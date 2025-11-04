FacebookTwitterYoutubeInstagram
NABARD में निकली ग्रेड A अफसरों की बंपर वैकेंसी, जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तारीख

मंगलवार को करें गुड़ का ये उपाय, बजरंगबली के आशीर्वाद से दूर होंगे सारे दुख

SSC CHSL 2025 Exam City Slip: SSC CHSL की कब जारी होगी सिटी स्लिप? ssc.gov.in पर ऐसे फटाफट कर पाएंगे डाउनलोड

आपके फेवरेट रंग और पर्सनैलिटी के बीच है गहरा रिश्ता, कलर साइकोलॉजी खोलती है अंदर के सारे राज

दुनिया के किन देशों के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं Junk Food? जानें किस नंबर पर आता है भारत

10 Addictive Foods: नशे जैसी लत लगाते हैं ये फूड आइटम्स, जानिए दिमाग और सेहत पर कैसे होता है असर

एजुकेशन

SSC CHSL 2025 Exam City Slip: SSC CHSL की कब जारी होगी सिटी स्लिप? ssc.gov.in पर ऐसे फटाफट कर पाएंगे डाउनलोड

SSC CHSL 2025 Tier 1 Exam City Intimation Slip: 12 नवंबर को होने वाली SSC CHSL परीक्षा के लिए एसएससी जल्द ही सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी करने वाला है, जानें कब जारी होंगे इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड...

जया पाण्डेय

Updated : Nov 04, 2025, 11:48 AM IST

SSC CHSL Exam City Intimation Slip 2025

SSC CHSL Exam City Intimation Slip 2025: SSC जल्द ही कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) 2025 टियर 1 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी करने वाला है. सिटी स्लिप में उम्मीदवारों को उनके आवंटित परीक्षा शहर, तिथि और शिफ्ट टाइमिंग की जानकारी दी जाएगी. एक बार सिटी स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार ssc.gov.in पर उपलब्ध 'सिटी-लाइव' लिंक के माध्यम से SSC CHSL 2025 सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए आवेदकों को अपने SSC रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा. आयोग टियर 1 सिटी इंटीमेशन स्लिप की घोषणा करते हुए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा. इस नोटिफिकेशन में डिटेल्ड एग्जाम प्रोग्राम भी शामिल होंगे.

इससे पहले एसएससी ने स्लॉट सिलेक्शन विंडो खोली थी जिससे रिजस्टर्ड उम्मीदवार अपनी पसंदीदा परीक्षा तिथि और शहर चुन सकते थे. इन प्राथमिकताओं के आधार पर आयोग ने अब परीक्षा शहर, तिथि और शिफ्ट आवंटित कर दी है जिसे उम्मीदवार अपनी सिटी स्लिप में देख सकते हैं.

SSC CHSL Exam City Intimation Slip 2025 कैसे डाउनलोड करें?

1: ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
2: लॉगिन टैब पर क्लिक करें.
3: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें.
4: 'सिटी-लाइव' लिंक पर क्लिक करें.
5: अपना आवंटित शहर, परीक्षा तिथि और शिफ्ट देखें.
6: सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करें और उसे सुरक्षित रख लें.

SSC CHSL 2025 का एडमिट कार्ड कब होगा जारी?

SSC CHSL टियर 1 परीक्षा 12 नवंबर 2025 से भारत के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर प्रतिदिन तीन शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सिटी स्लिप ध्यान से देखें और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं. परीक्षा से लगभग चार दिन पहले संभवतः 8 नवंबर 2025 तक एडमिट कार्ड क्षेत्रवार जारी किए जाएंगे. एडमिट कार्ड में उम्मीदवार के परीक्षा केंद्र, तिथि, समय और रिपोर्टिंग निर्देशों के बारे में डिटेल्स शामिल होंगे.

NABARD में निकली ग्रेड A अफसरों की बंपर वैकेंसी, जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तारीख
मंगलवार को करें गुड़ का ये उपाय, बजरंगबली के आशीर्वाद से दूर होंगे सारे दुख
SSC CHSL 2025 Exam City Slip: SSC CHSL की कब जारी होगी सिटी स्लिप? ssc.gov.in पर ऐसे फटाफट कर पाएंगे डाउनलोड
खाने के बाद रोज ये चीजें चबा-चबाकर खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल के साथ पेट और कमर की चर्बी भी गलने लगेगी
प्रेमी के साथ गाड़ी में बैठी युवती को किडनैप कर युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों का किया एनकाउंटर
आपके फेवरेट रंग और पर्सनैलिटी के बीच है गहरा रिश्ता, कलर साइकोलॉजी खोलती है अंदर के सारे राज
दुनिया के किन देशों के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं Junk Food? जानें किस नंबर पर आता है भारत
10 Addictive Foods: नशे जैसी लत लगाते हैं ये फूड आइटम्स, जानिए दिमाग और सेहत पर कैसे होता है असर
दुनिया का वो देश जहां कराया जाता है अंतिम संस्कार का कोर्स, जानें किन रस्मों-रिवाजों की मिलती है ट्रेनिंग
ट्रंप-पुतिन,मोदी-मस्क का सीक्रेट पावर कोड है ये हैंड जेस्चर, प्रेशर में भी दिखते हैं कूल-कॉफिडेंट और प्रभावशाली
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
