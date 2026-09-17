SBI दे रहा 2.5 करोड़ की सैलरी वाली नौकरी का मौका, सिर्फ इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

SBI Recruitment 2026: एसबीआई ने 2.5 करोड़ रुपये की सैलरी वाली ग्रुप चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी निकाली है. जानें कौन भर सकता है इसके लिए फॉर्म...

SBI Recruitment 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रुप चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर (CISO) के एक पद के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. यह भर्ती अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी. जो उम्मीदवार इस पद के लिए सिलेक्ट होगा, उसे 2.5 करोड़ रुपये तक सालाना सीटीसी दी जाएगी. हालांकि, एसबीआई ने साफ किया है कि यह फाइनल सैलरी नहीं है. चयनित उम्मीदवार के अनुभव और योग्यता को ध्यान में रखते हुए बातचीत के बाद ही सैलरी को तय किया जाएगा.

SBI Recruitment 2026: कितनी है एप्लीकेशन फीस और कैसे भर सकते हैं फॉर्म?

इस पद के लिए उम्मीदवार 24 सितंबर 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं. यह पद मुंबई/नवी मुंबई के लिए है, लेकिन एसबीआई के पास उम्मीदवार के ट्रांसफर या प्रतिनियुक्ति का अधिकार सुरक्षित है. यह अनुबंध शुरुआत में तीन साल के लिए है लेकिन आगे इसे दो साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है. CISO के इस पोस्ट पर उम्मीदवारों को ऑनलाइन एसबीआई के करियर पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा.

इस पद पर आवेदन करने के लिए सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवार के लिए फीस 750 रुपये हैं. वहीं, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवार को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है.

SBI Recruitment 2026: कौन भर सकता है फॉर्म?

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 31 अगस्त 2026 तक निर्धारित शैक्षणिक और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की जरूरतों को पूरा करना होगा. इन पदों के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या बोर्ड से कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन्स इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी या इसके समकक्ष ब्रांच में 50 फीसदी नंबरों के साथ बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए.

निर्धारित विषयों में एमसीए, एमटेक या एमएससी की डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. CISSP, CISM, CCISO और CISA जैसे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट को प्राथमिकता दी जाएगी.

इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 31 अगस्त 2026 को 57 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इसके अलावा आवेदक भारतीय नागरिक होने चाहिए और उन्हें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 15 से 20 साल का अनुभव होना चाहिए.

SBI Recruitment 2026: कैसे होगा सिलेक्शन?

एसबीआई भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा. शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद ही बैंक इस पद के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता का निर्धारण करेगा.

एसबीआई में दूसरे सीनियर पदों के लिए भी वैकेंसी निकली है. विज्ञापन संख्या CRPD/SCO/2026-27/20 के तहत संविदा आधार पर डीन, फैकल्टी और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पदों पर भी भर्ती चल रही है. इन पदों के लिए आवेदन 16 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 6 अक्टूबर 2026 तक एप्लीकेशन विंडो खुला रहेगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है.