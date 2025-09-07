Add DNA as a Preferred Source
एक्टिंग ही नहीं पढ़ाई में भी बादशाह थे शाहरुख! पास की थी ये मुश्किल परीक्षा

Remedies For Split Ends: दोमुंहे बालों की समस्या को दूर करेंगे ये 3 उपाय, हेल्दी और स्ट्रांग बनेंगे हेयर

September School Holidays 2025: सितंबर में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को रखने के लिए तिहाड़ जेल तैयार, ब्रिटिश एजेंसी CPS ने किया जेल का निरीक्षण

'वो शराब और सिगरेट पीती है...', शिल्पा शेट्टी के ससुर ने जब राज कुंद्रा से पूछा था? एक्ट्रेस के पति ने बताई वजह

Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां पढ़ लेती हैं सामने वालों का दिमाग, इनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं

न सत्ता से डर, न रेत माफिया से समझौता... जानें IPS अंजना कृष्णा की अदम्य साहस की कहानी

Chandra Grahan 2025: ग्रहण के समय खाने-पीने की चीजों में क्यों डाली जाती है तुलसी? जानें इसके पीछे की मान्‍यता

Bigg Boss 19: शो में रईसी दिखा रहीं तान्या मित्तल, ट्रोल्स से परेशान पेरेंट्स बोले– अब संभालना मुश्किल…

प्रकृति के धूर्त Planner होते हैं ये 5 पक्षी, दूसरों को बना देते हैं अपने बच्चों का 'बेबीसिटर'

सितंबर 2025 का महीना पूरे भारत में कई स्कूलों की छुट्टियों के साथ आएगा. इस महीने में महत्वपूर्ण त्योहार और पब्लिक हॉलीडे की वजह से कई दिन स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. अभिभावकों और छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि सटीक कार्यक्रम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है, इसलिए हमेशा अलग-अलग स्कूलों या स्थानीय अधिकारियों से पुष्टि करना सबसे अच्छा होता है.

जया पाण्डेय

Updated : Sep 07, 2025, 01:53 PM IST

भारत में स्कूल धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों के कारण सितंबर में कई तारीखों पर बंद रहेंगे. नीचे प्रमुख छुट्टियों की लिस्ट दी गई है:
17 सितंबर (बुधवार): केरल और आसपास के इलाकों में ओणम मनाया जाएगा. उसी दिन उत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में विश्वकर्मा पूजा मनाई जाएगी, जिसके चलते इन इलाकों में स्कूल बंद रहेंगे.

22 सितंबर (सोमवार): पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा जैसे राज्यों में दुर्गा पूजा और नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही छुट्टियों का दौर शुरू हो जाएगा. इसी समय महालया भी मनाया जाएगा.

यह भी पढ़ें- न सत्ता से डर, न रेत माफिया से समझौता... जानें IPS अंजना कृष्णा की अदम्य साहस की कहानी

29 सितंबर (सोमवार) और 30 सितंबर (मंगलवार): कई राज्यों खासकर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में दुर्गा पूजा सप्तमी और महाष्टमी मनाई जाएगी. दशहरा से संबंधित त्योहारों के कारण दिल्ली के स्कूल भी इन दिनों बंद रहने की उम्मीद है.

पूरे देश में छुट्टियों का कैलेंडर एक जैसा नहीं होता. राज्य और शहर अपनी-अपनी परंपराओं का पालन कर सकते हैं और स्कूल अलग-अलग छुट्टियों का कार्यक्रम जारी कर सकते हैं. मौसम या प्रशासनिक घोषणाओं जैसी स्थानीय परिस्थितियां भी स्कूल की छुट्टियों को प्रभावित कर सकती हैं.

अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे सटीक जानकारी के लिए सीधे स्कूलों से संपर्क करें या राज्य शिक्षा विभागों द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचनाओं का संदर्भ लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

