 22,244 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था. जो उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट, मेडिकल राउंड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हुए थे, वे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर अपना फाइनल रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान का उद्देश्य दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब-इंस्पेक्टर के पदों के साथ-साथ सीआईएसएफ में सहायक सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर स्तर के पदों सहित 4,137 वैकेंसी को भरना है. आधिकारिक बयान के अनुसार दिल्ली पुलिस के लिए 61 महिला उम्मीदवारों और सीएपीएफ के लिए 394 उम्मीदवारों का चयन किया गया, जिनमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे से अनारक्षित श्रेणियों के तहत योग्य उम्मीदवार भी शामिल हैं. पुरुष उम्मीदवारों में से दिल्ली पुलिस के लिए 125 और सीएपीएफ के लिए 4,728 उम्मीदवारों का चयन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों जैसे आरक्षण पर भी विचार किया गया.

SSC CPO  Final Result 2025: आयोग ने कट-ऑफ मार्क्स भी किए जारी

एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक पद के लिए अंतिम चयनित उम्मीदवारों के श्रेणीवार अंतिम कट-ऑफ अंक और जन्मतिथि के डिटेल्स जारी कर दिए हैं. हालांकि 120 उम्मीदवारों के रिजल्ट अदालती मामलों या दूसरे प्रशासनिक कारणों से रोक दिए गए हैं और 30 उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी में शामिल होने के कारण परीक्षा से वंचित कर दिया गया है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियुक्ति प्रक्रियाओं और संबंधित सूचनाओं के बारे में अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.

