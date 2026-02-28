FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

इजरायल ने ईरान पर हमला किया, इजरायल ने ईरान पर हमला किया, इजरायल के रक्षामंत्री ने जानकारी दी, इजरायल के रक्षामंत्री ने जानकारी दी, तेहरान समेत कई शहरों में हमला किया, इजरायल ने ईरान पर बड़ा हमला किया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
SSC CHSL Result 2025: एसएससी ने जारी किया सीएचएसएल टियर 1 का रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

SSC CHSL Result 2025: एसएससी ने जारी किया सीएचएसएल टियर 1 का रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

AISSEE Result 2026: सैनिक स्कूलों में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी, exams.nta.nic.in पर यूं करें चेक

AISSEE Result 2026: सैनिक स्कूलों में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी, exams.nta.nic.in पर यूं करें चेक

Horoscope 28 February: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पृथ्वी 1,670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है तो हमें इसका एहसास क्यों नहीं होता?

पृथ्वी 1,670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है तो हमें इसका एहसास क्यों नहीं होता?

सुबह या रात किस समय नहाना तन-मन के लिए होता है बेस्ट? भारत में सुबह लेकिन चीन-जापान में रात में क्यों नहाते हैं?

सुबह या रात किस समय नहाना तन-मन के लिए होता है बेस्ट? भारत में सुबह लेकिन चीन-जापान में रात में क्यों नहाते हैं?

भारत का एकमात्र राज्य जहां विधवा महिलाएं खेलती है गुलाल और फूलों की होली, यहां तोड़ दी गई 400 साल पुरानी परंपरा

भारत का एकमात्र राज्य जहां विधवा महिलाएं खेलती है गुलाल और फूलों की होली, यहां तोड़ दी गई 400 साल पुरानी परंपरा

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

SSC CHSL Result 2025: एसएससी ने जारी किया सीएचएसएल टियर 1 का रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

SSC CHSL Result 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) टियर 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. नीचे बताए गए लिंक से फटाफट करें चेक...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Feb 28, 2026, 11:21 AM IST

SSC CHSL Result 2025: एसएससी ने जारी किया सीएचएसएल टियर 1 का रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

SSC CHSL Result 2025 (Image: AI Generated)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

SSC CHSL Result 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) टियर 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार 12 नवंबर से 30 नवंबर के बीच आयोजित हुए एग्जाम में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. पास होने वाले उम्मीदवार टियर 2 की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे. आयोग ने बताया है कि विभिन्न कारणों से 10 उम्मीदवारों का रिजल्ट रोक दिया है.  एसएससी ने एलडीसी/जेएसए/क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, डीईओ (साइंस स्ट्रीम) और डीईओ (साइंस स्ट्रीम के अलावा दूसरे स्ट्रीम) के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है.

परीक्षा के कई शिफ्ट में आयोजित होने के कारण नंबरों को नॉर्मलाइज्ड कर दिया गया है. सामान्य कैटिगरी के उनम्मीदवारों को पास होने के लिए  कम से कम 30वां परसेंटाइल लाना जरूरी है, जबकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 25वां पर्सेंटाइल हासिल करना होगा. बाकी कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए 20वां पर्सेंटाइल लाना अनिवार्य है. 

कैटिगरी वाइट कट-ऑफ मार्क्स और सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों की संख्या
SSC

SSC CHSL Result 2025: रोके गए रिजल्ट

जिन 10 उम्मीदवारों के रिजल्ट रोक दिए गए हैं, उन्हें अस्थायी रूप से दूसरे चरण की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है. इन मामलों के अलावा आयोग ने दो उम्मीदवारों के  रिजल्ट पर अभी तक कार्रवाई नहीं की है.

SSC CHSL Result 2025: रोके गए उम्मीदवारों के रोल नंबर
SSC

SSC CHSL Result 2025: कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?

एसएससी सीएचएसएल टियर 1 2025 का रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर Result टैब पर क्लिक करें और फिर CHSL सेक्शन पर जाएं.
- वहां LDC/JSA/Clerk-cum-Typist, DEO (Science Stream) and DEO (Other than Science Stream) के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रिजल्ट चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सुरक्षित रख लें.

SSC CHSL Result 2025 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पृथ्वी 1,670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है तो हमें इसका एहसास क्यों नहीं होता?
पृथ्वी 1,670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है तो हमें इसका एहसास क्यों नहीं होता?
सुबह या रात किस समय नहाना तन-मन के लिए होता है बेस्ट? भारत में सुबह लेकिन चीन-जापान में रात में क्यों नहाते हैं?
सुबह या रात किस समय नहाना तन-मन के लिए होता है बेस्ट? भारत में सुबह लेकिन चीन-जापान में रात में क्यों नहाते हैं?
भारत का एकमात्र राज्य जहां विधवा महिलाएं खेलती है गुलाल और फूलों की होली, यहां तोड़ दी गई 400 साल पुरानी परंपरा
भारत का एकमात्र राज्य जहां विधवा महिलाएं खेलती है गुलाल और फूलों की होली, यहां तोड़ दी गई 400 साल पुरानी परंपरा
दुनिया की सबसे तेज ट्रेनें, 10 मिनट में 100 KM की दूरी करती हैं तय, इस देश में तूफान की तरह हवा में उड़ती हैं
दुनिया की सबसे तेज ट्रेनें, 10 मिनट में 100 KM की दूरी करती हैं तय, इस देश में तूफान की तरह हवा में उड़ती हैं
कौन हैं बंगाल की 'ब्यूटी' कोयल मल्लिक? जिनपर ममता ने खेला पॉलिटिकल दांव
कौन हैं बंगाल की 'ब्यूटी' कोयल मल्लिक? जिनपर ममता ने खेला पॉलिटिकल दांव
MORE
Advertisement
धर्म
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता
आमलकी एकादशी पर ये 3 काम करने से होगी भगवान विष्णु की कृपा, हर कदम पर मिलेगी सफलता
Horoscope 27 February: कर्क और ​कन्या वालों को​ निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन की राशियों का भाग्यफल
कर्क और ​कन्या वालों को​ निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन की राशियों का भाग्यफल
Holika Dahan Ke Upay:  होलिका दहन पर जरूर कर लें ये उपाय, करियर में सफलता के साथ कर्ज से मिलेगी मुक्ति
होलिका दहन पर जरूर कर लें ये उपाय, करियर में सफलता के साथ कर्ज से मिलेगी मुक्ति
Holika Dahan 2026: प्रदोष काल में किया जाएगा होलिका दहन, भद्रा नहीं डालेगी बाधा, जानें सही मुहूर्त और पूजा का महत्व
प्रदोष काल में किया जाएगा होलिका दहन, भद्रा नहीं डालेगी बाधा, जानें सही मुहूर्त और पूजा का महत्व
Chaitra Amavasya 2026: कब है चैत्र अमावस्या, जानें इसकी तारीख से लेकर पितरों का आशीर्वाद पाने की विधि, नियम और महत्व
कब है चैत्र अमावस्या, जानें इसकी तारीख से लेकर पितरों का आशीर्वाद पाने की विधि, नियम और महत्व
MORE
Advertisement