September School Holidays 2025: सितंबर में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

एजुकेशन
सितंबर 2025 का महीना पूरे भारत में कई स्कूलों की छुट्टियों के साथ आएगा. इस महीने में महत्वपूर्ण त्योहार और पब्लिक हॉलीडे की वजह से कई दिन स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. अभिभावकों और छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि सटीक कार्यक्रम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है, इसलिए हमेशा अलग-अलग स्कूलों या स्थानीय अधिकारियों से पुष्टि करना सबसे अच्छा होता है.
भारत में स्कूल धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों के कारण सितंबर में कई तारीखों पर बंद रहेंगे. नीचे प्रमुख छुट्टियों की लिस्ट दी गई है:
17 सितंबर (बुधवार): केरल और आसपास के इलाकों में ओणम मनाया जाएगा. उसी दिन उत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में विश्वकर्मा पूजा मनाई जाएगी, जिसके चलते इन इलाकों में स्कूल बंद रहेंगे.
22 सितंबर (सोमवार): पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा जैसे राज्यों में दुर्गा पूजा और नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही छुट्टियों का दौर शुरू हो जाएगा. इसी समय महालया भी मनाया जाएगा.
29 सितंबर (सोमवार) और 30 सितंबर (मंगलवार): कई राज्यों खासकर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में दुर्गा पूजा सप्तमी और महाष्टमी मनाई जाएगी. दशहरा से संबंधित त्योहारों के कारण दिल्ली के स्कूल भी इन दिनों बंद रहने की उम्मीद है.
पूरे देश में छुट्टियों का कैलेंडर एक जैसा नहीं होता. राज्य और शहर अपनी-अपनी परंपराओं का पालन कर सकते हैं और स्कूल अलग-अलग छुट्टियों का कार्यक्रम जारी कर सकते हैं. मौसम या प्रशासनिक घोषणाओं जैसी स्थानीय परिस्थितियां भी स्कूल की छुट्टियों को प्रभावित कर सकती हैं.
अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे सटीक जानकारी के लिए सीधे स्कूलों से संपर्क करें या राज्य शिक्षा विभागों द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचनाओं का संदर्भ लें.
