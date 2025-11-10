FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Traffic Alert: अगले 45 दिन तक डिस्‍टर्ब रहेगा दिल्ली का ये रूट, ये अपडेट देखकर ही घर से निकलें

Delhi Traffic Alert: अगले 45 दिन तक डिस्‍टर्ब रहेगा दिल्ली का ये रूट, ये अपडेट देखकर ही घर से निकलें

SSC CHSL Admit Card 2025: 12 नवंबर की परीक्षा के लिए SSC CHSL का एडमिट कार्ड जारी, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

12 नवंबर की परीक्षा के लिए SSC CHSL का एडमिट कार्ड जारी, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

Indian Railway: चिप्स-गुटखा खाने से ट्रेन होती है लेट, लेकिन कैसे? रेल मंत्रालय की जांच में बड़ा खुलासा

चिप्स-गुटखा खाने से ट्रेन होती है लेट, लेकिन कैसे? रेल मंत्रालय की जांच में बड़ा खुलासा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Winter Body Care: गर्म या ठंडा, सर्दियों में किस पानी से नहाना है बेहतर?

Winter Body Care: गर्म या ठंडा, सर्दियों में किस पानी से नहाना है बेहतर?

भारत का वो इकलौता नवाब जिसके पास था प्राइवेट रेलवे स्टेशन, चलता-फिरता महल थीं इनकी शाही रेलगाड़ियां

भारत का वो इकलौता नवाब जिसके पास था प्राइवेट रेलवे स्टेशन, चलता-फिरता महल थीं इनकी शाही रेलगाड़ियां

Numerology: मूलांक 2 वालों वालों के लिए बेहद लकी है इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम, जीवन में मिलती है खूब खुशी और पैसा

मूलांक 2 वालों वालों के लिए बेहद लकी है इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम, जीवन में मिलती है खूब खुशी और पैसा

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

SSC CHSL Admit Card 2025: 12 नवंबर की परीक्षा के लिए SSC CHSL का एडमिट कार्ड जारी, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

SSC CHSL Admit Card 2025: SSC ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) परीक्षा 2025 के लिए ऑफिशियल तौर पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 10, 2025, 02:08 PM IST

SSC CHSL Admit Card 2025: 12 नवंबर की परीक्षा के लिए SSC CHSL का एडमिट कार्ड जारी, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

SSC CHSL Admit Card 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

SSC CHSL Admit Card 2025: SSC ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) परीक्षा 2025 के लिए ऑफिशियल तौर पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. टियर-1 भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in से अपने SSC CHSL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती का उद्देश्य केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप C के 3,131 खाली पदों को भरना है.

SSC CHSL Admit Card 2025: 12 नवंबर को होने वाली है परीक्षा

देरी के बाद SSC CHSL 2025 टियर-1 परीक्षा 12 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाली है. उम्मीदवारों को पहले अपने परीक्षा स्लॉट स्वयं चुनने की अनुमति दी गई थी और आयोग ने 8 नवंबर तक स्लॉट आवंटन से संबंधित शिकायतें भी आमंत्रित की थीं.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके एसएससी पोर्टल पर लॉग इन करना होगा. एसएससी सीएचएसएल एडमिट कार्ड 2025 परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है और परीक्षा प्रक्रिया के दौरान पहचान वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के रूप में भी काम करेगा.

इस लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करें SSC CHSL Admit Card 2025

SSC CHSL Admit Card 2025: क्या है भर्ती प्रक्रिया?

एसएससी सीएचएसएल चयन प्रक्रिया में दो चरण टियर-1 और टियर-2 परीक्षाएं शामिल हैं. दोनों चरणों में पास होने वाले उम्मीदवारों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप सी पदों के लिए योग्य माना जाएगा.

ऑफिशियल डिटेल्स के अनुसार रक्षा मंत्रालय में 939 से ज़्यादा पद उपलब्ध हैं जिनमें सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए), सशस्त्र सेना मुख्यालय और वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीएक्यूए) जैसे विभाग शामिल हैं. इसके अलावा संचार मंत्रालय के अंतर्गत 154, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 266 और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत 361 रिक्तियां भरी जाएंगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi Traffic Alert: अगले 45 दिन तक डिस्‍टर्ब रहेगा दिल्ली का ये रूट, ये अपडेट देखकर ही घर से निकलें
Delhi Traffic Alert: अगले 45 दिन तक डिस्‍टर्ब रहेगा दिल्ली का ये रूट, ये अपडेट देखकर ही घर से निकलें
SSC CHSL Admit Card 2025: 12 नवंबर की परीक्षा के लिए SSC CHSL का एडमिट कार्ड जारी, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड
12 नवंबर की परीक्षा के लिए SSC CHSL का एडमिट कार्ड जारी, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड
Indian Railway: चिप्स-गुटखा खाने से ट्रेन होती है लेट, लेकिन कैसे? रेल मंत्रालय की जांच में बड़ा खुलासा
चिप्स-गुटखा खाने से ट्रेन होती है लेट, लेकिन कैसे? रेल मंत्रालय की जांच में बड़ा खुलासा
UP News: CM योगी का बड़ा ऐलान, कहा- अब यूपी के हर स्कूल-कॉलेज में अनिवार्य होगा ‘वंदे मातरम’
UP News: CM योगी का बड़ा ऐलान, कहा- अब यूपी के हर स्कूल-कॉलेज में अनिवार्य होगा ‘वंदे मातरम’
HTET Result 2025: हरियाणा TET का रिजल्ट bseh.org.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
HTET Result 2025: हरियाणा TET का रिजल्ट bseh.org.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Winter Body Care: गर्म या ठंडा, सर्दियों में किस पानी से नहाना है बेहतर?
Winter Body Care: गर्म या ठंडा, सर्दियों में किस पानी से नहाना है बेहतर?
भारत का वो इकलौता नवाब जिसके पास था प्राइवेट रेलवे स्टेशन, चलता-फिरता महल थीं इनकी शाही रेलगाड़ियां
भारत का वो इकलौता नवाब जिसके पास था प्राइवेट रेलवे स्टेशन, चलता-फिरता महल थीं इनकी शाही रेलगाड़ियां
Numerology: मूलांक 2 वालों वालों के लिए बेहद लकी है इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम, जीवन में मिलती है खूब खुशी और पैसा
मूलांक 2 वालों वालों के लिए बेहद लकी है इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम, जीवन में मिलती है खूब खुशी और पैसा
Aluminium Foil Hacks: ब्रेड सेकने से लेकर चाकू की धार तेज करने तक, एल्युमिनियम फॉयल के ये हैक्स नहीं जानते होंगे आप..
Aluminium Foil Hacks: ब्रेड सेकने से लेकर चाकू की धार तेज करने तक, एल्युमिनियम फॉयल के ये हैक्स नहीं जानते होंगे आप..
Gemology: पैसा छापने की मशीन है ये रत्न, सिर पर चढ़ा लोन का भार उतर जाएगा और खुलेंगे तरक्की के रास्ते
पैसा छापने की मशीन है ये रत्न, सिर पर चढ़ा लोन का भार उतर जाएगा और खुलेंगे तरक्की के रास्ते
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE