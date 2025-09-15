Add DNA as a Preferred Source
वो सिर्फ पत्नी नहीं, मां भी थीं... अब सेना में लेफ्टिनेंट बन यूं शहीद पति की विरासत संभाल रहीं प्रियंका खोत

आज हम आपको जिस महिला से मिलवाने जा रहे हैं वह दृढ़ संकल्प और लगन की मिसाल हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी की त्रासदी को देश सेवा के मिशन में बदल दिया. जानें प्रियंका नीलेश खोत की कहानी...

जया पाण्डेय

Updated : Sep 15, 2025, 04:11 PM IST

वो सिर्फ पत्नी नहीं, मां भी थीं... अब सेना में लेफ्टिनेंट बन यूं शहीद पति की विरासत संभाल रहीं प्रियंका खोत

Priyanka Khot

कुछ लोग अपने दुख से बाहर नहीं आ पाते तो कुछ अपने दुख को आगे बढ़ने की प्रेरणा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. आज हम आपको जिस महिला से मिलवाने जा रहे हैं वह दृढ़ संकल्प और लगन की मिसाल हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी की त्रासदी को देश सेवा के मिशन में बदल दिया. आज वह देश की हर महिला के लिए प्रेरणास्रोत हैं.

प्रियंका नीलेश खोत कोल्हापुर ज़िले के तारादल गांव की रहने वाली हैं. उनकी शादी सेना के सिग्नल कोर के नायक नीलेश खोत से  हुई थी. उनके जीवन में सबकुछ अच्छा और सुकूनभरा चल रहा था लेकिन भाग्य को शायद कुछ और ही मंजूर था. 9 नवंबर 2022 को अचानक हार्ट अटैक से उनके पति का निधन हो गया और कुछ ही दिन बार उनके परिवार ने उनके ससुर को भी खो दिया. 

यह भी पढ़ें- कितने पढ़े-लिखे हैं उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के सेक्रेटरी अमित खरे? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम

बेटी की परवरिश के लिए स्कूल टीचर के तौर पर किया काम

पति के निधन के बाद  प्रियंका ने बेटी की परवरिश के साथ भारी भावनात्मक और आर्थिक ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली. अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए उन्होंने एक स्कूल टीचर के रूप में काम किया. वह बताती है कि यह समय परिवार के लिए बहुत कठिन था इसलिए उन्होंने उनके लिए खड़े होने का फैसला लिया. 

अपने पति की यादों से प्रेरित होकर प्रियंका ने वर्दी में उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया. आर्मी में प्रियंका के करियर के लिए वीर नारी स्पेशल एंट्री स्कीम  काफी मददगार बना. यह स्कीम भारतीय सेना की जवानों की विधवाओं को सेना में शामिल करने की एक पहल है. इस स्कीम ने प्रियंका के मन में देश सेवा के अपने सपने को फिर से जगा दिया.  

यह भी पढ़ें- ये हैं दुनिया के 3 आदमखोर सांप, इंसानों को भी बना लेते हैं अपना निवाला

साहस से यूं पति की वर्दी की विरासत को आगे बढ़ा रहीं प्रियंका

शारीरिक फिटनेस से लेकर साइकोलॉजिकल परीक्षणों तक कई चुनौतियों के बावजूद उन्होंने सेवा चयन बोर्ड (SSB) पास कर लिया. इस ट्रेनिंग में शक्ति और त्याग की जरूरत थी जिसमें उनका उनकी बेटी से दूर रहना भी शामिल था लेकिन उन्होंने साहस से काम लिया. उन्होंने कहा, 'यह वर्दी पहनना एक अविश्वसनीय एहसास है. मुझे अपने पति की विरासत को आगे बढ़ाने पर गर्व है, हालांकि मुझे उनकी बहुत याद आती है.' उनकी कहानी यह दिखाती है कि कैसे  भारत की महिलाएं बाधाओं को तोड़ रही हैं और व्यक्तिगत त्याग और राष्ट्र सेवा के बीच संतुलन बना रही हैं.

