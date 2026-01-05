SEBI Grade A Admit Card: इस तारीख तक डाउनलोड कर पाएंगे सेबी ग्रेड ए एग्जाम का एडमिट कार्ड, ये रहा डायरेक्ट लिंक

SEBI Grade A Admit Card 2025: SEBI ने ग्रेड ए (असिस्टेंट मैनेजर) परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड...

SEBI Grade A Admit Card 2025: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने ग्रेड ए (असिस्टेंट मैनेजर) परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने 110 ग्रेड ए पदों के लिए ऑनलाइन फेज-1 परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे SEBI की ऑफिशियल वेबसाइट sebi.gov.in पर अपना एडमिट कार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2026 है.

SEBI Grade A Admit Card 2025: कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-

- सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट sebi.gov.in पर जाएं.

- SEBI Grade A Admit Card 2025 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें और लॉगइन पर क्लिक करें.

- आपका एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

- इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें.

बता दें जनरल, लीगल, आईटी, रिसर्च और इंजीनियरिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 110 ग्रेड ए (असिस्टेंट मैनेजर) पदों के लिए भर्ती की जाएगी. सेबी के अनुसार सामान्य श्रेणी में ग्रेड ए (असिस्टेंट मैनेजर) के लिए 56 पद, लॉ कैटिगरी में 20, आईटी कैटिगरी में 22, रिसर्च कैटिगरी में 4, राजभाषा कैटिगरी में 3, इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) कैटिगरी में 2 और इंजीनियरिंग (सिविल) कैटिगरी में 3 पद हैं.

SEBI Grade A Admit Card 2025: चयन प्रक्रिया

इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया तीन चरणों में आयोजित की जाएगी जिसमें 100 नंबरों की दो ऑनलाइन परीक्षाएं और उसके बाद इंटरव्यू शामिल हैं. सारे प्रश्नपत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे. आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्लयूएस कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपये (जीएसटी छोड़कर) और एससी, एसटी और दिव्यांग कैटिगरी के लिए 100 रुपये (जीएसटी सहित) है.

