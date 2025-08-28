भारत के इस राज्य में आज स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, जानें क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला

महाराष्ट्र में इमारत ढहने से 14 लोगों की मौत, NDRF का सर्च राहत बचाव के साथ सर्च ऑपरेशन जारी
एजुकेशन
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश जारी रहने के कारण सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. कश्मीर यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है, जानें सारे डिटेल्स...
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश जारी रहने के कारण सभी स्कूल और कॉलेज बुधवार को बंद रहेंगे. शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने बुधवार को 'एक्स' पोस्ट के जरिए बताया कि खराब मौसम को देखते हुए जम्मू और कश्मीर में स्कूल और कॉलेज गुरुवार को भी बंद रहेंगे. जम्मू क्षेत्र में मूसलाधार बारिश और कश्मीर घाटी में हो रही बारिश के बीच स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है. जम्मू में स्कूल सोमवार से बंद हैं जबकि कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, बडगाम और श्रीनगर जिलों में बुधवार को एहतियात के तौर पर शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए.
कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी गुरुवार को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं. यूनिवर्सिटी ने कहा, 'खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए गुरुवार को होने वाली कश्मीर यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं.' जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है. कश्मीर में झेलम और दूसरी नदियों का जलस्तर बाढ़ की चेतावनी सीमा को पार कर गया है. वहीं जम्मू क्षेत्र में नदियां और नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं.
लगातार चार दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण क्षेत्र के बड़े हिस्से जलमग्न हो जाने के बाद निचले इलाकों से हजारों लोगों को निकाला गया है. इस बीच जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में त्रासदी हुई, जहां वैष्णो देवी तीर्थयात्रा मार्ग भूस्खलन की चपेट में आ गया. बचावकर्मियों के बुधवार को मलबे के नीचे से और शव बरामद किए जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हो गई. बचाव दल अभी भी बचे हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं.
मौसम विभाग ने बुधवार को जम्मू संभाग के कई हिस्सों और दक्षिणी व मध्य कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की गई और संकट से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया. उन्होंने अधिकारियों, केंद्रीय एजेंसियों, सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
उपराज्यपाल ने अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली, पीने का पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, राशन और टेलीफोन कनेक्टिविटी जैसी जरूरी सेवाओं को बिना रुकावट जारी रखने को कहा. उन्होंने जोर दिया कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बाधित सेवाओं को प्राथमिकता के साथ बहाल किया जाए और खाद्य सामग्री व दवाइयों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया जाए.
