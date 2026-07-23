SBI PO Admit Card 2026 इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड, जानें प्रीलिम्स के बाद कैसे होगा फाइनल सिलेक्शन

SBI PO Admit Card 2026: अगर आप 1 और 2 अगस्त हो होने वाली एसबीआई पीओ की प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो नीचे दिए गए लिंक से फटाफट डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड...

SBI PO प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी

1,500 प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर होनी हैं भर्तियां

1 और 2 अगस्त को होगा एग्जाम

sbi.bank.in और भर्ती पोर्टल से डाउनलोड कर पाएंगे कॉल लेटर

SBI PO Admit Card 2026: अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती 2026 की प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. एसबीआई ने 1,500 प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाले प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर अपना प्रीलिम्स कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि एंटर करके लॉग इन करना होगा.

SBI PO Admit Card 2026: कब होगा एग्जाम?

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें, क्योंकि एग्जाम सेंटर में एंट्री के लिए यह जरूरी डॉक्यूमेंट है. एसबीआई पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 1 और 2 अगस्त को देशभर के एग्जाम सेंटर्स में आयोजित की जाएगी.

एसबीआई पीओ 2026 भर्ती के जरिए कुल 1,500 प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों को भरा जाएगा. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 जून 2026 से शुरू हुई थी और उम्मीदवारों को 8 जुलाई 2026 तक आवेदन करने का मौका दिया गया था. अब आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भर्ती का अगला चरण यानी प्रीलिम्स एग्जाम आयोजित किया जा रहा है.

SBI PO Admit Card 2026: चयन प्रक्रिया

एसबीआई पीओ भर्ती की चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी. सबसे पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम में शामिल होना होगा. प्रीलिम्स में सफल उम्मीदवारों को मेन्स एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद चयन प्रक्रिया के तीसरे चरण में साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज आयोजित किए जाएंगे. फाइनल सिलेक्शन इन सभी चरणों में उम्मीदवार के प्रदर्शन और भर्ती नियमों के अनुसार किया जाएगा.

SBI PO Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं. इसके बाद करियर सेक्शन में जाकर Join SBI और Current Openings के ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां Probationary Officers की भर्ती 2026-27 से जुड़ा लिंक को खोजें. इसके बाद Preliminary Examination Call Letter के डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें.

अब स्क्रीन पर मांगी गई जानकारी में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि एंटर करें करें. लॉग इन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें.

SBI PO Prelims Admit Card 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

SBI PO Admit Card 2026: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद क्या करें?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दी गई सभी जानकारियों को सावधानी से चेक कर लेना चाहिए. इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो, परीक्षा की तारीख, परीक्षा की शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता जैसी जानकारी दी जाती है.

इसके अलावा, उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड पर दिए गए परीक्षा के दिन के लिए निर्देश भी ध्यान से पढ़ने चाहिए. अगर एडमिट कार्ड में नाम, फोटो या किसी दूसरी जरूरी जानकारी में कोई गलती दिखाई देती है, तो उम्मीदवार को परीक्षा से पहले एसबीआई के रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स से संपर्क करना चाहिए.

SBI PO Admit Card 2026: परीक्षा वाले दिन किन बातों का रखें ध्यान?

एग्जाम सेंटर पर जाते समय उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड भी लेकर जाना होगा और रिपोर्टिंग टाइम से पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना चाहिए. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड को आखिरी समय में डाउनलोड करने के लिए न छोड़ें. समय रहते कॉल लेटर डाउनलोड कर लें और उसमें दिए गए एग्जाम सेंटर का पता पहले से चेक कर लेने और वहां कैसे पहुंचना है, इसकी तैयारी कर लें जिससे परीक्षा के दिन उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करने की सलाह दी जाती है.

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