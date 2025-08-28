Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

महाराष्ट्र में इमारत ढहने से 14 लोगों की मौत, NDRF का सर्च राहत बचाव के साथ सर्च ऑपरेशन जारी

भारत के इस राज्य में आज स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, जानें क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला

अमेरिका ने बदले भारतीयों के लिए Visa Rules, जानें 1 सितंबर से क्या नया होगा?

Rishi Panchami 2025: ऋषि पंचमी पर व्रत और कथा से मिलती है पापों से मुक्ति, जानें इसकी तारीख से लेकर कथा का महत्व

भारी बारिश ने जम्मू से लेकर हिमाचल तक मचाही तबाही, आईएमडी ने मानसून का भयंकर रूप आने की दी चेतावनी

Test में सबसे ज्यादा मेडन ओवर्स डालने वाले 10 गेंदबाज, एक ने फेंके लगभग 2000

Rashifal 28 August 2025: कर्क और तुला वालों की इनकम में होगी बढ़ोतरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

ICC रैंकिंग में कहां पर हैं Asia Cup 2025 में हिस्सा लेने वाली 8 टीमें? यहां मिलेगी पूरी डिटेल्स

जम्मू में बारिश ने तोड़ा 115 साल का रिकॉर्ड, अब तक 5000 लोग बचाए गए

बॉडीगार्ड, ओवरकॉन्फिडेंस और ड्रामा—बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल बनीं "ट्रोल्स की फेवरेट"

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
महाराष्ट्र में इमारत ढहने से 14 लोगों की मौत, NDRF का सर्च राहत बचाव के साथ सर्च ऑपरेशन जारी

महाराष्ट्र में इमारत ढहने से 14 लोगों की मौत, NDRF का सर्च राहत बचाव के साथ सर्च ऑपरेशन जारी

भारत के इस राज्य में आज स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, जानें क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला

भारत के इस राज्य में आज स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, जानें क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला

अमेरिका ने बदले भारतीयों के लिए Visa Rules, जानें 1 सितंबर से क्या नया होगा?

अमेरिका ने बदले भारतीयों के लिए Visa Rules, जानें 1 सितंबर से क्या नया होगा?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे ज्यादा मेडन ओवर्स डालने वाले 10 गेंदबाज, एक ने फेंके लगभग 2000

Test में सबसे ज्यादा मेडन ओवर्स डालने वाले 10 गेंदबाज, एक ने फेंके लगभग 2000

Test में सबसे ज्यादा तिहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, सहवाग समेत लिस्ट में इतने भारतीय खिलाड़ी

Test में सबसे ज्यादा तिहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, सहवाग समेत लिस्ट में इतने भारतीय खिलाड़ी

ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का नाम भी शामिल

ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का नाम भी शामिल

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

भारत के इस राज्य में आज स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, जानें क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश जारी रहने के कारण सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. कश्मीर यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है, जानें सारे डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Aug 28, 2025, 08:56 AM IST

भारत के इस राज्य में आज स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, जानें क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश जारी रहने के कारण सभी स्कूल और कॉलेज बुधवार को बंद रहेंगे. शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने बुधवार को 'एक्स' पोस्ट के जरिए बताया कि खराब मौसम को देखते हुए जम्मू और कश्मीर में स्कूल और कॉलेज गुरुवार को भी बंद रहेंगे. जम्मू क्षेत्र में मूसलाधार बारिश और कश्मीर घाटी में हो रही बारिश के बीच स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है. जम्मू में स्कूल सोमवार से बंद हैं जबकि कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, बडगाम और श्रीनगर जिलों में बुधवार को एहतियात के तौर पर शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए.

कश्मीर यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं स्थगित

कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी गुरुवार को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं. यूनिवर्सिटी ने कहा, 'खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए गुरुवार को होने वाली कश्मीर यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं.' जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है. कश्मीर में झेलम और दूसरी नदियों का जलस्तर बाढ़ की चेतावनी सीमा को पार कर गया है. वहीं जम्मू क्षेत्र में नदियां और नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं.

लगातार चार दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण क्षेत्र के बड़े हिस्से जलमग्न हो जाने के बाद निचले इलाकों से हजारों लोगों को निकाला गया है. इस बीच जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में त्रासदी हुई, जहां वैष्णो देवी तीर्थयात्रा मार्ग भूस्खलन की चपेट में आ गया. बचावकर्मियों के बुधवार को मलबे के नीचे से और शव बरामद किए जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हो गई. बचाव दल अभी भी बचे हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लिया जायजा

मौसम विभाग ने बुधवार को जम्मू संभाग के कई हिस्सों और दक्षिणी व मध्य कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की गई और संकट से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया. उन्होंने अधिकारियों, केंद्रीय एजेंसियों, सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

उपराज्यपाल ने अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली, पीने का पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, राशन और टेलीफोन कनेक्टिविटी जैसी जरूरी सेवाओं को बिना रुकावट जारी रखने को कहा. उन्होंने जोर दिया कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बाधित सेवाओं को प्राथमिकता के साथ बहाल किया जाए और खाद्य सामग्री व दवाइयों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया जाए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Cholesterol Symptoms on Face: कोलेस्ट्रॉल बढ़ते ही चेहरे पर दिखने लगते हैं ये 5 लक्षण, 90% कर देते हैं इसे नजरअंदाज
कोलेस्ट्रॉल बढ़ते ही चेहरे पर दिखने लगते हैं ये 5 लक्षण, 90% कर देते हैं इसे नजरअंदाज
UP News: Delhi से Bihar जा रही बस में लगी आग, यात्रियों में मची चीख-पुकार
UP News: Delhi से Bihar जा रही बस में लगी आग, यात्रियों में मची चीख-पुकार
नवंबर में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, यहां देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट
नवंबर में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, यहां देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट
US Elections 2024: अमेरिकी चुनाव में ट्रंप को 'चीटिंग' का शक, बैलेट पेपर को लेकर कह दी ये बड़ी बात
US Elections 2024: अमेरिकी चुनाव में ट्रंप को 'चीटिंग' का शक, बैलेट पेपर को लेकर कह दी ये बड़ी बात
SSC GD 2025 को लेकर अहम अपडेट, कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया नया नोटिस
SSC GD 2025 को लेकर अहम अपडेट, कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया नया नोटिस
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे ज्यादा मेडन ओवर्स डालने वाले 10 गेंदबाज, एक ने फेंके लगभग 2000
Test में सबसे ज्यादा मेडन ओवर्स डालने वाले 10 गेंदबाज, एक ने फेंके लगभग 2000
Test में सबसे ज्यादा तिहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, सहवाग समेत लिस्ट में इतने भारतीय खिलाड़ी
Test में सबसे ज्यादा तिहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, सहवाग समेत लिस्ट में इतने भारतीय खिलाड़ी
ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का नाम भी शामिल
ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का नाम भी शामिल
Rahu Gochar Effects: राहु की चाल से बदल जाएंगे इन राशि वालों के दिन, गुरु के नक्षत्र से मिलेगा लाभ और सफलता
राहु की चाल से बदल जाएंगे इन राशि वालों के दिन, गुरु के नक्षत्र से मिलेगा लाभ और सफलता
India vs Pakistan T20I: आखिरी बार कब हुई भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत? यहां देखें पिछले 5 टी20 मुकाबले को नतीजे
India vs Pakistan T20I: आखिरी बार कब हुई भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत? यहां देखें पिछले 5 टी20 मुकाबले को नतीजे
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE