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NEET UG पेपर लीक के खिलाफ बोलने से लेकर गिरफ्तारी तक, जानें स्टूडेंट्स के फेवरेट M Sir की पूरी कहानी

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NEET UG पेपर लीक के खिलाफ बोलने से लेकर गिरफ्तारी तक, जानें स्टूडेंट्स के फेवरेट M Sir की पूरी कहानी

नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई लगातार गिरफ्तारियां कर रहा है. अब सीबीआई का शिकंजा केमेस्ट्री के एम सर पर भी कसा है. उन पर भी इस केस में संलिप्तता का आरोप लगा है, जानें आखिर एम सर कौन हैं और क्या है पूरा मामला...

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Jaya Pandey

Updated : May 19, 2026, 04:29 PM IST

NEET UG पेपर लीक के खिलाफ बोलने से लेकर गिरफ्तारी तक, जानें स्टूडेंट्स के फेवरेट M Sir की पूरी कहानी

Shivraj Motegaonkar (Image: Social Media)

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NEET UG Paper Leak 2026: साल 2024 में जब नेशनल एलिजिबिलटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था, तो देशभर में प्रदर्शन का दौर चला था. उस वक्त शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर स्टूडेंट्स के सबसे बड़े सपोर्टर बनकर उभरे थे. उन्हें बच्चे प्यार से एम सर कहते हैं. महाराष्ट्र के लातूर जिले के इस केमेस्ट्री टीचर ने स्टूडेंट्स की ओर से याचिका डाली थी और स्टूडेंट्स के साथ घोर अत्याचार की बात कही थी.

अब दो साल बाद उन्हीं एम सर पर नीट यूजी के पेपर लीक से जुड़े होने का आरोप लगा है. उन्हें 2026 के NEET UG पेपर लीक में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इन सबके बीच एम सर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें उन्हें स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाते और न्याय की मांग करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्होंने संभाजीनगर में हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में एक जनहित याचिका दायर की है. 

उन्होंने कहा- 'NEET 2024 में वाकई एक बड़ा घोटाला हुआ है. इस घोटाले का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स पर पड़ेगा. आज हम मुंबई पहुंचे हैं. आज हम बॉम्बे हाई कोर्ट में सभी जरूरी जानकारी जुटाएंगे. हमारा इरादा महाराष्ट्र के सभी समाचार चैनलों के प्रतिनिधियों से मिलने का है. उनका सहयोग बेहद जरूरी है क्योंकि इसे एक जन आंदोलन में बदलना होगा. हम उनसे अपील करेंगे और इस बात पर जोर देंगे कि बच्चों के साथ घोर अन्याय हो रहा है इसलिए इस मामले में उनकी भागीदारी बेहद जरूरी है.'

NEET UG Paper Leak 2026: नीट यूजी पेपर लीक मामले में क्यों अरेस्ट हुए एम सर?

शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस (आरसीसी) के फाउंडर हैं. उन्हें नीट यूजी पेपर लीक में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. सीबीआई ने कोचिंग कैंपस में तलाशी ली जिसमें उनके मोबाइल फोन से एक लीक हुआ प्रश्न पत्र बरामद हुआ. इसके बाद उन्हें 17 मई को गिरफ्तार किया गया. एम सर लातूर के एक किसान परिवार से आते हैं. उन्होंने बच्चों को उनके घर पर कोचिंग पढ़ाकर अपने करियर की शुरुआत की. स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए वह शहर भर में साइकिल चलाते थे. 

1990 के दशक में उन्होंने एक किराए के कमरे में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था. उनके पहले बैच में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स थे. हैंडरिटेन नोट्स से छोटे बैच में स्टूडेंट्स को पढ़ाने तक, एम सर प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉपर्स तैयार करने के लिए जल्दी ही घर-घर में पहचाने जाने लगे. आज उनके इंस्टाग्राम पर 68,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं. इसके अलावा वह यूट्यूब, व्हाट्सएप पर भी मौजूद हैं और उनकी कोचिंग का ऐप प्ले स्टोर पर है.

आरसीसी क्लासेस अपनी केमिस्ट्री नोट्स, टेस्ट सीरीज और बढ़िया टीचिंग के लिए जाना जाता है. पूरे महाराष्ट्र से इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में  NEET, JEE और CET के स्टूडेंट्स तैयारी करने आते थे. आरसीसी की लातूर में मेन ब्रांच हैं. इसके अलावा इसके 9 और ब्रांच हैं जिसमें हर साल लगभग 40,000 स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं.

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