SSC CGL Answer Key 2025 Tier 1: एसएससी ने बढ़ाई आंसर की चेक करने और ऑब्जेक्शन करने की तारीख, ssc.gov.in पर यूं दर्ज कराएं आपत्ति

SSC ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) टियर I 2025 परीक्षा की आंसर की को चेक करने और उस पर आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. जानें डिटेल्स...

SSC CGL Answer Key 2025 Tier 1: SSC ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) टियर I 2025 परीक्षा की आंसर की को चेक करने और उस पर आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. उम्मीदवार अब 21 अक्टूबर 2025 (सुबह 11 बजे) तक एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर 50 रुपये प्रति प्रश्न का निर्धारित शुल्क देकर आंसर की पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

आयोग ने आंसर की के साथ रिस्पॉन्स शीट भी जारी की है जिसमें रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, परीक्षा का नाम और पद का नाम, परीक्षा तिथि, परीक्षा का समय, केंद्र का नाम और उम्मीदवार द्वारा उत्तर दिए गए सवालों की सूची जैसी जानकारी शामिल है.

SSC CGL Answer Key 2025 Tier 1: कैसे डाउनलोड करें आंसर शीट और रिस्पॉन्स शीट?

- आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

- होमपेज पर Notice Board सेक्शन के अंतर्गत Uploading of Tentative answer keys along with candidate's response sheet पर क्लिक करें.

- आंसर की के साथ रिस्पॉन्स शीट भी अपने आप डाउनलोड हो जाएगा.

- इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें और अगर आपको किसी जवाब में गड़बड़ी नजर आती है तो इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाएं.

- ऑब्जेक्शन उठाने के लिए ssc.gov.in पर जाएं और लॉगइन करें.

- My Applications में जाकर CGL Tier 1 Examination में जाकर Answer Key Challenge पर क्लिक करें.

- Click Here पर जाएं और शिकायत का प्रकार, समस्या, स्कैन की गई तस्वीर जैसे डिटेल्स भरें और फिर शुल्क का भुगतान करें.

- आप View Grievance Question पर क्लिक करके उन प्रश्नों को देख सकते हैं जिन पर आपने पहले ही आपत्ति दर्ज कर दी है.

एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा 126 शहरों के 255 केंद्रों पर 15 दिनों तक आयोजित की गई थी. इसमें 28 लाख रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से लगभग 13.5 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे.

