SBI PO Score Card 2026: एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड जारी, sbi.bank.in पर इस लिंक से चेक करें मार्क्स

SBI PO Score Card 2026: एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं. यह परीक्षा 1 और 2 अगस्त को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जानें डिटेल्स...

SBI PO Score Card 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई पीओ प्रीलिम्स स्कोर कार्ड 2026 का लिंक एक्टिवेट कर दिया है. जो उम्मीदवार 1 और 2 अगस्त को हुए एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम में बैठे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल के जरिए अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं.

SBI PO Score Card 2026: कितने उम्मीदवारों ने पास की पीओ प्रीलिम्स की परीक्षा?

करीब 11 लाख उम्मीदवार एसबीआई पीओ 2026 भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे. इसमें से 15,802 उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स एग्जाम को पास किया है और अब वे मेन्स एग्जाम में बैठेंगे. प्रीलिम्स एग्जाम क्वॉलिफाई और नहीं क्वॉलिफाई कर पाने वाले, दोनों ही कैंडिडेट्स एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना स्कोर चेक कर पाएंगे.

उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड में सेक्शन वाइज और टोटल मार्क्स दोनों शामिल होंगे. उम्मीदवारों के व्यक्तिगत प्रीलिम्स मार्क्स के अलावा एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पर प्रीलिम्स एग्जाम के कटऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए हैं. कैंडिडेट्स को अपना स्कोर कार्ड चेक करने के लिए एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर लॉगइन करना होगा.

SBI PO Score Card 2026: कैसे डाउनलोड करें एसबीआई पीओ प्रीलिम्स स्कोरकार्ड?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-

- सबसे पहले एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं.

- होमपेज पर Careers सेक्शन में जाएं और Current Openings पेज पर जाएं.

- Recruitment of Probationary Officers (Preliminary Examination Result Announced) – Advertisement No: CRPD/PO/2026-27/09 के लिंक पर क्लिक करें.

- अब स्कोरकार्ड के लिंक पर क्लिक करें और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि की मदद से लॉगइन करें.

- अपना एसबीआई पीओ प्रीलिम्स स्कोरकार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसकी एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें.

SBI PO Score Card 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

SBI PO Score Card 2026: एसबीआई पीओ के स्कोरकार्ड में क्या जानकारियां होंगी?

एसबीआई पीओ के स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैटिगरी, सेक्शन वाइज मिले मार्क्स, टोटल मार्क्स, क्वॉलिफाइंग स्टेटस और कैटिगरी वाइज कटऑफ मार्क्स जैसी जानकारियां शामिल होंगी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है.