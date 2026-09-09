FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Gold Silver Price: सोने में आई गिरावट तो चांदी की बढ़ी चमक, जानें आज क्या है गोल्ड-सिल्वर का भाव

Gold Silver Price: सोने में आई गिरावट तो चांदी की बढ़ी चमक, जानें आज क्या है गोल्ड सिल्वर का भाव

SSC लाया 12वीं पास लोगों के लिए 2,536 पदों पर बंपर भर्तियां, जानें कितनी लगेगी एप्लीकेशन फीस और कैसे करें आवेदन

SSC लाया 12वीं पास लोगों के लिए 2,536 पदों पर बंपर भर्तियां, जानें कितनी लगेगी एप्लीकेशन फीस और कैसे करें आवेदन

'हनुमान अंश' का 31 वें दिन भी नहीं थमा क्रेज, 'धुरंधर'-'बाहुबली'-'पुष्पा' को चटाई धूल, जानें अब तक कितनी हुई कुल कमाई

'हनुमान अंश' का 31 वें दिन भी नहीं थमा क्रेज, 'धुरंधर'-'बाहुबली'-'पुष्पा' को चटाई धूल, जानें अब तक कितनी हुई कुल कमाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री

Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री

Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

SSC लाया 12वीं पास लोगों के लिए 2,536 पदों पर बंपर भर्तियां, जानें कितनी लगेगी एप्लीकेशन फीस और कैसे करें आवेदन

SSC CHSL 2026: SSC ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (10+2) या SSC CHSL 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानें कौन कर सकता है अप्लाई और कैसे होगा सिलेक्शन...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Sep 09, 2026, 11:22 AM IST

SSC लाया 12वीं पास लोगों के लिए 2,536 पदों पर बंपर भर्तियां, जानें कितनी लगेगी एप्लीकेशन फीस और कैसे करें आवेदन

SSC CHSL 2026 के लिए आवेदन शुरू. (Image: AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

SSC CHSL 2026: अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आपके पास सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (10+2) या SSC CHSL 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. कमीशन ने कुल 2,536 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगा है. योग्य उम्मीदवार SSC CHSL 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए सबमिट कर सकते हैं.

इन पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर 2026 को रात 11 बजे तक है. वहीं, एप्लीकेशन फीस पेमेंट की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर 2026 को रात 11 बजे तक है. उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र में सुधार की सुविधा 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2026 तक खुली रहेगी.

इस भर्ती अभियान के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और भारत सरकार के ऑफिसों में ग्रुप सी के पदों को भरना है. इसमें लोअर डिविजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A जैसे पद शामिल हैं.

SSC CHSL 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

एसएससी सीएचएसएल के इन पदों पर आवेदन करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से उम्मीदवार को 12वीं या उसके समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है. डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों के लिए उम्मीदवारों को साइंस स्ट्रीम के साथ 12वीं की परीक्षा पास होना जरूरी है जिसमें मैथ्स भी एक विषय के रूप में शामिल रहा हो. 

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 अगस्त 2026 को 18 साल से 27 साल के बीच होना चाहिए. उम्मीदवार की जन्मतिथि 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2008 के बीच होनी चाहिए. योग्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी. 

SSC CHSL 2026: कितना लगेगा आवेदन शुल्क?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीवारों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं, महिला, एससी, एसटी, दिव्यांग और पूर्व-सैनिकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा. उम्मीदवार BHIM-UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं. 

SSC CHSL 2026: कैसे होगा सिलेक्शन?

चयन प्रक्रिया में टीयर 1 और टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शामिल है. इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और लागू स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा. जो उम्मीदवार इन प्रक्रियाओं को पार कर लेंगे उन्हें फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा.

टीयर 1 में जो उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, वे टीयर 2 एग्जाम में शामिल होंगे. फाइनल मेरिट लिस्ट टीयर 2 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में मिले नंबरों के आधार पर तैयार किया जाएगा. लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट या लागू स्किल या टाइपिंग टेस्ट को क्वॉलिफाई करना भी जरूरी होगा.

SSC CHSL 2026: कैसे करें अप्लाई?

उम्मीदवारों का आवेदन करने के लिए नीचे बताए आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होगा-
सबसे पहले SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
अपने रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल की मदद से लॉगइन करें और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबस पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें.
Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination, 2026 के एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें.
अपने व्यक्तिगत, शैक्षणिक और दूसरी पूछी गई जानकारियां भरकर अपने पसंद की 3 एग्जाम सेंटर की अपनी प्राथमिकताएं भरें.
एसएससी के दिशानिर्देशों के मुताबिक, अपनी एक लाइव फोटो कैप्चर करें. JPEG फॉर्मेट में अपनी साइन अपलोड करें.
अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले इसे दोबारा ध्यान से पढ़ लें और लागू एप्लीकेशन फीस को भरकर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.
भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी अपने पास जरूर सेव करके रख लें. 

SSC CHSL 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक
SSC CHSL 2026 आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement