School Holidays in July 2026: जुलाई के महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज? यहां देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

School Holidays in July 2026: जुलाई में गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल-कॉलेज खुल जाते हैं लेकिन इस महीने भी स्टूडेंट्स के लिए भरपूर छुट्टियां मौजूद हैं, जानें कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज...

छुट्टियों से भरपूर है जुलाई का महीना

मुंबई में भारी बारिश की वजह से छुट्टियां

16,29, 31 जुलाई को पड़ रहा है त्योहार

जुलाई में 4 रविवार और दो शनिवार की छुट्टियां

School Holidays in July 2026: जुलाई के महीने में गर्मियों की छुट्टियों के बाद ज्यादातर राज्यों में स्कूल और कॉलेज खुल जाते हैं. हालांकि, इस महीने भी स्टूडेंट्स को कई त्योहारों, दूसरे शनिवार और रविवार की छुट्टियां मिलती है. अलग-अलग राज्यों में छुट्टियों की तारीखें और नियम अलग हो सकते हैं इसलिए स्टूडेंट्स और पैरेंट्स को अपने राज्य सरकार, जिला प्रशासन या स्कूल की जारी की हुई ऑफिशियल छुट्टी की लिस्ट जरूर चेक कर लेनी चाहिए.

मुंबई में भारी बारिश की वजह से बीएमसी ने स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है. मानसून की बारिश से मुंबई और आसपास के इलाकों में कई बार सड़कों पर जलभराव, ट्रैफिक जाम और लोकल ट्रेन सेवाओं पर असर देखने को मिला है. वर्ली, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), जोगेश्वरी, मुंब्रा और नवी मुंबई के कई हिस्सों में जलभराव की वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. वहीं ओवरहेड वायर और दूसरी टेक्निकल समस्याओं की वजह से मुंबई लोकल की सर्विस भी प्रभावित हुई है.

School Holidays in July 2026: नीचे देखिए जुलाई में पड़ने वाली छुट्टियों की पूरी लिस्ट-

रथ यात्रा, 16 जुलाई 2026

16 जुलाई को देश के कई राज्यों में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन की वजह से स्कूल-कॉलेज में अवकाश रहेगा. ओडिशा में रथ यात्रा के दौरान इस दिन स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. वहीं, पश्चिम बंगाल और मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी रथ यात्रा के मौके पर स्कूल-कॉलेज बंद रह सकते हैं. 16 जुलाई को उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके में पारंपरिक हरेला पर्व मनाया जाएगा जिसकी वजह से इस राज्य में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे.

गुरु पूर्णिमा, 29 जुलाई 2026

गुरु पूर्णिमा का पर्व इस साल 29 जुलाई को पड़ रहा है. इस मौके पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश हो सकता है.

शहीद उधम सिंह शहादत दिवस, 31 जुलाई 2026

जुलाई के आखिर में 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर पंजाब में कई सरकारी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में छुट्टी घोषित की जा सकती है. हरियाणा में भी राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूलों में छुट्टियां दी जा सकती हैं.

इन छुट्टियों के अलावा 11 जुलाई और 25 जुलाई को दूसरा और चौथा शनिवार और 5, 12, 19 और 26 जुलाई को रविवार होने की वजह से स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. स्टूडेंट्स और पैरेंट्स को स्कूल जाने से पहले संबंधित स्कूल और स्थानीय प्रशासन के लेटेस्ट अपडेट्स जरूर चेक कर लेने चाहिए.



यह भी पढ़ें- क्या हैं रहस्यमयी Moon Tree? जानें अपोलो 14 मिशन के बाद कैसी हो गई इन पेड़ों की हालत