SSC CHSL Tier 1 Result 2025 Expected Date: कब जारी होगा SSC CHSL टीयर 1 का रिजल्ट? यहां चेक करें डेट और टाइम

SSC CHSL Tier 1 Result 2025 Release Date: अगर आपने SSC CHSL टीयर 1 की परीक्षा दी है और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर इस परीक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है. यह रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा और इसमें अगले चरण के लिए चयनित उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर दिए गए होंगे.

कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टियर 1 की परीक्षा 12 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित की गई थी. चयन प्रक्रिया में पास होने वाले उम्मीदवार एसएससी सीएचएसएल के लिए टियर 2 परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे. आयोग ने एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की ऑफिशियल तारीख का ऐलान अब तक नहीं किया है लेकिन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.

SSC CHSL Tier 1 Result 2025: वैकेंसी डिटेल्स

रिजल्ट की पीडीएफ के साथ-साथ SSC कैटिगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स भी जारी करेगा. इससे पहले परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की 8 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी. उम्मीदवारों को 11 दिसंबर 2025 तक आपत्तियां दर्ज कराने की अनुमति दी गई थी. आपत्तियों को चेक करने के बाद एसएससी आंसर की को फाइनल रूप देता है और आंसर की तैयार करता है.

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से एसएससी ग्रुप सी की 3,131 वैकेंसी को भरने वाला है. केवल वही उम्मीदवार अगले चरण में प्रवेश कर सकेंगे जिनके मार्क्स घोषित कटऑफ के बराबर या उससे अधिक होंगे. आयोग परीक्षा के प्रत्येक चरण के रिजल्ट जारी करता है. पहले चरण का रिजल्ट दूसरे चरण की योग्यता के लिए पात्रता निर्धारित करेगा और फाइनल सिलेक्शन सभी चरणों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.

SSC CHSL Tier 1 Result 2025: कैसे चेक करें एसएससी सीएचएसएल टियर 1 का रिजल्ट?

1. ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर 'Result' टैब पर क्लिक करें.

3. एसएससी सीएचएसएल परीक्षा लिंक का चयन करें.

4. संबंधित पदों के लिए टियर 1 रिजल्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें.

5. डाउनलोड की गई फाइल में रोल नंबर खोजें.

SSC CHSL Tier 1 Result 2025: स्कोरकार्ड और आगे की प्रक्रिया

SSC रिजल्ट जारी होने के बाद CHSL स्कोरकार्ड जारी करेगा. उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करके अपने मार्क्स देख सकते हैं. स्कोरकार्ड में रॉ स्कोर, नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स, कैटिगरी डिटेल्स और कट-ऑफ मार्क्स दिखाई देंगे. जो उम्मीदवार पास हुए है और जो नहीं हो पाए हैं दोनों के ही मार्क्स उनके लॉगइन डैशबोर्ड में मौजूद होंगे. उम्मीदवारों को एसएससी सीएचएसएल टियर 1 के रिजल्ट से संबंधित किसी भी अपडेट के लिए पोर्टल को नियमित रूप से देखते रहने की सलाह दी जाती है.

