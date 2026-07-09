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बेटा बिस्तर पर था, मां पढ़ रही थी JEE की कोचिंग... फिर आया ऐसा रिजल्ट जिसने सबको भावुक कर दिया

आज हम आपको मां-बेटे की उस सफलता की कहानी को सुनाएंगे जिसे जानकर आप खुद को भावुक होने से रोक नहीं पाएंगे. जानें बिहार की एक मां ने अपने बिस्तर पर पड़े बेटे का आईआईटी से पढ़ाई का सपना पूरा करने के लिए किया कितना बड़ा त्याग...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Jul 09, 2026, 03:46 PM IST

बेटा बिस्तर पर था, मां पढ़ रही थी JEE की कोचिंग... फिर आया ऐसा रिजल्ट जिसने सबको भावुक कर दिया

मां और बेटे की त्याग की कहानी. (Image: Social Media)

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  • बेटा न्यूमोथोरैक्स बीमारी की वजह से बिस्तर पर था तो मां ने की कोचिंग में पढ़ाई
  • आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ी मां ने बनाए फिजिक्स-मैथ्स के नोट्स
  • बीमारी से उबरने के बाद तैयारी में सहारा बने मां के बनाए नोट्स
  • जब जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट आया तो मां-बेटे की इस जोड़ी ने रच दिया इतिहास

कहते हैं कि मां अपने बच्चे के लिए हर मुश्किल से लड़ सकती है. बिहार के सीतामढ़ी की रहने वाली गुंजा ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया. बेटे का सपना टूटने न पाए इसलिए उन्होंने खुद दोबारा पढ़ाई शुरू की. उन्होंने न सिर्फ अपने बेटे की ऑनलाइन क्लास अटेंड की, बल्कि JEE एडवांस्ड के नोट्स भी तैयार किए. आखिरकार बेटे ने IIT में जगह बनाई और इस सफलता के पीछे मां की मेहनत भी बराबर की भागीदार बनी.

गुंजा एक होममेकर हैं और उनके पास बीएड की डिग्री है. उनकी पढ़ाई आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई की थी और फिजिक्स-मैथ्स जैसे सब्जेक्ट उन्होंने कई साल पहले छोड़ दिए थे. दूसरी ओर उनका बेटा गुंजन इंजीनियर बनने का सपना लेकर साल 2023 में बिहार के सीतामढ़ी से कोटा पहुंचा था. उसका लक्ष्य JEE एडवांस्ड की तैयारी कर IIT में दाखिला लेना था.

 न्यूमोथोरैक्स बीमारी की वजह से 3 महीने बिस्तर से नहीं उठ पाए गुंजन

गुंजन बचपन से ही कमजोर नजर की समस्या से जूझ रहे हैं. उन्हें -9.5 पावर का चश्मा पहनना पड़ता है. कोटा जैसे प्रतिस्पर्धी माहौल में लगातार पढ़ाई करना उनके लिए पहले से ही चुनौती था. वहीं, परीक्षा से कुछ महीने पहले एक भारी सामान उठाने के दौरान उन्हें न्यूमोथोरैक्स बीमारी हो गई. इस बीमारी में फेफड़े सिकुड़ जाते हैं. बीमारी की वजह से उन्हें उन्हें तीन महीने पर बिस्तर पर रहना पड़ा और डॉक्टरों ने उन्हें सिर्फ आराम करने की सलाह ही थी.

ऐसे में उनकी पढ़ाई पूरी तरह से रुक गई थी. इस कठिन समय में मां गुंजन का सबसे बड़ा सहारा बनीं और उन्होंने फैसला किया कि वे बेटे का सपना अधूरा नहीं रहने देंगी. उन्होंने खुद बेटे की ऑनलाइन क्लास में बैठना शुरू कर दिया. वह हर लेक्चर ध्यान से सुनतीं, नोट्स बनातीं और जो बात समझ नहीं आती, उसे शिक्षक से दोबारा समझतीं. उन्हें कई बार एक ही टॉपिक को बार-बार समझना पड़ता था क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स उनके लिए बिलकुल नए सब्जेक्ट थे. बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी. 

मां का वो समर्पण जो आपकी आंखों में ला देगा आंसू

धीरे-धीरे यह उनका रूटीन ही बन गया. वह समय से पहले क्लास में लॉग-इन करतीं, पूरे लेक्चर के दौरान नोट्स बनातीं और शाम को इन नोट्स को साफ-साफ व्यवस्थित करतीं जिससे बेटा ठीक होने के बाद उसे आसानी से पढ़ सके. कई ऐसे दिन भी आए जिसने उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर थका दिया लेकिन बेटे का सपना उनकी सबसे बड़ी ताकत था. 

जब गुंजन की तबीयत में सुधार हुआ और उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की, तब मां के बनाए ये नोट्स ही उनका सबसे बड़ा सहारा बने. गुंजन बताते हैं कि अपनी मां को एक स्टूडेंट की तरह क्लास में बैठकर पढ़ते देखना उनके लिए बेहद भावुक करने वाला पल था. लेकिन अगर उनकी मां ऐसा नहीं करतीं तो बीमारी की वजह से छूटी पढ़ाई की भरपाई करना और भी मुश्किल हो जाता.

यूं पूरा हुआ गुंजन का आईआईटी में पढ़ने का सपना

बीमारी के बावजूद गुंजन ने IIT दिल्ली में पढ़ने का सपना कभी नहीं छोड़ा. उन्होंने कहा- 'मां का भरोसा और लगातार मिला साथ ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा था.' उन्होंने सीखा कि सफलता केवल बुद्धिमानी से नहीं मिलती, बल्कि धैर्य, लगातार मेहनत और मुश्किल समय में परिवार के साथ से भी मिलती है. जब जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट आता तो गुंजन ने आईआईटी में एडमिशन पाने का अपना सपना पूरा कर लिया था. यह सिर्फ एक बच्चे की जीत नहीं थी बल्कि उस मां की जीत भी थी जिन्होंने अपने बच्चे का सपना पूरा करने के लिए खुद दोबारा किताब उठाई और बच्चे की सफलता में सहायक बनीं.

यह भी पढ़ें- यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो बनाते-बनाते क्रैक की UPSC, 3 बार फेल होने के बाद चौथे प्रयास में बने अफसर

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