एजुकेशन

SBI PO Prelims Result 2025: एसबीआई ने जारी किया sbi.co.in पर प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

SBI PO Prelims Result 2025: SBI ने बैंक पीओ प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट चेक करें नतीजे...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Sep 02, 2025, 09:49 AM IST

SBI PO Prelims Result 2025: एसबीआई ने जारी किया sbi.co.in पर प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

SBI PO Prelims Result 2025: SBI ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट  sbi.co.in पर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. यह भर्ती परीक्षा 600 वैकेंसी के लिए आयोजित की जा रही है और इसकी प्रीलिम्स परीक्षा 4 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थी.

SBI PO Prelims Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?

- बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.
- होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करें और Career पर क्लिक करें.
- फिर Recruitment Result पर क्लिक करें.
- Recruitment of Probationary Officers 2025-2026 पर क्लिक करें.
- Marks secured by candidates पर क्लिक कर खुद को मिले मार्क्स चेक करें. Prelims Result पर क्लिक कर रोल नंबर वाइज रिजल्ट चेक करें.
- अपना स्कोर देखने के लिए अपना रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.

SBI PO Prelims Result 2025 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

SBI PO Prelims Result 2025 के बाद आगे क्या?

एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर की चयन प्रक्रिया में एक प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा और चरण 3 परीक्षाएं शामिल हैं. प्रारंभिक परीक्षा 1 घंटे की अवधि की होती है जिसमें 100 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है. प्रश्न तीन विषयों से पूछे जाते हैं जिसमें अंग्रेजी भाषा, मात्रात्मक योग्यता और तर्क क्षमता शामिल होता है.

मुख्य परीक्षा में रीजनिंग और कंप्यूटर योग्यता, डेटा विश्लेषण और व्याख्या, सामान्य ज्ञान/अर्थव्यवस्था/बैंकिंग ज्ञान और अंग्रेजी भाषा शामिल हैं. यह 3 घंटे की अवधि की होती है और इसमें 200 अंक और 170 प्रश्न होते हैं. मुख्य परीक्षा के बाद एक वर्णनात्मक प्रश्नपत्र होता है जो ईमेल, रिपोर्ट, स्थिति विश्लेषण और संक्षिप्त लेखन के माध्यम से छात्रों के संचार कौशल का परीक्षण करता है. यह 50 अंकों के लिए 30 मिनट की अवधि की होती है. मुख्य परीक्षा और वर्णनात्मक प्रश्नपत्र भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण का हिस्सा हैं.

चरण-III में व्यक्तित्व प्रोफाइलिंग के लिए साइकोमेट्रिक परीक्षण और उसके बाद समूह अभ्यास (20 अंक) और साक्षात्कार (30 अंक) शामिल हैं.

