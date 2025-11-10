SSC CHSL Admit Card 2025: 12 नवंबर की परीक्षा के लिए SSC CHSL का एडमिट कार्ड जारी, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

SSC CHSL Admit Card 2025: SSC ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) परीक्षा 2025 के लिए ऑफिशियल तौर पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड...

SSC CHSL Admit Card 2025: SSC ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) परीक्षा 2025 के लिए ऑफिशियल तौर पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. टियर-1 भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in से अपने SSC CHSL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती का उद्देश्य केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप C के 3,131 खाली पदों को भरना है.

SSC CHSL Admit Card 2025: 12 नवंबर को होने वाली है परीक्षा

देरी के बाद SSC CHSL 2025 टियर-1 परीक्षा 12 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाली है. उम्मीदवारों को पहले अपने परीक्षा स्लॉट स्वयं चुनने की अनुमति दी गई थी और आयोग ने 8 नवंबर तक स्लॉट आवंटन से संबंधित शिकायतें भी आमंत्रित की थीं.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके एसएससी पोर्टल पर लॉग इन करना होगा. एसएससी सीएचएसएल एडमिट कार्ड 2025 परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है और परीक्षा प्रक्रिया के दौरान पहचान वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के रूप में भी काम करेगा.

इस लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करें SSC CHSL Admit Card 2025

SSC CHSL Admit Card 2025: क्या है भर्ती प्रक्रिया?

एसएससी सीएचएसएल चयन प्रक्रिया में दो चरण टियर-1 और टियर-2 परीक्षाएं शामिल हैं. दोनों चरणों में पास होने वाले उम्मीदवारों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप सी पदों के लिए योग्य माना जाएगा.

ऑफिशियल डिटेल्स के अनुसार रक्षा मंत्रालय में 939 से ज़्यादा पद उपलब्ध हैं जिनमें सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए), सशस्त्र सेना मुख्यालय और वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीएक्यूए) जैसे विभाग शामिल हैं. इसके अलावा संचार मंत्रालय के अंतर्गत 154, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 266 और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत 361 रिक्तियां भरी जाएंगी.

