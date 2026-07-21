कोविड में डॉक्टरों को सेवा करते देखा, तभी ठाना- बनूंगा डॉक्टर... NEET में तीसरी रैंक लाने वाले उपलक्ष्य गोयल की सक्सेस स्टोरी

कोविड महामारी में डॉक्टरों को मानवता की सेवा करते देख उपलक्ष्य गोयल ने भी डॉक्टर बनने का सपना देखा. अब NEET UG 2026 में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल कर उन्होंने देशभर में अपनी पहचान बनाई है. जानें उनकी सफलता की कहानी...

कहते हैं कि जब कोई सपना पूरी शिद्दत से देखा जाए और उसके लिए लगातार मेहनत की जाए, तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जरूर मिलता है. जयपुर के उपलक्ष्य गोयल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले उपलक्ष्य ने NEET UG 2026 में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल कर देशभर में अपनी पहचान बनाई है. उन्होंने अपने पहले प्रयास में ही 720 में से 711 नंबर लाकर यह शानदार सफलता हासिल की है.

उपलक्ष्य ने बताया कि उन्हें NEET में सफल होने की उम्मीद जरूर थी, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 3 आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी. देशभर के लाखों स्टूडेंट्स की तरह उन्हें भी नीट की परीक्षा में दोबारा बैठने का मौका मिला और उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने में किया. पहली परीक्षा में उन्हें 710 नंबर मिलने की उम्मीद थी लेकिन एग्जाम कैंसिल होने के बाद उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने पर फोकस किया.

यह भी पढ़ें- नेटफ्लिक्स, टेबल टेनिस और 17 घंटे की पढ़ाई... जानें NEET UG 2026 टॉपर आर्यन गुप्ता की Success Story

एग्जाम कैंसिल होने को मौके के रूप में देखा

उपलक्ष्य ने बताया कि नीट की परीक्षा रद्द होने की खबर से वह कुछ समय के लिए निराश हुए थे. लेकिन उन्होंने जल्द ही खुद को संभाला और दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी. उन्हें लगा कि पहली परीक्षा की तैयारी और अनुभव से मिली सीख का इस्तेमाल करके वह अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं. दूसरी परीक्षा में वह 711 नंबर लाए और उन्हें देशभर में तीसरी रैंक हासिल हुई.

अपनी तैयारी के दौरान उपलक्ष्य ने पढ़ाई में निरंतरता को सबसे ज्यादा महत्व दिया. उन्होंने पूरे सिलेबस को छोटे-छोटे भागों में बांटकर पढ़ाई की और हर भाग पूरा करने के बाद अपनी कमियों को रिव्यू किया. उनका मानना है कि NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सिर्फ लंबे समय तक पढ़ना ही काफी नहीं होता, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि किस लेवल तक पढ़ाई कर पा रहे हैं और किस विषयों या टॉपिक्स पर सुधार की जरूरत है.

कोविड-19 महामारी के दौरान बदल गई जिंदगी

उपलक्ष्य ने अपनी तैयारी के दौरान सोशल मीडिया से भी दूरी बनाए रखी. अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के संपर्क साधने के लिए वह सिर्फ वॉट्सऐप का इस्तेमाल करते थे. कोविड-19 महामारी के दौरान डॉक्टरों को मरीजों की सेवा करते देखकर उनके मन में भी मेडिकल में करियर बनाने की इच्छा जागी. डॉक्टरों के समर्पण और सेवा भावना देखकर उन्होंने भी डॉक्टर बनकर समाज और मानवता की सेवा करने का लक्ष्य तय किया. अब NEET UG में शानदार प्रदर्शन के बाद वह मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

उपलक्ष्य अपने परिवार के पहले डॉक्टर होंगे. उनकी बड़ी बहन फिजियोथेरेपिस्ट हैं. उपलक्ष्य ने NEET की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को सलाह दी कि वे अपने शिक्षकों की बात ध्यान से सुनें और उनके मार्गदर्शन का पालन करें. असफलता से निराश होने के बजाय अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ें.

यह भी पढ़ें- पढ़ाई के साथ नहीं छोड़े शौक, वीडियो गेम्स खेलते-खेलते लाए नीट में दूसरी रैंक, जानें पांशुल बंसल की सफलता का राज