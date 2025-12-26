School Holidays in January 2026: जनवरी के महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज? यहां देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

जनवरी 2026 का महीना भी छुट्टियों को बोरी में भरकर लाने वाला है. इस महीने में न्यू ईयर, संक्रांति, गणतंत्र दिवस जैसी छुट्टियां पड़ेंगी. जानें अगले महीने कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज...

चंद दिनों में नया साल आने वाला है. ऐसे में लोगों का ध्यान नए साल में आने वाली छुट्टियों पर टिका हुआ है. जैसे ही नया महीना शुरू होता है, लोग फटाफट कैलेंडर खंगालने लगते हैं कि आखिर कब लंबी छुट्टियां मिलेंगी और वे अपनों के साथ कहीं लंबे सफर पर निकल पाएंगे. जनवरी का महीना भी छुट्टियों को बोरी में भरकर लाने वाला है. इस महीने में न्यू ईयर, संक्रांति, गणतंत्र दिवस जैसी छुट्टियां पड़ेंगी. इसके साथ ही बच्चे दूसरा शनिवार और रविवार की छुट्टियों का भी लुत्फ उठा पाएंगे.

जनवरी 2026 में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल?

जनवरी 2026 में स्कूलों की छुट्टियों की लिस्ट नीचे दी गई है-

1 जनवरी: नए साल का दिन

2 जनवरी: नए साल का जश्न /मन्नम जयंती

3 जनवरी: हजरत अली का जन्मदिन

12 जनवरी: स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन

14 जनवरी: मकर संक्रांति/माघ बिहू

15 जनवरी: उत्तरायण पुण्यकाल/पोंगल/माघे संक्रांति/मकर संक्रांति

16 जनवरी: तिरुवल्लुवर दिवस

17 जनवरी: उझावर थिरुनाल

23 जनवरी: नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन / सरस्वती पूजा (श्री पंचमी) / वीर सुरेंद्रसाई जयंती / बसंत पंचमी

26 जनवरी: गणतंत्र दिवस

इसके अलावा जनवरी में रविवार और दूसरे शनिवार की भी छुट्टियां रहेंगी. जनवरी में 4,11, 18 और 25 तारीख को रविवार पड़ रहा है. वहीं 13 और 27 जनवरी को दूसरा शनिवार पड़ रहा है. ऐसे में जनवरी में लंबी वीकएंड की छुट्टियों का मजा लिया जा सकता है. यह महीना ट्रिप के लिए बेस्ट है इसलिए आप अपने पैरेंट्स के साथ मिलकर ट्रिप की प्लानिंग कर सकते हैं. हालांकि हर राज्य की छुट्टियों का कैलेंडर अलग होता है इसलिए पैरेंट्स और स्टूडेंट्स को यह सलाह दी जाती है कि अपने स्कूल-कॉलेज की छुट्टियों के बारे में आप अपने स्कूल प्रशासन से पता करें.

