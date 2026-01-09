SNAP Result 2025: सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने जारी किया SNAP 2025 का रिजल्ट, snaptest.org से ऐसे करें चेक

FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

SNAP Result 2025: सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट (SNAP) 2025 का रिजल्ट जारी हो चुका है, इस डायरेक्ट लिंक से आप इसे फटाफट चेक कर सकते हैं...

जया पाण्डेय

Updated : Jan 09, 2026, 01:56 PM IST

SNAP Result 2025: सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (डीम्ड) यूनिवर्सिटी (SIU) ने सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट (SNAP) 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट snaptest.org पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपनी SNAP आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी. 

SNAP 2025 के स्कोर कार्ड में उम्मीदवार का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटिगरी, एट्रेस, माता-पिता की डिटेल्स, फोटो और साइन, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, सेशन और साल, सेक्शन के स्कोर और टोटल मार्क्स जैसे कई डिटेल्स दिए गए हैं. 

SNAP Result 2025: कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट?

उम्मीदवार अपना SNAP 2025 का रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को चेक कर सकते हैं- 
1: ऑफिशियल वेबसाइट www.snaptest.org पर जाएं.
2: Download scorecard for SNAP 2025 के टैब पर क्लिक करें.
3: यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करें.
4: लॉगिन पर क्लिक करें.
5: आपका स्कोरकार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
6: अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें. 

SNAP परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 नवंबर 2025 को बंद हो गई थी. इसके लिए परीक्षा का आयोजन  6 दिसंबर, 14 दिसंबर और 20 दिसंबर को हुआ था. SNAP परीक्षा सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (SIU) के किसी भी इंस्टीट्यूट में एमबीए कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है. यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित की जाती है. जो उम्मीदवार एक से अधिक सेशन के लिए परीक्षा दे चुके हैं, उनके पास सभी प्रयासों में मिले हाईएस्ट स्कोर के आधार पर एंट्रेंस के लिए आवेदन करने का विकल्प है.

