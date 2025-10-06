SSC CGL Re Exam 2025: एसएससी ने जारी किया सीजीएल परीक्षा के रि-एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप, यूं करें डाउनलोड
SSC CGL Re Exam 2025: SSC ने सीजीएल परीक्षा के दौरान प्रभावित हुए उम्मीदवारों की दोबारा परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है, इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके फटाफट करें डाउनलोड...
SSC CGL Re Exam 2025: SSC ने 12 से 26 सितंबर के बीच आयोजित हुए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के दौरान प्रभावित हुए उम्मीदवारों के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है. कुछ उम्मीदवार मुंबई में आग लगने की घटना के कारण एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए थे, वहीं कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से यह परीक्षा नहीं दे पाए थे. इन उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा 14 अक्तूबर 2025 को होगी.
उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगइन करके यह चेक कर सकते हैं कि वे दोबारा परीक्षा देने के योग्य हैं या नहीं. आयोग शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एसएमएस और ईमेल के जरिए भी दोबारा होने वाली परीक्षा की जानकारी देगा.
एसएससी को कथित तौर पर विभिन्न केंद्रों पर तकनीकी समस्याओं के संबंध में 18,000 से अधिक फीडबैक मिले थे. इसके आधार पर आयोग ने दोबारा परीक्षा करवाने का अनुरोध स्वीकार कर लिया. हालांकि केवल वेरिफिकेशन के बाद दोषमुक्त उम्मीदवारों को ही दोबारा परीक्षा देने की अनुमति दी गई है और कदाचार करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया है.
दोबारा होने वाली एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 9 अक्टूबर 2025 से आधिकारिक वेबसाइट पर उम्मीदवार लॉगिन के माध्यम से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे.
- आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर Login पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें.
- आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप से जुड़ा लिंक दिखाई देगा, इसपर क्लिक करते ही आपको स्लिप दिखाई देगा.
- भविष्य में जरूरत के लिए अपनी स्लिप डाउनलोड रखकर सुरक्षित रख लें.
एसएससी सीजीएल 2025 परीक्षा में 28 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रशन करवाया था और 13.5 लाख उम्मीदवारों ने 15 दिनों में 45 शिफ्ट में 126 शहरों के 255 केंद्रों पर परीक्षा दी थी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हैं.
