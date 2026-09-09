SSC लाया 12वीं पास लोगों के लिए 2,536 पदों पर बंपर भर्तियां, जानें कितनी लगेगी एप्लीकेशन फीस और कैसे करें आवेदन

SSC CHSL 2026: SSC ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (10+2) या SSC CHSL 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानें कौन कर सकता है अप्लाई और कैसे होगा सिलेक्शन...

SSC CHSL 2026: अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आपके पास सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (10+2) या SSC CHSL 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. कमीशन ने कुल 2,536 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगा है. योग्य उम्मीदवार SSC CHSL 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए सबमिट कर सकते हैं.

इन पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर 2026 को रात 11 बजे तक है. वहीं, एप्लीकेशन फीस पेमेंट की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर 2026 को रात 11 बजे तक है. उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र में सुधार की सुविधा 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2026 तक खुली रहेगी.

इस भर्ती अभियान के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और भारत सरकार के ऑफिसों में ग्रुप सी के पदों को भरना है. इसमें लोअर डिविजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A जैसे पद शामिल हैं.

SSC CHSL 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

एसएससी सीएचएसएल के इन पदों पर आवेदन करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से उम्मीदवार को 12वीं या उसके समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है. डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों के लिए उम्मीदवारों को साइंस स्ट्रीम के साथ 12वीं की परीक्षा पास होना जरूरी है जिसमें मैथ्स भी एक विषय के रूप में शामिल रहा हो.

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 अगस्त 2026 को 18 साल से 27 साल के बीच होना चाहिए. उम्मीदवार की जन्मतिथि 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2008 के बीच होनी चाहिए. योग्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.

SSC CHSL 2026: कितना लगेगा आवेदन शुल्क?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीवारों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं, महिला, एससी, एसटी, दिव्यांग और पूर्व-सैनिकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा. उम्मीदवार BHIM-UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं.

SSC CHSL 2026: कैसे होगा सिलेक्शन?

चयन प्रक्रिया में टीयर 1 और टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शामिल है. इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और लागू स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा. जो उम्मीदवार इन प्रक्रियाओं को पार कर लेंगे उन्हें फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा.

टीयर 1 में जो उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, वे टीयर 2 एग्जाम में शामिल होंगे. फाइनल मेरिट लिस्ट टीयर 2 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में मिले नंबरों के आधार पर तैयार किया जाएगा. लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट या लागू स्किल या टाइपिंग टेस्ट को क्वॉलिफाई करना भी जरूरी होगा.

SSC CHSL 2026: कैसे करें अप्लाई?

उम्मीदवारों का आवेदन करने के लिए नीचे बताए आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होगा-

सबसे पहले SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

अपने रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल की मदद से लॉगइन करें और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबस पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें.

Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination, 2026 के एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें.

अपने व्यक्तिगत, शैक्षणिक और दूसरी पूछी गई जानकारियां भरकर अपने पसंद की 3 एग्जाम सेंटर की अपनी प्राथमिकताएं भरें.

एसएससी के दिशानिर्देशों के मुताबिक, अपनी एक लाइव फोटो कैप्चर करें. JPEG फॉर्मेट में अपनी साइन अपलोड करें.

अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले इसे दोबारा ध्यान से पढ़ लें और लागू एप्लीकेशन फीस को भरकर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.

भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी अपने पास जरूर सेव करके रख लें.

SSC CHSL 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक

SSC CHSL 2026 आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

