SSC ने जारी किया 2026 की परीक्षाओं का कैलेंडर, जानें कब होंगे स्टेनोग्राफर से लेकर CGL तक के एग्जाम्स

वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया का ब्रेकअप? एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट बना वजह!

तुर्कमान गेट हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात

स्पेस स्टेशन में जब खराब हुई एस्ट्रोनॉट की तबीयत, इतिहास में पहली बार NASA को पहली बार उठाना पड़ा बड़ा कदम

Top 5 Most Watched OTT Films: ओटीटी पर गदर मचा रही हैं ये 5 फिल्में, आपने अभी तक नहीं देखी क्या?

दुनिया के किन 5 देशों में सबसे ज्यादा होता है जूते-चप्पलों का उत्पादन? जानें किस नंबर पर आता है भारत

एजुकेशन

SSC Exam Calendar 2026: SSC ने जारी किया 2026 की परीक्षाओं का कैलेंडर, जानें कब होंगे स्टेनोग्राफर से लेकर CGL तक के एग्जाम्स

SSC Exam Calendar 2026-27: SSC ने 2026-27 सेशन के लिए संभावित एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड...

जया पाण्डेय

Updated : Jan 09, 2026, 11:21 AM IST

SSC Calendar 2026

SSC Exam Calendar 2026-27: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC ने 2026-27 सेशन के लिए संभावित एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है. इसमें एसएससी की आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तारीख बताई गई है. इस कैलेंडर में विभागीय, ग्रेजुएट लेवल, टेक्निकल और कांस्टेबल लेवल की परीक्षाओं की समयसीमा शामिल है.

कब होगी एसएससी सीजीएल और जेई की परीक्षा?

जारी कैलेंडर के मुताबिक एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम (CGL) परीक्षा 2026 और एसएससी जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा 2026 मई और जून के बीच आयोजित होने वाली हैं. ये दोनों परीक्षाएं केंद्र सरकार के विभागों और संगठनों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाती हैं और इस परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्मीदवार बेठते हैं. 

एसएससी ने यह भी ऐलान किया है कि सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 14, 2026 का विज्ञापन मार्च 2026 में जारी किया जाएगा. इस फेज की परीक्षा मई और जुलाई के बीच आयोजित होने की उम्मीद है जिसमें विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं और नौकरी की कैटिगरी के अंतर्गत कई पदों के लिए परीक्षा होगी.

कब होगा SSC CHSL Exam 2026?

इसके अलावा एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल की परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन अप्रैल 2026 में जारी की जाएगी. कैलेंडर के मुताबिक सीएचएसएल 2026 के लिए टियर-I परीक्षा जुलाई और सितंबर के बीच आयोजित करने की योजना है जिससे कक्षा 12 के बाद लिपिकीय और सहायक स्तर के पदों की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को मौके मिलेंगे.

कैलेंडर में यह भी बताया गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अंतर्गत जूनियर सचिवालय सहायक (जेएसए)/लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी), सीनियर सचिवालय सहायक (एसएसए)/अपर डिवीजन क्लर्क (यूडीसी) और सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) जैसे पदों के लिए नोटिफिकेशन 16 मार्च को जारी किए जाएंगे. इन विभागीय परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 अप्रैल 2026 तक खुली रहेगी और परीक्षाएं मई 2026 में आयोजित की जाएंगी.

इस लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करें SSC Calendar 2026

किस मोड में होंगी एसएससी की परीक्षाएं?

एसएससी के मुताबिक अधिकतर परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएंगी. परीक्षा के फेज वाइज और पेपर वाइज डिटेल्स अलग-अलग एग्जाम नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी किए जाएंगे.  आयोग ने उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड, पाठ्यक्रम, परीक्षा पैटर्न और पोस्टवाइज डिटेल्स से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए केवल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही भरोसा करने की सलाह दी है. 

स्पेस स्टेशन में जब खराब हुई एस्ट्रोनॉट की तबीयत, इतिहास में पहली बार NASA को पहली बार उठाना पड़ा बड़ा कदम
Top 5 Most Watched OTT Films: ओटीटी पर गदर मचा रही हैं ये 5 फिल्में, आपने अभी तक नहीं देखी क्या?
दुनिया के किन 5 देशों में सबसे ज्यादा होता है जूते-चप्पलों का उत्पादन? जानें किस नंबर पर आता है भारत
