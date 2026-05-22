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SSC CGL 2026 Notification: एसएससी ने खोला नौकरियों का पिटारा, 12 हजार से ज्यादा पदों के लिए भर्तियां शुरू

SSC CGL 2026: SSC ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम (SSC CGL) के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी है. जानें कौन कर सकता है आवेदन और जरूरी योग्यता समेत सभी डिटेल्स...

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Jaya Pandey

Updated : May 22, 2026, 10:48 AM IST

SSC CGL 2026 Notification: एसएससी ने खोला नौकरियों का पिटारा, 12 हजार से ज्यादा पदों के लिए भर्तियां शुरू

SSC CGL 2026 Notification (File Photo)

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SSC CGL 2026: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम (SSC CGL) के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी है. इसके साथ ही आयोग ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और कार्यालयों में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार 21 मई से 22 जून 2026 तक एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं. एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख 22 जून रात 11 बजे तक है, वहीं उम्मीदवार 23 जून 2026 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस सबमिट कर सकते हैं.

SSC CGL 2026: एसएससी सीजीएल 2026 की अहम तारीखें

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख- 21 मई 2026
ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख- 22 जून 2026 (रात 11 बजे)
ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस सबमिट करने की तारीख- 23 जून 2026 (रात 11 बजे)
एप्लीकेशन करेक्शन विंडो- 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक 
एसएससी सीजीएल टियर-I परीक्षा 2026-    अगस्त-सितंबर 2026
एसएससी सीजीएल टियर-II परीक्षा 2026- दिसंबर 2026

एसएससी (SSC) ने बताया है कि SSC CGL 2026 के जरिए लगभग 12,256 पदों पर भर्ती होने की उम्मीद है. हालांकि, आयोग ने कहा है कि यह संख्या अभी अस्थायी है. बाद में पद और कैटिगरी के हिसाब से सही वैकेंसी की जानकारी SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी. उम्मीदवार 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक अपने आवेदन फॉर्म में सुधारकर सकेंगे. इस दौरान तय शुल्क देकर फॉर्म में गलती सुधारने या जानकारी बदलने की सुविधा मिलेगी.

SSC CGL 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

SSC CGL 2026 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- SSC की ऑफिशिय वेबसाइट पर जाएं.
- होमपेज पर SSC CGL 2026 आवेदन लिंक पर क्लिक करें.
- अगर पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो पहले One-Time Registration पूरा करें.
- फॉर्म में अपनी पर्सनल, एजुकेशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंटर करें.
- फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
- आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें.
-  अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके उसका कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

SSC CGL 2026 आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक
SSC CGL 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक

SSC हर साल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जैसे कई सरकारी पदों पर भर्ती के लिए CGL परीक्षा करवाता है. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को योग्यता, उम्र सीमा और एग्जाम पैटर्न ध्यान से पढ़ लेना चाहिए. परीक्षा के हर चरण का रिजल्ट एग्जाम खत्म होने के बाद जारी किया जाएगा.

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