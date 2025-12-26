FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

गोवा नाइट क्लब अग्नि कांडः कोर्ट ने 29 दिसंबर तक बढ़ाई आरोपी लूथरा ब्रदर्स की पुलिस कस्टडी | बांग्लादेश में दीपू दास की लिंचिंग मामले में 6 और गिरफ्तार, 4 आरोपियों ने कबूला जुर्म | बांग्लादेश की हालत पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान- अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा गलत, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए

School Holidays in January 2026: जनवरी के महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज? यहां देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

जनवरी के महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज? यहां देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Air Purifier पर जीएसटी घटाकर 5% क्यों नहीं किया जा सकता? सरकार ने दिल्ली HC में बताई अपनी बेबसी

Air Purifier पर जीएसटी घटाकर 5% क्यों नहीं किया जा सकता? सरकार ने दिल्ली HC में बताई अपनी बेबसी

14 की उम्र में वैभव सूर्यवंशी को बड़ा सम्मान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

14 की उम्र में वैभव सूर्यवंशी को बड़ा सम्मान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

दुनिया में किस देश के बच्चे हैं मैथ्स में सबसे ज्यादा शार्प? जानें किस पायदान पर आता है भारत

दुनिया में किस देश के बच्चे हैं मैथ्स में सबसे ज्यादा शार्प? जानें किस पायदान पर आता है भारत

New Year Party होने वाली है फीकी! घर बैठे न खाना मिलेगा न सामान, Swiggy-Zomato-Blinkit कोई नहीं आएगा काम, जानें वजह

New Year Party होने वाली है फीकी! घर बैठे न खाना मिलेगा न सामान, Swiggy-Zomato-Blinkit कोई नहीं आएगा काम, जानें वजह

Friday OTT Releases: 'धुरंधर' देख ली? तो अब 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' से 'एक दीवाने की दीवानियत' तक, इस हफ्ते देखें ये 6 फिल्में और सीरीज

Friday OTT Releases: 'धुरंधर' देख ली? तो अब 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' से 'एक दीवाने की दीवानियत' तक, इस हफ्ते देखें ये 6 फिल्में और सीरीज

एजुकेशन

School Holidays in January 2026: जनवरी के महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज? यहां देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

जनवरी 2026 का महीना भी छुट्टियों को बोरी में भरकर लाने वाला है. इस महीने में न्यू ईयर, संक्रांति, गणतंत्र दिवस जैसी छुट्टियां पड़ेंगी. जानें अगले महीने कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज...

जया पाण्डेय

Updated : Dec 26, 2025, 04:22 PM IST

School Holidays in January 2026: जनवरी के महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज? यहां देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

School Holidays in January 2026

चंद दिनों में नया साल आने वाला है. ऐसे में लोगों का ध्यान नए साल में आने वाली छुट्टियों पर टिका हुआ है. जैसे ही नया महीना शुरू होता है, लोग फटाफट कैलेंडर खंगालने लगते हैं कि आखिर कब लंबी छुट्टियां मिलेंगी और वे अपनों के साथ कहीं लंबे सफर पर निकल पाएंगे. जनवरी का महीना भी छुट्टियों को बोरी में भरकर लाने वाला है. इस महीने में न्यू ईयर, संक्रांति, गणतंत्र दिवस जैसी छुट्टियां पड़ेंगी. इसके साथ ही बच्चे दूसरा शनिवार और रविवार की छुट्टियों का भी लुत्फ उठा पाएंगे. 

जनवरी 2026 में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल?

जनवरी 2026 में स्कूलों की छुट्टियों की लिस्ट नीचे दी गई है-

1 जनवरी: नए साल का दिन 
2 जनवरी: नए साल का जश्न /मन्नम जयंती
3 जनवरी: हजरत अली का जन्मदिन
12 जनवरी: स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन
14 जनवरी: मकर संक्रांति/माघ बिहू
15 जनवरी: उत्तरायण पुण्यकाल/पोंगल/माघे संक्रांति/मकर संक्रांति
16 जनवरी: तिरुवल्लुवर दिवस
17 जनवरी: उझावर थिरुनाल
23 जनवरी: नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन / सरस्वती पूजा (श्री पंचमी) / वीर सुरेंद्रसाई जयंती / बसंत पंचमी
26 जनवरी: गणतंत्र दिवस

इसके अलावा जनवरी में रविवार और दूसरे शनिवार की भी छुट्टियां रहेंगी. जनवरी में 4,11, 18 और 25 तारीख को रविवार पड़ रहा है. वहीं 13 और 27 जनवरी को दूसरा शनिवार पड़ रहा है.  ऐसे में जनवरी में लंबी वीकएंड की छुट्टियों का मजा लिया जा सकता है. यह महीना ट्रिप के लिए बेस्ट है इसलिए आप अपने पैरेंट्स के साथ मिलकर ट्रिप की प्लानिंग कर सकते हैं. हालांकि हर राज्य की छुट्टियों का कैलेंडर अलग होता है इसलिए पैरेंट्स और स्टूडेंट्स को यह सलाह दी जाती है कि अपने स्कूल-कॉलेज की छुट्टियों के बारे में आप अपने स्कूल प्रशासन से पता करें. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

दुनिया में किस देश के बच्चे हैं मैथ्स में सबसे ज्यादा शार्प? जानें किस पायदान पर आता है भारत
दुनिया में किस देश के बच्चे हैं मैथ्स में सबसे ज्यादा शार्प? जानें किस पायदान पर आता है भारत
New Year Party होने वाली है फीकी! घर बैठे न खाना मिलेगा न सामान, Swiggy-Zomato-Blinkit कोई नहीं आएगा काम, जानें वजह
New Year Party होने वाली है फीकी! घर बैठे न खाना मिलेगा न सामान, Swiggy-Zomato-Blinkit कोई नहीं आएगा काम, जानें वजह
Friday OTT Releases: 'धुरंधर' देख ली? तो अब 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' से 'एक दीवाने की दीवानियत' तक, इस हफ्ते देखें ये 6 फिल्में और सीरीज
Friday OTT Releases: 'धुरंधर' देख ली? तो अब 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' से 'एक दीवाने की दीवानियत' तक, इस हफ्ते देखें ये 6 फिल्में और सीरीज
'धुरंधर' की दहाड़ के सामने बेदम हुई 'तू मेरी मैं तेरा...', दोनों के पहले दिन का कलेक्शन देख चकरा जाएगा सिर
'धुरंधर' की दहाड़ के सामने बेदम हुई 'तू मेरी मैं तेरा...', दोनों के पहले दिन का कलेक्शन देख चकरा जाएगा सिर
AlHind Air के मालिक ने इस यूनिवर्सिटी से ली है अनोखी डिग्री, जानें कैसे शुरू हुई थी Mohammed Haris T की बिजनेस जर्नी
AlHind Air के मालिक ने इस यूनिवर्सिटी से ली है अनोखी डिग्री, जानें टिकट बुकिंग से कैसे शुरू हुई थी Mohammed Haris T की बिजनेस जर्नी
