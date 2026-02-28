SSC CHSL Result 2025: एसएससी ने जारी किया सीएचएसएल टियर 1 का रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

SSC CHSL Result 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) टियर 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. नीचे बताए गए लिंक से फटाफट करें चेक...

SSC CHSL Result 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) टियर 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार 12 नवंबर से 30 नवंबर के बीच आयोजित हुए एग्जाम में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. पास होने वाले उम्मीदवार टियर 2 की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे. आयोग ने बताया है कि विभिन्न कारणों से 10 उम्मीदवारों का रिजल्ट रोक दिया है. एसएससी ने एलडीसी/जेएसए/क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, डीईओ (साइंस स्ट्रीम) और डीईओ (साइंस स्ट्रीम के अलावा दूसरे स्ट्रीम) के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है.

परीक्षा के कई शिफ्ट में आयोजित होने के कारण नंबरों को नॉर्मलाइज्ड कर दिया गया है. सामान्य कैटिगरी के उनम्मीदवारों को पास होने के लिए कम से कम 30वां परसेंटाइल लाना जरूरी है, जबकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 25वां पर्सेंटाइल हासिल करना होगा. बाकी कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए 20वां पर्सेंटाइल लाना अनिवार्य है.

कैटिगरी वाइट कट-ऑफ मार्क्स और सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों की संख्या



SSC CHSL Result 2025: रोके गए रिजल्ट

जिन 10 उम्मीदवारों के रिजल्ट रोक दिए गए हैं, उन्हें अस्थायी रूप से दूसरे चरण की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है. इन मामलों के अलावा आयोग ने दो उम्मीदवारों के रिजल्ट पर अभी तक कार्रवाई नहीं की है.

SSC CHSL Result 2025: रोके गए उम्मीदवारों के रोल नंबर



SSC CHSL Result 2025: कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?

एसएससी सीएचएसएल टियर 1 2025 का रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

- होमपेज पर Result टैब पर क्लिक करें और फिर CHSL सेक्शन पर जाएं.

- वहां LDC/JSA/Clerk-cum-Typist, DEO (Science Stream) and DEO (Other than Science Stream) के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना रिजल्ट चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सुरक्षित रख लें.

SSC CHSL Result 2025 चेक करने का डायरेक्ट लिंक



