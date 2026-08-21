'जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास ही रौंदी जाती है…' UPSC ने Essay में पूछे ऐसे सवाल, देखें सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन्स

यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के पेपर आज निबंध के साथ शुरू हुए. परीक्षा खत्म होने के बाद ये पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और लोग इसके टॉपिक पर जमकर चर्चा करने लगे, यहां देखें सोशल मीडिया पर इस पेपर को देखकर लोगों का क्या रिएक्शन रहा...

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 को निबंध के पेपर के साथ शुरू हुए. उम्मीदवारों को इस पेपर में दो निबंध लिखने थे. उन्हें अपने निबंध के टॉपिक का चुनाव सेक्शन A और B दोनों में से करना था. दोनों ही निबंधों के लिए 125 नंबर निर्धारित किए गए हैं. इन दोनों निबंधों को 1000 से 1,200 शब्दों में लिखना था. इस पेपर के टॉपिक दार्शनिक, नैतिक और चिंतनशील विषयों से जुड़े हुए थे.

यूपीएससी सीएसई मेन्स के निबंध पेपर में क्या-क्या पूछा गया?

सेक्शन A में निबंध के टॉपिक थे-

1. विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं.

2. एक कृतज्ञ मन अति सुंदर होता है.

3. कांटा, कली का बदला हुआ रूप है.

4. जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास ही रौंदी जाती है.

सेक्शन बी में निबंध के टॉपिक थे-

1. प्रकृति ही जीवात्मा का प्रतीक है.

2. एक अच्छे शिक्षित दिमाग में हमेशा उत्तर स ज्यादा प्रश्न होंगे.

3. कठोर निर्णयों को टालना सबसे कम नैतिक मार्ग है.

4. उत्तम नेता वही है जो अपने अनुयायियों का अनुसरण करता है.

यूपीएससी निबंध के पेपर को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या रिएक्शन दिए?

सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पेपर पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन्स दिए. कुछ यूजर्स सोशल मीडिया पर पेपर शेयर कर लोगों से पूछा कि आखिर वे इन टॉपिक्स में से कौन से दो टॉपिक पर निबंध लिखते. वहीं, अभिषेक नाम के X यूजर ने लिखा- 'आज के निबंध का पेपर इस बात का अच्छा उदाहरण है कि यूपीएससी की तैयारी सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने तक सीमित नहीं है. आप 500 किताबें पढ़कर भी संघर्ष करते रहेंगे अगर आप सोचने-समझने, सवाल पूछने और अभिव्यक्ति करने में सक्षम नहीं हैं. नॉलेज आपको कंटेंट देता है तो चिंतन आपको निबंध लिखने की क्षमता देता है. '

Today's Essay paper is probably the best example of why UPSC preparation isn't just about collecting information.



You can read 500 books and still struggle if you can't think, connect, question and articulate.



Knowledge gives you material. Thinking gives you an essay. pic.twitter.com/dTIq9jDzXU August 21, 2026

वहीं, एक और यूजर सौरभ त्रिपाठी ने लिखा- निबंध ही एकमात्र ऐसा पेपर है जो उम्मीदवारों को उसकी कल्पना, रचनात्मकता और लेखन कौशल को दिखाने का मौका देता है. इस साल का पेपर भी दार्शनिक पहलुओं पर आधारित है. AI युग में इन विषयों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है.'

Essay Paper Mains 2026



Essay is the only paper in upsc mains which gives a wide canvas to a candidate and provide ample opportunity to have his imagination, creativity and writing skills displayed. He has 3000 words to spend here compared to 150/250 words limitations in other GS… pic.twitter.com/0eFqc4QZfs — Saurabh Tripathi (@IndicNomad2024) August 21, 2026

सीएसई मेन्स निबंध का पेपर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित किया गया. निबंध के टॉपिक ऐसे थे जिनमें उम्मीदवारों को दिए गए कथनों की व्याख्या करनी थी और दार्शनिक, सामाजिक, नैतिक और समकालीन दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हुए सुव्यवस्थित तर्क देने थे.

यूपीएससी मेन्स की बची हुई परीक्षाएं कब होंगी?

यूपीएससी मेन्स की बाकी परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित की जाएंगी. पहले चरण की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा चरण दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित होगा. 22 अगस्त को पहली शिफ्ट में जनरल स्टडीज का पहला पेपर और दूसरी शिफ्ट में जनरल स्टडीज का दूसरा पेपर आयोजित किया जाएगा. 23 अगस्त को पहली शिफ्ट में जनरल स्टडीज का तीसरा पेपर और दूसरी शिफ्ट में जनरल स्टडीज का चौथा पेपर आयोजित किया जाएगा.

इंडियन लैंग्वेज का पेपर 29 अगस्त को पहली शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा और इसके बाद दूसरी शिफ्ट में इंग्लिश का पेपर होगा. इसके बाद 30 अगस्त को ऑप्शनल सब्जेक्ट का पहला पेपर पहली शिफ्ट में और ऑप्शनल पेपर का दूसरा पेपर दूसरी शिफ्ट में आयोजत किया जाएगा. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक जो भी उम्मीदवार यूपीएससी की मेन्स परीक्षा में बैठ रहे हैं, उन्हें हर सेशन में शामिल होने के लिए दो हाल की पासपोर्ट साइज की तस्वीर एग्जाम सेंटर में लेकर जानी होगी.

