SOF NSO Result 2025-26: नेशनल साइंस ओलंपियाड का रिजल्ट जारी, result@sofworld.org पर ऐसे करें चेक

पश्चिम बंगाल में दो नर्सों में मिले निपाह वायरस के लक्षण, केंद्र सरकार ने लिया एक्शन, भेजी एक्सपर्ट्स की टीम

'अंदर से मर चुकी थी मैं...' रश्मि देसाई ने बयां किया 8 साल के डिप्रेशन का दर्द, फूट-फूट कर रोईं एक्ट्रेस

The Raja Saab Box Office Collection Day 4: 'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई

Extrovert Person: ये 5 आदतें होती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान, आपके अंदर है या नहीं?

कैसे केरल के एक चर्च से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा? जानें ISRO की अनसुनी कहानी

एजुकेशन

एजुकेशन

SOF NSO Result 2025-26: साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन (SOF) ने 2025-26 के नेशनल साइंस ओलंपियाड (NSO) का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें रिजल्ट...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 13, 2026, 12:43 PM IST

SOF NSO Result 2025-26: साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन (SOF) ने 2025-26 के नेशनल साइंस ओलंपियाड (NSO) का रिजल्ट जारी कर दिया है. SOF NSO का रिजल्ट फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट sofworld.org पर चेक किया जा सकता है. रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स को अपना नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, एग्जाम का नाम सिलेक्ट करना होगा. 

एनएसओ लेवल 1 की परीक्षाएं 13 नवंबर, 27 नवंबर और 11 दिसंबर 2025 को देश भर के स्कूलों में आयोजित की गई थीं. लेवल 1 की परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स लेवल 2 की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे. लेवल 2 की परीक्षा देशभर में 8 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. वहीं महाराष्ट्र में यह परीक्षा 15 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी.

SOF NSO Result 2025-26: कैसे करें नेशनल साइंस ओलंपियाड का रिजल्ट?

- ऑफिशियल वेबसाइट sofworld.org पर जाएं.
- Result सेक्शन के अंतर्गत Read More पर क्लिक करें.
- अपने लॉगइन डिटेल्स एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- अब अपना रिजल्ट चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सुरक्षित रख लें.

रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक

नेशनल साइंस ओलंपियाड के बारे में

नेशनल साइंस ओलंपियाड कक्षा 1 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए हर साल आयोजित किया जाता है जिसमें उनके वैज्ञानिक तर्क और तार्किक क्षमता के ज्ञान और कौशल का आकलन किया जाता है. इस परीक्षा में आमतौर पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क शामिल होते हैं. 

यह परीक्षा दो लेवल पर आयोजित की जाती है, लेवल 1 और लेवल 2. SOF से मान्यता मिले स्कूलों में पढ़ रहे पहली से बारहवीं के स्टूडेंट्स नेशनल साइंस ओलंपियाड लेवल 1 में भाग ले सकते हैं जबकि लेवल 2 में 3-12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स हिस्सा ले सकते हैं. क्लास वाइज पहले लेवल के टॉप 5 प्रतिशत स्टूडेंट्स को दूसरे लेवल की परीक्षा के लिए चुना जाता है. 

साइंस ओलंपियाड में किस टॉपिक से आते हैं सवाल

NSO लेवल 1 और लेवल 2 के सिलेबस में कई टॉपिक जैसे मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, रिप्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन से सवाल पूछा जाएगा. इसके विजेताओं को इंटरनेशनल, रीजनल और स्कूल लेवल पर कई पुरस्कार और स्कॉलरशिप दिए जाएंगे. टॉप 3 इंटरनेशनल रैंक होल्डर्स को नकद पुरस्कार, अवॉर्ड और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे. स्कूलों और शिक्षकों को इंटरनेशनल, रीजनल और जिला लेवल पर पुरस्कार और स्कॉलरशिप दिए जाएंगे. इसके अलावा प्रिंसिपल और शिक्षकों को प्रशंसा पत्र और उपहार भी दिए जाएंगे. 

जल्द ही SOF लेवल 2 परीक्षा से पहले पात्रता सूची और परीक्षा दिशानिर्देशों सहित विस्तृत निर्देश जारी करने वाला है. ओलंपियाड में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ओलंपियाड के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाकर रखें.

