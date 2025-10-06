Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

SSC CGL Re Exam 2025: एसएससी ने जारी किया सीजीएल परीक्षा के रि-एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप, यूं करें डाउनलोड

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा के दिन इन चीजों का करें दान, चमकेगी किस्मत, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Daily Push Ups Chart: रोज कितने पुश-अप्स मारने चाहिए? यहां जानें एज और जेंडर के हिसाब से पूरा चार्ट

Ovarian Cancer: महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा डिम्बग्रंथि के कैंसर का खतरा, जानें इसकी वजह और लक्षण

Spicy Chutney: इस वेट लॉस चटनी से घटेगा ब्लड शुगर से लेकर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल तक, जान लें कैसे बनाएं

Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर के मौसम में हुआ बदलाव, हवा के साथ बारिश के आसार, जम्मू कश्मीर में बंद रहेंगे स्कूल

Sharad Purnima 2025: आज शरद पूर्णिमा पर कितने बजे निकलेगा चांद? जान लें खीर रखने के समय से लेकर चंद्रमा की पूजा विधि तक

विचाराधीन कैदी 'गुब्बाची सीना' बेंगलुरु जेल में जन्मदिन मनाते दिखा, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश

यूरोप के इन देशों में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, जानिए कितना रहता है सालाना पैकेज

महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 योजनाएं, तुरंत मिल जाएगा लोन; एक क्लिक में पाए पूरी जानकारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
SSC CGL Re Exam 2025: एसएससी ने जारी किया सीजीएल परीक्षा के रि-एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप, यूं करें डाउनलोड

एसएससी ने जारी किया सीजीएल परीक्षा के रि-एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप, यूं करें डाउनलोड

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा के दिन इन चीजों का करें दान, चमकेगी किस्मत, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

शरद पूर्णिमा के दिन इन चीजों का करें दान, चमकेगी किस्मत, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Ovarian Cancer: महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा डिम्बग्रंथि के कैंसर का खतरा, जानें इसकी वजह और लक्षण

महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा डिम्बग्रंथि के कैंसर का खतरा, जानें इसकी वजह और लक्षण

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Daily Push Ups Chart: रोज कितने पुश-अप्स मारने चाहिए? यहां जानें एज और जेंडर के हिसाब से पूरा चार्ट

रोज कितने पुश-अप्स मारने चाहिए? यहां जानें एज और जेंडर के हिसाब से पूरा चार्ट

Sharad Purnima 2025: आज शरद पूर्णिमा पर कितने बजे निकलेगा चांद? जान लें खीर रखने के समय से लेकर चंद्रमा की पूजा विधि तक

आज शरद पूर्णिमा पर कितने बजे निकलेगा चांद? जान लें खीर रखने के समय से लेकर चंद्रमा की पूजा विधि तक

यूरोप के इन देशों में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, जानिए कितना रहता है सालाना पैकेज

यूरोप के इन देशों में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, जानिए कितना रहता है सालाना पैकेज

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

SSC CGL Re Exam 2025: एसएससी ने जारी किया सीजीएल परीक्षा के रि-एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप, यूं करें डाउनलोड

SSC CGL Re Exam 2025: SSC ने सीजीएल परीक्षा के दौरान प्रभावित हुए उम्मीदवारों की दोबारा परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है, इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके फटाफट करें डाउनलोड...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Oct 06, 2025, 10:04 AM IST

SSC CGL Re Exam 2025: एसएससी ने जारी किया सीजीएल परीक्षा के रि-एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप, यूं करें डाउनलोड

SSC CGL Re Exam 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

    SSC CGL Re Exam 2025: SSC ने 12 से 26 सितंबर के बीच आयोजित हुए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के दौरान प्रभावित हुए उम्मीदवारों के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है. कुछ उम्मीदवार मुंबई में आग लगने की घटना के कारण एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए थे, वहीं कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से यह परीक्षा नहीं दे पाए थे. इन उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा 14 अक्तूबर 2025 को होगी. 

    उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगइन करके यह चेक कर सकते हैं कि वे दोबारा परीक्षा देने के योग्य हैं या नहीं. आयोग शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एसएमएस और ईमेल के जरिए भी दोबारा होने वाली परीक्षा की जानकारी देगा. 

