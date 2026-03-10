FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

SSC CGL 2025: एसएससी ने बढ़ाई सीजीएल भर्ती में पदों की संख्या, उम्मीदवारों से मांगा Option-Cum-Preference

SSC CGL 2025: SSC ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) 2025 की भर्ती प्रक्रिया में वैकेंसी को बढ़ा दिया है. इसके अलावा दूसरे चरण में शामिल हुए उम्मीदवारों से ऑप्शन-कम-प्रिफरेंस आवेदन मांगा गया है...

Jaya Pandey

Updated : Mar 10, 2026, 06:23 PM IST

SSC CGL 2025: एसएससी ने बढ़ाई सीजीएल भर्ती में पदों की संख्या, उम्मीदवारों से मांगा Option-Cum-Preference

SSC CGL 2025 (File Photo)

SSC CGL 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) 2025 की भर्ती प्रक्रिया में वैकेंसी को बढ़ा दिया है. पहले इसके भर्ती नोटिफिकेशन में विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों में कुल 14,582 ग्रुप बी और सी पदों की घोषणा की गई थी. अब आयोग ने नोटिफिकेशन में वैकेंसी की संख्या बढ़ाकर 15,130 कर दिया है. 

सीजीएल भर्ती अभियान का उद्देश्य ग्रुप बी और ग्रुप सी के 58 पदों को भरना है जिनमें पे लेवल चार से सात तक है. एसएससी सीजीएल चयन प्रक्रिया में दो चरण, पहली और दूसरा चरण होते हैं. पहले चरण का रिजल्ट 18 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था जिसके आधार पर दूसरे चरण में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का चयन किया गया. दूसरे चरण की परीक्षा 20 जनवरी 2026 तक आयोजित की गई थीं. 

SSC CGL 2025: ऑप्शन-कम-प्रिफरेंस के लिए जमा करें आवेदन

उम्मीदवार अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. रिजल्ट जारी होने से पहले आयोग ने उम्मीदवारों को पदों और विभागों के लिए अपनी ऑप्शन-कम प्रिफरेंस प्रस्तुत करने के लिए कहा है. उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट  ssc.gov.in पर उपलब्ध यूजर लॉगइन के माध्यम से  9 मार्च से 12 मार्च (शाम 6 बजे) के बीच अपनी पसंद सबमिट कर सकते हैं. यह सुविधा केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने दूसरे चरण की परीक्षा दी है. 

ऑप्शन कम प्रिफरेंस सबमिट करना अनिवार्य है. आयोग ने कहा कि जो उम्मीदवार इसे पूरा नहीं कर पाते, उनके रिजल्ट प्रोसेस नहीं किए जाएंगे और उन्हें आगे भी कोई मौका नहीं दिया जाएगा. 

SSC CGL 2025: पे लेवल

सिलेक्टेड उम्मीदवारों को पोस्ट अलॉटमेंट के आधार पर नीचे बताए गए पे लेवल के आधार पर पात्रता मिलेगी-
पे लेवल-7: ₹44,900 से ₹1,42,400
पे लेवल-6: 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक
पे लेवल-5: 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक
पे लेवल-4: 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक

