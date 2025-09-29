शिरीष चंद्र मुर्मू बने RBI के डिप्टी गवर्नर, जानें इस पद पर मिलेगी कितनी सैलरी और कौन-कौन सी सुविधाएं

RBI ने शिरीष चंद्र मुर्मू को अपना नया डिप्टी गवर्नर बनाया है, जानें इस पद पर उन्हें कितनी सैलरी और कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी...

शिरीष चंद्र मुर्मू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं. उन्हें तीन साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वह वर्तमान में आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं.

आरबीआई ने नए डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति की

उनकी नियुक्ति 9 अक्टूबर से प्रभावी होगी. मुर्मू राजेश्वर राव की जगह लेंगे जो वर्तमान में बैंकिंग रेगुलेशन और कई दूसरे पोर्टफोलियो के डिप्टी गवर्नर हैं. उनका कार्यकाल 8 अक्टूबर को खत्म होने वाला है. फिलहाल आरबीआई में चार डिप्टी गवर्नर हैं जो मॉनिटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेशन्स, बैंकिंग सुपरविजन एंड रेगुलेशन्स जैसे डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं.

शिरीष चंद्र मुर्मू कौन हैं?

शिरीष चंद्र मुर्मू भारतीय रिज़र्व बैंक के एग्जीक्यूटिव हैं. आरबीआई की वेबसाइट के अनुसार वह भारतीय रिज़र्व बैंक के संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत प्रमुख प्रशासनिक ज़िम्मेदारियों, नियामक नीतियों और वरिष्ठ-स्तरीय कार्यों की देखरेख करते हैं.

सचिव के विभाग के भीतर उनकी भूमिका आम तौर पर अंतर-विभागीय समन्वय, शासन-संबंधी मुद्दों, विनियामक अनुपालन और आंतरिक प्रशासनिक प्रबंधन को कवर करती है.

डिप्टी गवर्नर के पद पर शिरीष चंद्र मूर्मू को कितनी सैलरी मिलेगी?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी गवर्नर को हर महीने करीब 2.25 लाख रुपये सैलरी के तौर पर मिलते हैं. सैलरी के अलावा इस पद पर कई भत्ते जैसे हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, सिक्योरिटी और टेलिफोन-इंटरनेट अलाउंस और मेडिकल की सुविधा भी मिलती है.