    यह भी पढ़ें- गरीबी ने छीनी नींद तो कोविड ने छीन लिया परिवार, संघर्षों की आग में तपकर यूं सरकारी शिक्षक बना यह शख्स

    एसएससी को कथित तौर पर विभिन्न केंद्रों पर तकनीकी समस्याओं के संबंध में 18,000 से अधिक फीडबैक मिले थे. इसके आधार पर आयोग ने दोबारा परीक्षा करवाने का अनुरोध स्वीकार कर लिया. हालांकि केवल वेरिफिकेशन के बाद दोषमुक्त उम्मीदवारों को ही दोबारा परीक्षा देने की अनुमति दी गई है और कदाचार करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया है. 

    दोबारा होने वाली एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 9 अक्टूबर 2025 से आधिकारिक वेबसाइट पर उम्मीदवार लॉगिन के माध्यम से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे.

    SSC CGL Re Exam 2025: सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

    - आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
    - होमपेज पर Login पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें. 
    - आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप से जुड़ा लिंक दिखाई देगा, इसपर क्लिक करते ही आपको स्लिप दिखाई देगा.
    - भविष्य में जरूरत के लिए अपनी स्लिप डाउनलोड रखकर सुरक्षित रख लें. 

    एसएससी सीजीएल 2025 परीक्षा में 28 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रशन करवाया था और 13.5 लाख उम्मीदवारों ने 15 दिनों में 45 शिफ्ट में 126 शहरों के 255 केंद्रों पर परीक्षा दी थी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हैं.

    अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

    Read More
    Advertisement
    लोकप्रिय कहानियाँ
    Delhi Mayor Election: मेयर चयन की वोटिंग शुरू, हंगामा कर रहे कांग्रेस पार्षद बाहर निकाले, पार्टी बोली- हमने बहिष्कार किया
    दिल्ली मेयर पद की वोटिंग शुरू, कांग्रेस पार्षद बाहर निकाले, पार्टी बोली- हमने बहिष्कार किया
    दिल्ली में बढ़ रहा प्रदूषण का कहर, इन टिप्स को अपनाकर अपने फेफड़ों को रखें स्वस्थ
    दिल्ली में बढ़ रहा प्रदूषण का कहर, इन टिप्स को अपनाकर अपने फेफड़ों को रखें स्वस्थ
    Viral Video: शर्ट, पैंट और टाई के साथ अब मार्केट में आया नया CBSE 10th Fail Chaiwala, लोगों ने दे डाली गजब कि सलाह
    Viral Video: शर्ट, पैंट और टाई के साथ अब मार्केट में आया नया CBSE 10th Fail Chaiwala, लोगों ने दे डाली गजब कि सलाह
    Lakshmi Ke Upay: इन जगहों पर होता है मां लक्ष्मी का वास, हमेशा पैसों से भरी रहती है तिजोरी
    इन जगहों पर होता है मां लक्ष्मी का वास, हमेशा पैसों से भरी रहती है तिजोरी
    फैन हो तो ऐसा! Rolex की घड़ी और हीरे की अंगूठी, Mika Singh को पाकिस्तानी शख्स ने दिए करोड़ों के गिफ्ट
    फैन हो तो ऐसा! Rolex की घड़ी और हीरे की अंगूठी, Mika Singh को पाकिस्तानी शख्स ने दिए करोड़ों के गिफ्ट
    MORE
    Advertisement
    सर्वाधिक देखे गए
    Daily Push Ups Chart: रोज कितने पुश-अप्स मारने चाहिए? यहां जानें एज और जेंडर के हिसाब से पूरा चार्ट
    रोज कितने पुश-अप्स मारने चाहिए? यहां जानें एज और जेंडर के हिसाब से पूरा चार्ट
    Sharad Purnima 2025: आज शरद पूर्णिमा पर कितने बजे निकलेगा चांद? जान लें खीर रखने के समय से लेकर चंद्रमा की पूजा विधि तक
    आज शरद पूर्णिमा पर कितने बजे निकलेगा चांद? जान लें खीर रखने के समय से लेकर चंद्रमा की पूजा विधि तक
    यूरोप के इन देशों में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, जानिए कितना रहता है सालाना पैकेज
    यूरोप के इन देशों में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, जानिए कितना रहता है सालाना पैकेज
    महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 योजनाएं, तुरंत मिल जाएगा लोन; एक क्लिक में पाए पूरी जानकारी
    महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 योजनाएं, तुरंत मिल जाएगा लोन; एक क्लिक में पाए पूरी जानकारी
    महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 बिजनेस, तुरंत अपनाएं ये काम; दूसरों पर निर्भरता खत्म
    महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 बिजनेस, तुरंत अपनाएं ये काम; दूसरों पर निर्भरता खत्म
    MORE
    पसंदीदा वीडियो
    MORE
    Advertisement
    डीएनए ऑरिजिनल
    Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
    नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
    IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
    IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
    Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
    Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
    Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
    Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
    MORE