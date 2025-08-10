SSC CGL 2025: रद्द होने के बाद अब कब होगी एसएससी सीजीएल की परीक्षा? इस तारीख तक अपने फॉर्म में कर सकेंगे बदलाव

SSC CGL 2025: SSC ने 13 अगस्त से शुरू होने वाली CGL 2025 परीक्षा को स्थगित कर दिया है और अब यह एग्जाम सितंबर में होगा. जानें इससे जुड़ी सारी डिटेल्स...

SSC CGL 2025: SSC ने 13 अगस्त से शुरू होने वाली CGL 2025 परीक्षा को सितंबर के पहले सप्ताह में स्थगित कर दिया है. स्टाफ सिलेक्शन कमिटी के मुताबिक कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम की नई डेट शीट जल्द ही आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर बताई जाएगी. आयोग ने यह फैसला फेज XIII की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के बाद लिया गया है जिसमें कई परीक्षा केंद्रों को सिस्टम की खामियों और दूसरी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. एसएससी सीजीएल की परीक्षा शुरू करने से पहले अपनी तकनीक और संचालन की समीक्षा कर रहा है.

55,000 प्रभावित उम्मीदवारों का दोबारा एग्जाम

फेज XIII परीक्षा के डेटा लॉग के विश्लेषण से पता चला कि लगभग 55,000 उम्मीदवारों के परीक्षा रिकॉर्ड अधूरे या गलत थे. एसएससी ने उन्हें दूसरा मौका दिया है, जिसके तहत 29 अगस्त को को दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी. एडमिट कार्ड 26 अगस्त को जारी किए जाएंगे और ये रिएग्जाम पहले के अटेम्प्ट्स में शामिल नहीं होगा.

SSC का पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन

एसएससी सीजीएल में देरी बढ़ती अशांति से जुड़ी है. फेज XIII की परीक्षा में कैंसिलेशन, लॉगइन फेल्योर और गड़बड़ एग्जाम सेंटर्स जैसी अव्यवस्था के बाद हज़ारों छात्रों और शिक्षकों ने #SSCMisManagement हैशटैग के तहत विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स में इकट्ठा हुए और उन्होंने जवाबदेही, वेंडर में बदलाव और ट्रांसपैरेंट सिस्टम की मांग की.

एसएससी ने प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात करके और जांच का वादा करके जवाब दिया. चेयरमेन ने परीक्षा रद्द करने से इनकार किया लेकिन सुधार उपायों और तकनीकी अपग्रेड का आश्वासन दिया और भविष्य में निष्पक्षता के लिए एआई उपकरणों की संभावना पर भी विचार किया.

एसएससी सीजीएल के लिए देरी क्यों मायने रखती है?

इन विरोध प्रदर्शनों और गड़बड़ियों ने एसएससी को मजबूर कर दिया. सीजीएल परीक्षा का स्थगित होना सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स का विश्वास बहाल करना है. प्रभावित जगहों पर दोबारा एग्जाम करते और सिस्टम में सुधार करके एसएससी को उम्मीद है कि फेज XIII की दिक्कतों को दोबारा दोहराया नहीं जाएगा.

इस बीच एसएससी ने 14-31 अगस्त तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) विंडो फिर से खोल दी है. उम्मीदवार सितंबर में आवेदन फिर से शुरू होने से पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स में सुधार कर सकते हैं. इस तारीख के बाद फॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.



