किस कंपनी के बॉस हैं दुनिया के दूसरे Highest Paid CEO शंख मित्रा? जानें कितनी पढ़ाई कर इस मुकाम तक पहुंचे

वेलटावर के सीईओ दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले सीईओ बन गए हैं, जानें उन्होंने कहां से पढ़ाई की है और किन डिग्रियों के दम पर वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं...

दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा कमाई वाले CEO बने शंख मित्रा

भारतीय मूल के शंख मित्रा का कोलकाता में बीता बचपन

ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म PwC से की थी करियर की शुरुआत

जाधवपुर यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई

दुनिया के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले CEO की बात करें तो टॉप पर एलन मस्क का नाम आता है. द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, उनका पैकेज करीब 158 अरब डॉलर का है. इस लिस्ट में भारतीय मूल के सीईओ शंख मित्रा दूसरे नंबर पर आते हैं. वह अमेरिका की प्रमुख हेल्थकेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी वेलटावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं. उनका सालाना पैकेज लगभग 821 मिलियन डॉलर यानी करीब 7,700 करोड़ रुपये है.

कितने पढ़े लिखे हैं शंख मित्रा?

शंख मित्रा का बचपन कोलकाता में बीता. उन्होंने जाधवपुर यूनिवर्सिटी से इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह हायर स्टडीज के लिए अमेरिका चले गए और यहां के मशहूर कोलंबिया बिजनेस स्कूल से एमबीए किया. टेक्निकल और मैनेजमेंट दोनों की पढ़ाई ने उन्हें कॉरपोरेट इंडस्ट्री में अपने पांव मजबूती से जमाने में मदद की.

शंख मित्रा ने अपने करियर में किन कंपनियों में किया है काम?

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म PwC से की. इसके बाद उन्होंने Fidelity Investments, Citadel Investment Group और Millennium Partners जैसी दिग्गज इन्वेस्टमेंट कंपनियों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में उनके लंबे अनुभव ने उन्हें मार्केट के एक्सपर्ट्स में शामिल कर दिया.

वेलटावर से कब जुड़े शंख मित्रा और क्या था उनका जॉब रोल?

साल 2016 में शंख मित्रा वेलटावर से जुड़े. कंपनी में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटजी और लीडरशिप क्वॉलिटी के दम पर तेजी से पहचान बनाई. 2018 में उन्हें चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बनाया गया और अक्टूबर 2020 में वह कंपनी के CEO नियुक्त हुए. उनके नेतृत्व में वेलटावर ने हेल्थकेयर रियल एस्टेट सेक्टर में अपनी पकड़ को और मजबूत किया. शंख मित्रा भले ही दुनिया के दूसरे सबसे महंगे सीईओ हैं लेकिन उनके पैकेज का 99 प्रतिशत हिस्सा कैश नहीं बल्कि उन्हें स्टॉक अवॉर्ड्स के रूप में मिलता है. उनकी कमाई कंपनी की परफॉर्मेंस और शेयर कीमतों से जुड़ी हुई है.

क्या है वेलटावर और क्या है इसका काम?

वेलटावर अमेरिका की सबसे बड़ी हेल्थकेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) कंपनियों में से एक है. यह सीनियर सिटिजन्स के लिए घर, असिस्टेड लिविंग सर्विसेज, केयर होम, मेडिकल ऑफिस और हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ उसे मैनेज करती है. यह कंपनी अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में हजारों हेल्थकेयर एसेट का संचालन करती है और S&P 500 इंडेक्स का भी हिस्सा है. जनसंख्या में बदलाव और बुजुर्गों की आबादी में इजाफे को देखते हुए यह कंपनी लगातार अपने कारोबार में विस्तार कर रही है.

एलन मस्क और शंख मित्रा के सैलरी पैकेज में कितना है अंतर?

अगर एलन मस्क और शंख मित्रा के सैलरी पैकेज की तुलना करें तो दोनों के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है. जहां एलन मस्क का लगभग 158 अरब डॉलर का पैकेज है तो शंख मित्रा को करीब 821 मिलियन डॉलर सालाना पैकेज मिलता है. दोनों का ही पैकेज स्टॉक पर बेस्ड है और यह कंपनी के प्रदर्शन और शेयर मार्केट पर निर्भर करता है.

