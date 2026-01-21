SSC CHSL Result 2025: कब जारी होगा एसएससी सीएलएसएल का रिजल्ट? नोट कर लें डेट और टाइम

SSC CHSL Result 2025: SSC जल्द ही कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी CHSL टियर 1 रिजल्ट जारी करने वाला है. यहां जानें डिटेल्स...

SSC CHSL Result 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) जल्द ही कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी CHSL टियर 1 रिजल्ट जारी करने वाला है. यह परीक्षा 2 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित हुई थी. इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे. एसएससी ने 8 दिसंबर 2025 को प्रोविजनल आंसर की जारी की थी. एसएससी ने उम्मीदवारों के ऑब्जेक्शन की समीक्षा की और अब एलडीसी, जेएसए और डीईओ जैसे 3,131 पदों के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कर रहा है.

SSC CHSL Result 2025: कैसे चेक करें?

उम्मीदवार इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट जारी होने के बाद चेक कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट पर ssc.gov.in जाएं.

- होमपेज पर Result सेक्शन पर क्लिक करें और CHSL का विकल्प चुनें.

- Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination, 2025 – List of candidates qualified in Tier-I for appearing in Tier-II के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना नाम या रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl + F का इस्तेमाल करें.

- अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आपने टियर 1 पास कर लिया है.

इस भर्ती में 10+2 लेवल पर विज्ञापित नौकरियां शामिल हैं. केवल घोषित कटऑफ के बराबर या उससे अधिक नंबर लाने वाले व्यक्ति ही अगले चरण में आगे बढ़ेंगे. आयोग परीक्षा के हर चरण के रिजल्ट जारी करता है और पहले चरण का रिजल्ट दूसरे चरण की योग्यता के लिए पात्रता निर्धारित करता है और फाइनल सिलेक्शन सभी चरणों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.

SSC CHSL Result 2025: रिजल्ट आने के बाद क्या होगा?

SSC CHSL टियर 1 की परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को टियर 2 की परीक्षा में शामिल होने की इजाजत दी जाएगी. टियर 2 की परीक्षा मार्च 2026 में आयोजित होने की संभावना है. फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए टियर 2 के मार्क्स का इस्तेमाल किया जाएगा. SSC CHSL रिजल्ट के पीडीएफ में चयनित उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर दिए गए होंगे. रिजल्ट देखने के लिए लॉगिन की जरूरत नहीं है. एसएससी रिजल्ट जारी होने के बाद 4-5 दिन बाद पर्सनल स्कोरकार्ड जारी करेगा जिसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके देखा जा सकता है.

