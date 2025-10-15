SSC CGL Answer Key 2025: एसएससी सीजीएल की आंसर की पर अपडेट, ssc.gov.in पर ऐसे कर सकेंगे ऑब्जेक्शन

Pankaj Dheer Death: नहीं रहे महाभारत के कर्ण पंकज धीर, कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 68 की उम्र में ली अंतिम सांस
SSC CGL Answer Key 2025: SSC सीजीएल की आंसर की आज जारी होने की उम्मीद की जा रही है और इसके बाद उम्मीदवारों के लिए ऑब्जेक्शन विंडो भी खुल जाएगा, जानें अहम अपडेट...
SSC CGL Answer Key 2025: SSC जल्द ही कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा 2025 (टियर 1) की प्रोविजनल आंसर की जारी करने वाला है. एक बार आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in के माध्यम से अपने उत्तरों की जांच कर सकेंगे और अगर कोई आपत्ति हो तो उसे दर्ज करा सकेंगे.
किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर के विरुद्ध चुनौती प्रस्तुत करने की अनुमति होगी. ऐसा करने के लिए उन्हें अपने दावों के पक्ष में वैध सहायक साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे. आपत्ति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के लिए प्रति प्रश्न एक मामूली शुल्क देना होगा जो ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से देय होगा. 26 सितंबर को जारी ऑफिशियल नोटिस के अनुसार आयोग ने सूचित किया था कि सीजीएलई प्रश्नों के लिए चुनौती प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 15 अक्टूबर के आसपास शुरू होने की उम्मीद है.
सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट अभ्यावेदनों का मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी. इस फाइनल आंसर की के आधार पर फाइनल रिजल्ट तैयार किए जाएंगे. इस साल लगभग 28 लाख उम्मीदवारों ने SSC CGL 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था जिनमें से लगभग 13.5 लाख उम्मीदवार टियर 1 राउंड की परीक्षा में शामिल हुए थे.
एसएससी सीजीएल की परीक्षा देश भर के 126 शहरों के 255 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जो ग्रेजुएट लेवल के सरकारी पदों के लिए सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक थी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीजीएल टियर 1 आंसर की और ऑब्जेक्शन विंडो जारी होने के संबंध में ऑफिशिय अपडेट के लिए नियमित रूप से एसएससी वेबसाइट देखें.
