SSC CPO 2026: दिल्ली पुलिस से लेकर CAPF तक में सब-इंस्पेक्टर की बंपर भर्तियां, जानें कौन कर सकता है अप्लाई और कितनी मिलेगी सैलरी

SSC ने दिल्ली पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CISF) में सब-इंस्पेक्टर के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानें कौन कर सकता है आवेदन और चयनित उम्मीदवारों को कितनी सैलरी मिलेगी...

SSC CPO 2026: अगर आप पुलिस विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आया है. SSC ने दिल्ली पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CISF) में सब-इंस्पेक्टर के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. योग्य उम्मीदवार 10 सितंबर से 30 सितंबर के बीच ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 2,018 सब-इंस्पेक्टर पदों को भरा जाना है. इसमें से 317 पद दिल्ली पुलिस के लिए, 1467 पद सीएपीएफ के लिए और 234 पद सीआईएसएफ में सब-इंस्पेक्टर (फायर) के लिए निर्धारित किए गए हैं. वैकेंसी की ये संख्या अस्थायी है और नियुक्ति की प्रक्रिया तक इसमें बदलाव हो सकते हैं.

SSC CPO 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

दिल्ली पुलिस और CAPF में सब-इंस्पेक्टर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. वहीं, सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए उम्मीदवार के पास फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथ्स विषयों के साथ साइंस में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए. नोटिफिकेशन में निर्धारित शर्तों के अधीन इंजीनियरिंग डिप्लोमा की निर्धारित योग्यताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवार भी पात्र हो सकते हैं.

इन पदों के लिए आयु सीमा भी अलग-अलग है. दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में एसआई के पदों के लिए उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2026 को 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. वहीं, सीआईएसएफ में एसआई(फायर) के पदों के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 30 साल के बीच होना चाहिए. आरक्षित वर्गों को निर्धारित सरकारी नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.

दिल्ली पुलिस में एसआई की भर्ती के लिए पुरुष उम्मीदवारों पर एक और पात्रता शर्त है. उनके पास हल्के मोटर व्हीकल (मोटरसाइकिल कार) के लिए एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए. PET और PST (शारीरिक परीक्षा) के दौरान उन्हें यह लाइसेंस अपने साथ लाना होगा.

SSC CPO 2026: कैसे होगा उम्मीदवारों का सिलेक्शन?

एसएससी सीपीओ भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को पहले पेपर-1 देना होगा. इसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण (पीईटी) होगा. जो उम्मीदवार इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार कर लेंगे, उन्हें पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा और इसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा.

पहले पेपर में 100 सवाल पूछे जाएंगे जो 200 नंबरों के होंगे. दूसरे पेपर में 200 नंबरों के 200 सवाल पूछे जाएंगे. इन परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग भी होगी. इस परीक्षा में रीजनिंगस जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, क्वॉन्टिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछे जाएंगे.

SSC CPO 2026: कितनी होगी एप्लीकेशन फीस?

SSC CPO 2026 के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है. महिला उम्मीदवारों, एससी, एसची और पूर्व-सैनिक उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा.

SSC CPO 2026: कितनी मिलेगी सैलरी?

सीएपीएफ में सब-इंस्पेक्टर (जीडी) पद का वेतनमान लेवल 6 (35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये) है और इसे ग्रुप 'बी' (गैर-राजपत्रित), गैर-मंत्रालयी के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (एग्जीक्यूटिव) पद का वेतनमान लेवल 6 (35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये) है और इसे दिल्ली पुलिस ने ग्रुप 'सी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

सीआईएसएफ में सब-इंस्पेक्टर (फायर) का वेतनमान लेवल 6 (35,400 रुपये - 1,12,400 रुपये) है और इसे ग्रुप 'बी' (गैर-राजपत्रित), गैर-मंत्रालयी के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

SSC CPO 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन