SSC CPO Final Result 2025: एसएससी ने जारी किया सीपीओ का फाइनल रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

SSC ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए केंद्रीय पुलिस संगठन (CPO) 2024 भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें डिटेल्स...
SSC CPO Final Result 2025: SSC ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए केंद्रीय पुलिस संगठन (CPO) 2024 भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. आयोग के नोटिस के अनुसार कुल 4,841 पुरुष और 455 महिला उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चरणों में सफलतापूर्ण पास होने के बाद नियुक्ति के लिए रिकमंड किया गया है.
एसएससी सीपीओ 2024 मेडिकल परीक्षा 15 सितंबर से 27 सितंबर 2025 के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें चयन प्रक्रिया के पहले चरणों से 22,244 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था. जो उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट, मेडिकल राउंड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हुए थे, वे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर अपना फाइनल रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
इस भर्ती अभियान का उद्देश्य दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब-इंस्पेक्टर के पदों के साथ-साथ सीआईएसएफ में सहायक सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर स्तर के पदों सहित 4,137 वैकेंसी को भरना है. आधिकारिक बयान के अनुसार दिल्ली पुलिस के लिए 61 महिला उम्मीदवारों और सीएपीएफ के लिए 394 उम्मीदवारों का चयन किया गया, जिनमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे से अनारक्षित श्रेणियों के तहत योग्य उम्मीदवार भी शामिल हैं. पुरुष उम्मीदवारों में से दिल्ली पुलिस के लिए 125 और सीएपीएफ के लिए 4,728 उम्मीदवारों का चयन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों जैसे आरक्षण पर भी विचार किया गया.
एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक पद के लिए अंतिम चयनित उम्मीदवारों के श्रेणीवार अंतिम कट-ऑफ अंक और जन्मतिथि के डिटेल्स जारी कर दिए हैं. हालांकि 120 उम्मीदवारों के रिजल्ट अदालती मामलों या दूसरे प्रशासनिक कारणों से रोक दिए गए हैं और 30 उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी में शामिल होने के कारण परीक्षा से वंचित कर दिया गया है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियुक्ति प्रक्रियाओं और संबंधित सूचनाओं के बारे में अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.
